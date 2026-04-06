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Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 6 de abril

El programa deportivo comienza una nueva semana tras la eliminación de Koke Guerrero

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La salida de Koke Guerrero podría haber dejado debilitado al team azul (FB/ExatlonMx)
La salida de Koke Guerrero podría haber dejado debilitado al team azul (FB/ExatlonMx)

El golpe más reciente en Exatlón México 2026 fue la eliminación de uno de los atletas más emblemáticos del equipo azul, un hecho que ha modificado por completo el panorama competitivo en la semana 28.

Mientras la expectativa sobre la Villa 360 crece, los rumores sobre el equipo ganador ya circulan con fuerza en redes sociales y entre los aficionados del reality deportivo.

La pérdida de un referente celeste como Koke Guerrero ha dejado al conjunto azul con cinco integrantes y un ánimo que oscila entre la resiliencia y la incertidumbre.

La reorganización del grupo y el desgaste físico acumulado podrían marcar la diferencia en el enfrentamiento por la codiciada Villa 360.

¿Quién se queda con la Villa 360?

En las horas previas a la transmisión oficial, diversas cuentas dedicadas a spoilers aseguran que el equipo rojo sería quien obtendría la Villa 360 este 6 de abril.

Siete atletas del equipo rojo de Exatlón México posan en una plataforma amarilla y negra con insignias de estrellas, con un fondo de árboles y naturaleza
Los participantes del equipo rojo de Exatlón México esperan el inicio de una nueva prueba, mostrando concentración y espíritu competitivo en la pista. (FB/ExatlonMx)

Según las filtraciones, la escuadra escarlata habría aprovechado el impulso tras su reciente triunfo en la serie de supervivencia y la salida de Koke Guerrero, lo que les daría una ventaja anímica frente a sus rivales.

Las afirmaciones sobre el resultado provienen de insiders y publicaciones en redes sociales, aunque la producción no ha confirmado esta información.

Por ahora, la versión más extendida entre los seguidores coloca a los rojos rompiendo con su racha negativa para recuperar la comodidad y el privilegio de la Villa 360.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

La semana anterior estuvo marcada por la tensión y la presión en ambos equipos.

Los rojos llegan al duelo con la moral en alza, determinados a capitalizar el golpe que significó la eliminación de Koke Guerrero para el equipo rival.

La búsqueda de la Villa 360 representa una oportunidad para retomar el control y dejar atrás las semanas en la barraca.

Por su parte, los azules han logrado sostenerse a pesar de las bajas. Su solidez en pruebas clave les permitió mantenerse como favoritos en varias jornadas, aunque la reciente eliminación de Koke Guerrero representa un reto mayor para la escuadra.

La verdadera razón detrás de la salida de Koke Guerrero

El llamado “Hechicero del Aire” se despidió del reality luego de enfrentar a Adrián Leo en uno de los duelos más exigentes de la temporada.

Aunque circularon rumores sobre una posible eliminación pactada por motivos personales, la realidad es que el tricampeón quedó fuera por resultado deportivo tras una serie de carreras en las que ambos utilizaron todas sus medallas y recursos.

La eliminación de Koke se decidió en un enfrentamiento directo con Leo, sin intervenciones externas ni acuerdos previos.

El propio Antonio Rosique destacó que los dos atletas compitieron al límite de su capacidad, en un duelo que superó las quince carreras y que marcó el cierre de la participación del porrista en esta edición de Exatlón México.

Eliminados de Exatlón México 2026

A lo largo de la temporada, la competencia ha registrado las siguientes bajas notables:

  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • César Villaluz
  • Adrián Medrano
  • Samanta Rodríguez
  • Ella Bucio
  • Emilio Rodríguez

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