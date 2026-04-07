Colectivo encuentra bolsas con restos humanos en fosa clandestina de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

En el sitio había una máquina excavadoras (X/@GuerrerosJalisc)

A través de sus redes sociales, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de una fosa clandestina en donde fueron halladas bolsas con restos humanos.

A través de su cuenta de X, el grupo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, publicó un mensaje el 6 de abril en el que alerta sobre el hallazgo de siete bolsas con restos de personas.

“El día de hoy se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron 7 bolsas de cuerpos humanos resientes (sic). Esto en fraccionamiento balcones de Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga”, es parte del mensaje de la agrupación.

De igual manera, el colectivo compartió un breve video en el que muestran la zona donde ocurrió el descubrimiento, material en el que puede verse una máquina excavadora, además de bolsas de color negro.

(Facebook/Guerreros Buscadores De Jalisco)

Mientras que en su cuenta de Facebook el grupo compartió que tuvo un hallazgo positivo en el lugar. Hasta el momento ninguna autoridad ha detallado o compartido algún posicionamiento al respecto del descubrimiento reciente.

Descubrimiento del Rancho Izaguirre del CJNG

Cabe destacar que Guerreros Buscadores de Jalisco fue la organización que alertó sobre irregularidades en el denominado Rancho izaguirre de Teuchitlán, sitio usado como campo de entrenamiento por el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

El caso derivó en la detención de diversas personas ligadas con la estructura delictiva antes liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, incluyendo funcionarios.

Además, el colectivo mencionado acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de filtrar información a grupos criminales. El pasado 12 de enero el grupo acusó que debido a las acciones de la institución podrían ser puestas en libertad personas ligadas al rancho.

ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Además de denunciar el abandono del sitio, compartieron su preocupación por el reclutamiento que sigue afectando a los jóvenes en Jalisco.

Guerreros Buscadores también destacó que no les permitieron ver la carpeta de investigación a pesar de que víctimas interpusieron quejas contra el Director del área de Personas Desaparecidas, Ricardo Flores.

“Tenemos totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales. La amplitud de esa información es absolutamente indudable”, dijo a finales de abril de 2025 el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en conferencia de prensa.

Para el 5 de marzo pasado la institución, ahora bajo la responsabilidad de Ernestina Godoy, reiteró que el sitio funcionaba como centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento, tales como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos.