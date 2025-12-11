Cuánto dinero se llevó Cruz Azu tras perder contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul perdió 2 a 1 contra el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 (REUTERS)

Cruz Azul concluyó su participación en la Copa Intercontinental 2025 tras perder 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas, que se disputó este miércoles 10 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Doha, Qatar. A pesar de que el club mexicano quedó eliminado del certamen, recibió un premio económico por ocupar el cuarto puesto.

El encuentro se resolvió a favor del conjunto brasileño gracias a los goles de Giorgian de Arrascaeta y Jorge Sánchez. A pesar del esfuerzo de La Máquina Cementera, el marcador final selló su despedida del torneo internacional.

¿Cuánto dinero se llevó Cruz Azul tras perder contra Flamengo en la Copa Intercontinental?

La FIFA estableció un sistema de premios económicos diferenciados para los clubes participantes en la Copa Intercontinental 2025. El cuarto lugar, ocupado por Cruz Azul tras su eliminación, está dotado con una bolsa de 2 millones de dólares, de acuerdo con información de Marca México.

En cuanto al resto de los equipos, el esquema de premios varía según el avance en la competencia. Flamengo, tras imponerse en la llave ante los celestes, aseguró un mínimo de 2.5 millones de dólares, cantidad que recibirá si no supera al Piramyds FC de Egipto en la siguiente fase. Si el conjunto brasileño logra avanzar a la final y enfrenta al Paris Saint-Germain, las cifras aumentan: el subcampeón obtendrá 4 millones de dólares, mientras que el campeón se llevará 5 millones.

Cruz Azul concluye el 2026 sin ningún trofeo

Cruz Azul cerró su participación en la Copa Intercontinental con una eliminación en el único encuentro que jugó. Durante el primer torneo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo tampoco logró superar la ronda de la Leagues Cup, donde no obtuvo victorias ni alcanzó la fase de eliminación.

En la Liga Apertura 2025, el conjunto de La Noria llegó hasta las semifinales, pero ese resultado no fue suficiente para cumplir las expectativas de la afición cementera.

Posibles bajas para Cruz Azul de cara al siguiente torneo

Cruz Azul enfrentará varios ajustes para la próxima campaña, comenzando con la certeza de que Kevin Mier y Jesús Orozco quedarán fuera de los primeros encuentros debido a sendas lesiones. Mientras el cuerpo técnico trabaja en cubrir esas ausencias, en el plano directivo la atención se concentra en las negociaciones y posibles movimientos de jugadores.

En ese escenario surgen versiones que señalan un inminente acuerdo entre las directivas de Cruz Azul y Guadalajara para transferir a Ángel Sepúlveda al conjunto tapatío. Si se concreta la operación, “Sepu” dejaría de vestir la camiseta celeste la próxima temporada, sumándose así a la lista de potenciales bajas del equipo.

Por otro lado, el futuro del mediocampista polaco Mateusz Bogusz permanece en suspenso. El europeo, quien arribó procedente de la MLS con elevadas expectativas, no alcanzó los rendimientos deseados, lo cual alimenta las especulaciones sobre su posible salida. Sin embargo, hasta el momento, ni la dirigencia ni el cuerpo técnico de Cruz Azul han emitido comunicados oficiales al respecto.