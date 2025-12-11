La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Miguel Herrera e Ignacio Hierro, los principales rostros del proyecto mexicano que llegó a su fin en Costa Rica. REUTERS/Mayela Lopez

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) anunció la destitución de Ignacio Hierro como director deportivo de selecciones nacionales, poniendo fin a un ciclo que duró menos de un año.

Este miércoles 10 de diciembre, en sesión extraordinaria, el Comité Ejecutivo tomó la decisión que ya se venía anticipando. En un comunicado oficial agradecieron al directivo mexicano por su trabajo realizado al ocupar el cargo más influyente después del presidente federativo.

Esta noticia llega apenas unos días después de la salida de Miguel Herrera, técnico de la selección mayor, quien también fue despedido tras el fracaso en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

La Federación Costarricense de Futbol anunció, a partir de un comunicado oficial, la destitución de Ignacio Hierro como su director deportivo de selecciones. (Federación Costarricense de Futbol, Sitio Oficial)

Ambas destituciones se producen en medio de una profunda reestructuración interna. Con esta medida, la Federación cierra por completo el proyecto deportivo encabezado por la dupla mexicana, un plan que había generado expectativas de modernización, pero que terminó desmoronándose ante la falta de resultados.

Las decisiones de Ignacio Hierro que marcaron el rumbo del fracaso de Costa Rica

Cuando el exjugador fue contratado a finales del año pasado para asumir funciones en enero, la FCRF buscaba un perfil capaz de renovar la estructura de selecciones. Su experiencia en gestión deportiva y su paso previo por el futbol costarricense parecían encajar con la visión de profesionalización que la federación quería impulsar.

Ignacio Hierro, en su etapa como director deportivo de la FCRF, durante la presentación de Miguel Herrera como entrenador del conjunto costarricense. REUTERS/Mayela Lopez

En ese marco, Hierro apostó por Miguel Herrera, un técnico de trayectoria internacional que llegaba con la promesa de revitalizar al equipo. Aunque durante su mandato el país se clasificó tanto al Mundial Sub-17 masculino como al femenino, este logro no pudo compensar la caída en el objetivo principal que era el Mundial 2026.

La eliminación mundialista de Costa Rica como punto de quiebre

La dupla representaba un cambio de rumbo para Costa Rica, que buscaba recuperar competitividad tras años de altibajos. Sin embargo, el proyecto nunca consiguió consolidarse y terminó marcado por un impacto negativo irreversible en el ámbito deportivo, económico y reputacional de cara a la gran cita.

La eliminación rumbo al Mundial 2026 marcó el desenlace de la etapa de Ignacio Hierro con la selección costarricense. REUTERS/Mayela Lopez

La derrota en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 fue el golpe definitivo. Costa Rica terminó en el tercer lugar de su grupo, sin lograr el boleto ni el repechaje, un resultado que generó frustración en la afición y críticas en los medios locales.

La salida de Miguel Herrera como reflejo de la gestión de Hierro

Tras diversas declaraciones del estratega, la salida de Herrera fue inmediata y con ella comenzó a tambalearse la continuidad de Hierro, señalado como responsable directo de su contratación y del rumbo deportivo del equipo.

La presión aumentó con el paso de los días y el Comité Ejecutivo decidió finalmente concluir su relación laboral con el mexicano. La federación agradeció su trabajo, pero dejó claro que era momento de replantear el proyecto desde cero.

Tras el adiós de Miguel Herrera, la FCRF también separó a Ignacio Hierro, cerrando un capítulo de cambios en el futbol costarricense. REUTERS/Mayela López

Con la salida de ambos líderes, el futuro inmediato de Costa Rica dependerá de las decisiones que tome la FCRF en las próximas semanas, en un escenario donde la urgencia por recomponer el camino es tan grande como la necesidad de aprender de los errores recientes.