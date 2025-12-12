México Deportes

Esto dijo Antonio Mohamed tras el error de Hugo González en la Final de Ida ante Tigres: ¿va a la banca?

Luego de la derrota de Toluca con Tigres en El Volcán, El Turco Mohamed habló sobre el error de portero que fue determinante

Mohamed aseguró que el Toluca
Mohamed aseguró que el Toluca remontará y será bicampeón en la Bombonera. (Ilustración: Jovani Pérez)

El técnico del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, expresó su frustración tras la derrota por 1-0 ante Tigres en la Final de ida, duelo marcado por la anotación de Ángel Correa después de un fallo del portero Hugo González.

Aunque el resultado complicó el panorama para los Diablos, el estratega argentino pidió mantener la calma y evitar que un solo episodio defina el rumbo del torneo.

El momento del error garrafal
El momento del error garrafal de Hugo González. (Captura de pantalla)

Durante la conferencia de prensa, Mohamed fue directo al reconocer la equivocación, pero insistió en que el grupo debe reaccionar con firmeza. “Es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer”, comentó el entrenador al poner el episodio en contexto con otros momentos similares que ha vivido a lo largo de su trayectoria en finales del futbol mexicano.

El error de Hugo González
El error de Hugo González le costó el partido a los Diablos Rojos. (Captura de pantalla)

El argentino recordó equivocaciones previas de diversos jugadores, subrayando que estas situaciones tienden a ser selectivamente recordadas dependiendo del resultado. “Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de errores y aciertos, si salimos campeones el error queda archivado y si no se van a acordar todos”, explicó antes de profundizar en ejemplos de anteriores definiciones.

Añadió: “Cuando perdimos la Final vs. Tigres en Monterrey todos se acuerdan del error de Hugo, pero Nahuel hizo un autogol acá y no se acuerda nadie. Contra América Charly (Rodríguez) hizo un autogol y allá (Jorge) Sánchez cometió un error y todos se acuerdan del error de Sánchez, siempre se acuerdan del error que pierde”.
Ángel Correa fue el anotador
Ángel Correa fue el anotador del único tanto del partido. (X / Tigres)

A pesar del marcador adverso, Mohamed aseguró que la eliminatoria sigue completamente abierta. El estratega sostuvo que jugar en el Estadio Nemesio Diez puede convertirse en un factor determinante para revertir el resultado.

“Vamos a jugar el partido en casa, sabiendo que estamos abajo del marcador, ya hemos tenido esta situación, en varios momentos de la Liguilla y el equipo se ha sobrepuesto, esperemos que sea esta vez igual que las otras, sabemos nuestra cancha cómo es, con la velocidad, altura y veremos cómo se presenta el juego”, señaló.
Correa es felicitado por sus
Correa es felicitado por sus compañeros tras el gol a Toluca. (X / Tigres)

¿Alexis Vega jugará el partido de vuelta de la Final?

(Instagram / @tolucafc)
(Instagram / @tolucafc)

Otro tema que tocó el Turco fue la posible presencia de Alexis Vega en el duelo decisivo, aunque aclaró que la decisión final se tomará a pocas horas del encuentro.

“Vamos a esperar, tenemos tres días más, Alexis viene entrenando desde hace días, tiene muchas ganas de estar, veremos, tenemos mañana entrenamiento, el sábado otro, él se conoce y él va a decidir si puede o no, si puede ayudar, seguramente va a estar”, puntualizó.

Con el ánimo firme y la presión al máximo, Toluca apuesta a que el Infierno arda el domingo para buscar el ansiado bicampeonato.

