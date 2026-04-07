México

Frente frío 43 y masa de aire polar activan lluvias y vientos en México este 7 de abril

El SMN prevé precipitaciones en el sureste, chubascos en el centro y evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h

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Con esta velocidad avanza
El frente frío 43 provoca lluvias, viento y descenso de temperaturas en varias regiones. |Crédito: Cuartoscuro

El frente frío número 43 continuará su desplazamiento sobre el sureste del país y la península de Yucatán, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos, lo que favorecerá lluvias de distinta intensidad este martes 7 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en Chiapas y Oaxaca, mientras que en estados del Golfo de México y el centro del país se esperan chubascos con actividad eléctrica.

En la Ciudad de México y el Estado de México, las lluvias podrían presentarse durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Lluvias más intensas: Chiapas
  • Lluvias fuertes: Oaxaca
  • Chubascos: centro del país, Valle de México y península de Yucatán

Evento de “Norte” generará vientos fuertes en costas

La masa de aire polar asociada al sistema frontal ocasionará un evento de “Norte”, principalmente durante la mañana, con rachas de viento significativas en zonas costeras.

El cambio climático anuncia lluvias y nubosidad en Colombia por llegada de masa de aire polar ártico - crédito @HenriquezMax/X
La masa de aire polar del frente frío 43 provoca descenso de temperaturas y viento fuerte. - crédito @HenriquezMax/X

En el istmo y golfo de Tehuantepec se esperan las condiciones más intensas, mientras que en Veracruz, Tabasco y Campeche también habrá rachas relevantes, aunque de menor magnitud.

  • Rachas de hasta 80 km/h en el istmo de Tehuantepec
  • Vientos de 30 a 50 km/h en el litoral del Golfo de México
  • Oleaje elevado en costas del sureste

Persistirá el calor en el occidente y sur del país

A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en varias regiones del país, especialmente en el occidente y sur.

Las temperaturas más elevadas podrían alcanzar hasta 45 grados en zonas de Sinaloa, Michoacán y Guerrero, mientras que en otros estados el ambiente continuará caluroso durante la tarde.

Congreso de la CDMX, Paternidad, Padre e hijo, infancias, familia, licencia de paternidad
Persisten altas temperaturas en el país pese al paso del frente frío. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Este contraste entre lluvias y calor será una de las características principales del clima en México durante esta jornada.

Valle de México: lluvias por la tarde y ambiente templado

En el Valle de México se prevé un inicio de día con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco.

Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre 11 y 27 grados, con vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

Autoridades advierten riesgos por lluvias y viento

El SMN alertó que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones en distintas regiones, por lo que recomendó tomar precauciones.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Autoridades alertan por riesgos de inundaciones y deslaves por lluvias intensas. Crédito: Cuartoscuro.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Posibles inundaciones y encharcamientos
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Caída de árboles o anuncios por fuertes vientos

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el desarrollo del sistema frontal y sus efectos en el territorio nacional.

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