“A mí me gusta Yeri Mua... me encanta”: Lyn May lanza inesperada propuesta a la ‘Bratz Jarocha’

Lyn May sorprende al anunciar a Yerimua como la protagonista de su bioserie y genera debate en redes sociales. (Instagram)

La vedette Lyn May volvió a colocarse en el centro de la conversación tras lanzar una inesperada propuesta que encendió las redes. Durante un encuentro con medios, la también actriz no solo recordó a Andrés García, sino que sorprendió con sus planes personales.

En medio de declaraciones sin filtro, la figura del espectáculo habló sobre su relación con el actor fallecido, a quien describió con cariño en el marco de su aniversario luctuoso. Sus palabras no pasaron desapercibidas por el tono directo con el que abordó temas íntimos.

Sin embargo, lo que realmente generó controversia fue su elección para protagonizar su futura bioserie, una decisión que mezcla generaciones y estilos completamente distintos dentro del entretenimiento.

La propuesta que encendió las redes

La vedette mexicana Lyn May elige a la influencer Yeri Mua por su estilo irreverente para representarla en televisión. - (IG)

Lyn May habló de sus proyectos actuales, entre ellos un libro y una bioserie basada en su vida. Fue ahí donde surgió el nombre de Yeri Mua como su opción ideal para interpretarla.

La vedette no escatimó en elogios y dejó clara su preferencia: “Me encanta, me encanta, sí”, afirmó. También explicó que existe cercanía entre ambas, lo que influyó en su decisión “Porque ella me escribe y me, y me habla y me dice, y es muy linda, es muy linda”.

La elección llamó la atención por tratarse de una creadora de contenido con un estilo irreverente, lo que abre la puerta a una adaptación distinta y potencialmente polémica.

Lyn May: figura icónica del espectáculo

Lyn May, figura emblemática del cine de ficheras y cabarets en México, continúa vigente en el espectáculo nacional.

Lyn May, nacida como Lilia Mendiola de Chi, es una de las vedettes más famosas de México. Alcanzó popularidad en los años setenta gracias a su trabajo en cabarets y el cine de ficheras, donde compartió pantalla con actores reconocidos. Su estilo y personalidad la convirtieron en un referente del entretenimiento nacional.

A lo largo de las décadas, Lyn May ha mantenido presencia en medios y escenarios. Conocida por sus declaraciones directas y polémicas, sigue siendo tema de conversación en la farándula mexicana.

Su capacidad de adaptación le ha permitido conectar con nuevas generaciones, consolidando su legado como pionera en el espectáculo.

Yeri Mua: creadora digital con impacto

La propuesta de Lyn May motiva conversaciones sobre la mezcla de generaciones y estilos en el entretenimiento mexicano. (Foto: cortesía)

Yeri Mua es una influencer veracruzana reconocida por su autenticidad y estilo irreverente. Logró popularidad en redes sociales con videos y transmisiones que atraen a un público joven.

Apodada “La Bratz Jarocha”, se caracteriza por su humor y crítica social, lo que la ha situado como una de las voces más visibles entre los creadores de contenido en México.

Aunque suele provocar controversia, Yeri Mua se mantiene como una figura relevante en la cultura digital, marcando tendencia entre sus seguidores.