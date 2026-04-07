Es un hecho, Canelo Álvarez pausa el boxeo para estudiar la universidad

Canelo Álvarez inició una carrera universitaria (IG/ @Canelo)

Saúl Álvarez empezó una nueva etapa en su formación, lejos del cuadrilátero, el boxeador de la división de los supermedianos decidió que es momento de retomar los estudios e iniciar una carrera universitaria. A pesar de estar preparándose para su pelea de septiembre, Canelo compartió en redes sociales que empezará una formación académica.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que compartió que empezará los estudios en la Universidad de San Diego, pero esta nueva etapa no lo alejará de su trayectoria en el pugilismo. En el mensaje que compartió el tapatío destacó la importancia de prepararse en cualquier etapa de la vida y busca inspirar a sus seguidores.

El campeón mexicano detuvo momentáneamente su participación en el boxeo para cumplir su meta personal de retomar los estudios universitarios. Según lo publicado en redes sociales por Canelo Álvarez, la decisión pretende demostrar que la edad no es un límite para fijarse nuevos objetivos, incluso tras alcanzar logros deportivos y económicos.

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez posa con el pulgar arriba anunciando el inicio de su carrera universitaria en San Diego. (IG/ @canelo)

“Nunca es tarde para empezar, primer día de escuela”, fue el mensaje que compartió, además, reveló detalles de la carrera que estudiará y está relacionada con los negocios y administración empresarial, pues reveló que se quiere convertir en un businessman.

Trayectoria de Canelo Álvarez y su primer acercamiento a los estudios

Originario de una familia dedicada al boxeo, Saúl abandonó la escuela desde muy joven para enfocarse en desarrollar una carrera profesional en el cuadrilátero. Gracias a su disciplina, ha conseguido títulos mundiales, una fortuna de millones de dólares y ha invertido en diversas empresas, alcanzando una estabilidad financiera significativa.

Con los objetivos deportivos cumplidos, el pugilista ha compartido en redes sociales su ingreso a la Universidad de San Diego. De acuerdo con Instagram Canelo, busca demostrar que los imposibles pueden superarse en cualquier etapa de la vida.

El boxeador Canelo Álvarez posa orgulloso con un letrero que anuncia el inicio de sus estudios universitarios, mostrando su compromiso con la educación. (IG/ @canelo)

El regreso de Canelo al ring y su preparación actual

Pese a la nueva vida universitaria, Álvarez mantiene su compromiso con el boxeo. Ha confirmado que volverá al ring el 12 de septiembre, en una pelea por el campeonato mundial. El combate se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita durante el Riyadh Season, bajo la promoción del jeque árabe Turki Al-Alshikh.

Luego de recuperarse de una cirugía en el codo tras su última pelea, el jalisciense ha reanudado los entrenamientos. En redes sociales, aparecen imágenes de sus sesiones con el púgil Diego “Zorrito” Luna como parte de su preparación física y mental para el nuevo reto.

La combinación entre formación académica y disciplina deportiva convierte a Álvarez en un ejemplo de que siempre existen oportunidades para asumir desafíos y plantear nuevas metas, sin importar la trayectoria previa.