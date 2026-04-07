Frente frío 43 y masa de aire polar activan lluvias y vientos en México este 7 de abril

El frente frío número 43 continuará su desplazamiento sobre el sureste del país y la península de Yucatán, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que favorecerá lluvias de distinta intensidad este martes 7 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en Chiapas y Oaxaca, mientras que en estados del Golfo de México y el centro del país se esperan chubascos con actividad eléctrica.
En la Ciudad de México y el Estado de México, las lluvias podrían presentarse durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Lluvias más intensas: Chiapas
- Lluvias fuertes: Oaxaca
- Chubascos: centro del país, Valle de México y península de Yucatán
Evento de “Norte” generará vientos fuertes en costas
La masa de aire polar asociada al sistema frontal ocasionará un evento de “Norte”, principalmente durante la mañana, con rachas de viento significativas en zonas costeras.
En el istmo y golfo de Tehuantepec se esperan las condiciones más intensas, mientras que en Veracruz, Tabasco y Campeche también habrá rachas relevantes, aunque de menor magnitud.
- Rachas de hasta 80 km/h en el istmo de Tehuantepec
- Vientos de 30 a 50 km/h en el litoral del Golfo de México
- Oleaje elevado en costas del sureste
Persistirá el calor en el occidente y sur del país
A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en varias regiones del país, especialmente en el occidente y sur.
Las temperaturas más elevadas podrían alcanzar hasta 45 grados en zonas de Sinaloa, Michoacán y Guerrero, mientras que en otros estados el ambiente continuará caluroso durante la tarde.
Este contraste entre lluvias y calor será una de las características principales del clima en México durante esta jornada.
Valle de México: lluvias por la tarde y ambiente templado
En el Valle de México se prevé un inicio de día con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco.
Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.
Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre 11 y 27 grados, con vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.
Autoridades advierten riesgos por lluvias y viento
El SMN alertó que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones en distintas regiones, por lo que recomendó tomar precauciones.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Posibles inundaciones y encharcamientos
- Deslaves en zonas montañosas
- Caída de árboles o anuncios por fuertes vientos
Las autoridades mantienen vigilancia sobre el desarrollo del sistema frontal y sus efectos en el territorio nacional.