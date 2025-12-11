Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

El exfutbolista habló sobre la joven y su conexión con nuestro país. (Especial)

La vida personal de las leyendas del fútbol a menudo se convierte en un foco de atención tan intenso como sus hazañas en el campo. Tal es el caso de Roberto Carlos da Silva, el mítico exlateral izquierdo brasileño, y su destacada relación con la mexicana Rebecca Carla da Silva.

A lo largo de su carrera ha demostrado que tiene un cariño especial por nuestro país, elogiando la parte futbolística y a su gente. Es precisamente este último aspecto el que lo llevó a relacionarse de manera profunda con México.

¿Quién es Rebecca Da Silva?

Rebecca Carla es fruto de la relación de Roberto Carlos con la mexicana Dora Robles. A diferencia de sus hermanos que viven mayormente en Brasil, Rebecca reside en México, específicamente en Guadalajara, lo que la posiciona como una figura particular dentro del clan Da Silva, vinculando al astro del fútbol con la cultura mexicana.

La joven muestra gran admiración por su padre en sus redes sociales. (TikTok Rebecca Da Silva)

Si bien los detalles de su vida pública son más reservados en comparación con la carrera de su padre, su existencia ha sido confirmada en múltiples declaraciones del propio Roberto Carlos y ha sido mencionada por su madre en contextos mediáticos.

El exfutbolista, que ha tenido una exitosa carrera en clubes como el Real Madrid y la selección brasileña, ha reconocido en varias entrevistas la complejidad de mantener unida a una familia tan dispersa geográficamente.

La relación de Rebecca con su padre y el soporte económico a su madre han sido temas que, en ocasiones, han requerido la intervención legal o han generado controversia mediática, aunque se ha buscado mantener estos asuntos en el ámbito privado. La presencia de Rebecca en México subraya la vida internacional del jugador y cómo su legado se extiende por diferentes países y culturas.

Muy pocas personas conocían el parentesco de la joven con el campeón del mundo. Crédito: TikTok @rebecrack_dsr

Los 11 Hijos del astro con siete Mujeres

La paternidad de Roberto Carlos es quizás tan legendaria como su famoso tiro libre con efecto curvo. El exfutbolista ha reconocido tener la asombrosa cifra de 11 hijos con siete mujeres diferentes, un hecho que ha provocado titulares y ha alimentado la curiosidad sobre su vida fuera de las canchas. El propio jugador ha confesado que, aunque tuvo solo dos esposas oficiales, el número de madres de sus hijos es más difícil de contabilizar.

La vasta descendencia de Roberto Carlos incluye hijos de distintas nacionalidades y edades, con una gran diferencia generacional entre ellos. Sus hijos se pueden agrupar de la siguiente manera, según la información disponible:

Con Alexandra Pinheiro (Primera esposa): Tres hijos: Roberta, Giovanna y Roberto Junior.

Con Mariana Lucón (Segunda esposa, actual): Dos hijas: Manuela y Marina.

Con Barbara Thurler (Abogada brasileña): Dos hijos: Bernardo y Betina.

Con Alexa Fedra (Húngara): Un hijo: Christopher.

Con Dora Robles (Mexicana): Una hija: Rebecca Carla (la hija que reside en México).

Otros: Dos hijos más de otras relaciones.

El legendario jugador merengue es reconocido alrededor del mundo por su toque de balón. EFE/Ballesteros /Archivo

Este extenso árbol genealógico ha llevado a Roberto Carlos a ser abuelo a una edad relativamente temprana (alrededor de los 44 años). El exfutbolista ha mencionado que, si bien procura ver a sus hijos reunidos, especialmente durante las celebraciones de fin de año, las reuniones son complejas y se realizan sin la presencia de todas las madres.

Su compleja situación personal, incluyendo un divorcio reciente, lo ha llevado incluso a residir temporalmente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, un hecho que ilustra los desafíos logísticos y económicos de una familia tan numerosa y dispersa. La historia de Roberto Carlos, y por extensión, la de su hija Rebecca da Silva, es un fascinante ejemplo de cómo la vida personal de una estrella del deporte puede ser tan dramática y global como su carrera profesional.