Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es uno de los últimos narcotraficantes de alto nivel que se mantienen en libertad. El inicio de sus actividades criminales se remonta a los años 90, cuando también se forjaron Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus Barajas, Isidro Meza se involucró en el narcotráfico cuando tenía entre diez y once años de edad al realizar actividades de halconeo para el Cártel de Juárez, organización que era dirigida por Amado Carrillo Fuentes.

Luego de ser ingresado a un grupo criminal encabezado por Aureliano Guzmán Loera y su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, “El Chapo Isidro” decidió separarse de los cárteles ante el asesinato del segundo, quien le brindó su tutela, así como de la decadencia de los Beltrán Leyva.

Al separarse de los grupos criminales ya establecidos, Meza Flores integró su propia célula conocida como “Los Mazatlecos”, la cual obtuvo su nombre debido a que Mazatlán había sido asignada a Ernesto Guzmán para su control.

De Los Mazatlecos al Cártel de Guasave

"El Chapo Isidro" ha sido identificado por EEUU como un líder criminal de alto rango. (FBI)

De acuerdo con el periodista, la transición de Isidro Meza del anonimato al control de una organización autónoma se da después de la ruptura con los Beltrán Leyva, y tras el enfrentamiento de 2010 en Tubutama, Sonora.

El episodio de Tubutama el 1 de julio de 2010 —un enfrentamiento con saldo de hasta 70 muertos entre sicarios de distintas facciones— fue un momento que marcó la transformación de la organización criminal que lideraba al Cártel de Guasave.

En dicha disputa se enfrentó al Cártel de Sinaloa, la Gente Nueva y Los Salazar contra integrantes de los Beltrán Leyva, quienes fueron apoyados por Los Mazatlecos y un grupo de los Zetas. Este punto establece el inicio del cártel de Guasave como organización criminal.

Uno de los últimos narcotraficantes de la vieja escuela

"El Chapo" Guzmán buscaba beneficios para sus hijos. (Foto: Infobae México).

De acuerdo con Lemus, la estructura criminal del Cártel de Guasave se consolidó no solo en Sinaloa, sino también en Los Mochis, Nayarit, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, donde operaría bajo la protección de diversas autoridades.

El cártel liderado por “El Chapo Isidro” es uno de los últimos que mantiene sus operaciones centradas en el tráfico de drogas —no solo de cocaína y heroína, sino también de fentanilo-. Asimismo, realiza actividades de lavado de dinero para financiar sus actividades delictivas.

Actualmente, su relación con Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, le brindaría la posibilidad de heredar el liderazgo de esa facción del Cártel de Sinaloa debido a la posibilidad de que el hijo de “El Mayo” realice un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos para entregarse.

Lemus Barajas señaló que esta posibilidad se mantiene abierta debido a que su hermano, Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, le estaría exigiendo que se entregue y estaría como intermediario con la DEA.

Cabe señalar que Vicente Zambada Niebla se convirtió en testigo protegido en EEUU luego de ser extraditado, por lo que hoy se encuentra en libertad y viviendo bajo otra identidad.

Ismael "El Mayo" Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, presta juramento antes de declararse culpable en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025, según se muestra en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Fausto Isidro Meza Flores es buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), por el que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.