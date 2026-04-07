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Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

En total fueron capturados tres sujetos armados y con dosis de cristal

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Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas
Los sujetos capturados (SSP Chiapas)

Tres sujetos, posibles integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Chiapas. Se trata de tres hombres que fueron asegurados junto con armas de fuego.

Las detenciones en flagrancia de Raynaldo “N”, Juan “N” y Domingo “N” fueron informadas tanto por la Fiscalía General del Estado (FGE) como por la Secretaría de Seguridad estatal (SSP).

Elementos de seguridad realizaban labores de prevención en el Barrio La Tejería del municipio de Rincón Chamula San Pedro. Los uniformados descubrieron que los ahora detenidos llevaban un arma larga AR-15 con cuatro cargadores abastecidos calibre 5.56 mm, un arma Subfusil tipo Uzi con un cargador abastecido y un arma corta calibre 22 mm con un cargador abastecido.

De igual manera, los tres sujetos tenían cinco celulares, 37 bolsitas con presunto cristal (metanfetamina), además de dinero en efectivo y una mochila.

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas
Los indicios incautados (SSP Chiapas)

La SSP detalló en un comunicado del 5 de abril que fue realizada “la detención de tres presuntos integrantes del grupo delictivo “CJNG” y el aseguramiento de tres armas de fuego y narcóticos en el municipio de Rincón Chamula San Pedro".

Integrantes del CJNG o de un grupo independiente: versiones oficiales encontradas

Mientras que en un reporte del 6 de abril, la Fiscalía de Chiapas detalló que las personas detenidas manifestaron ser miembros de una estructura delictiva independiente.

“Los detenidos manifestaron pertenecer al grupo independiente denominado “Los Frijolitos”, y junto con los aseguramientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente", es parte del reporte de las autoridades.

En ambos casos las autoridades compartieron las mismas fotografías que muestran a los sujetos capturados, así como los indicios incautados.

Detenidos integrantes del CJNG en Chiapas

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, el titular de la SSP de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó al detención de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de ellos estaría relacionado con grabaciones amenazantes contra instituciones de seguridad.

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades
Los sujetos y armas asegurados (Facebook/Óscar Alberto Aparicio Avendaño)

El operativo que resultó en las detenciones fue realizado el mismo 11 de marzo en sierra de Chapayal, en el municipio de Ixhuatán. En dicho lugar los elementos de seguridad fueron ayudados por un helicóptero Black Hawk para la localización de cinco personas identificadas como generadoras de violencia.

Los sujetos fueron identificaos como Arik N., alias El Pequeño,Julio César N., alias El Moreno, Iván N., alias El Tetor, Alejandro alias El Barbas y un sujeto apodado El Manchado.

Según el funcionario, el CJNG estaría detrás de la muerte de una mujer en Chiapas tras el fallecimiento de nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Jalisco. “Este presunto grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación y también implicados en el homicidio que hubiera de una femenina el día del abatimiento de El Mencho.

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