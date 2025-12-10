Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

(X: Atlante)

Durante la Asamblea de Dueños, celebrada este martes 9 de diciembre, se dio a conocer que los Potros de Hierro del Atlante volverán a ser equipo de primera división, esto debido a un acuerdo que existe para comprar la franquicia de Mazatlán.

La noticia fue confirmada por Mikel Arriola en conferencia de prensa posterior a la reunión de dueños celebrada este martes 9 de diciembre.

El presidente ejecutivo de la Liga MX explicó que TV Azteca, propietaria de los derechos de la franquicia de Mazatlán, alcanzó un acuerdo con el grupo ligado al Atlante para iniciar formalmente el proceso de transferencia.

Con esta venta, los Potros de Hierro se integran a la lista de franquicias que han adquirido su plaza en el máximo circuito por la vía administrativa.

Equipos que han comprado su lugar en Liga Mx

Gallos Blancos de Querétaro a La Piedad

La historia del Querétaro FC se remonta a 1949, cuando la Federación Mexicana de Fútbol invitó al estado a sumarse a la naciente Segunda División con una institución profesional.

El 8 de julio de 1950, el Club Piratas conquistó el cuadrangular inaugural organizado por las autoridades locales, sentando las ba

ses de lo que sería un club con una trayectoria llena de transformaciones.

Para 1954, el equipo adoptó oficialmente el mote de Gallos Blancos. En 1978, se fusionó con Estudiantes de Querétaro y Atletas Campesinos, dando origen al Atletas Campesinos.

Tres años después, en 1981, los Gallos resurgieron representando a la Universidad Autónoma de Querétaro y ascendieron a la Segunda División A en 1984, consolidando su presencia en el fútbol profesional.

En 1988, Querétaro albergó dos escuadras, y el Querétaro FC adquirió al Atlante, que se mudó desde la capital para la temporada 1990-91. Sin embargo, este no era el Gallos original, que renació en 1999 mediante la unión de Gallos UAQ y Querétaro FC.

En 2002, se hizo cargo de La Piedad tras la pérdida de su apoyo gubernamental. Hasta que en 2004 la Federación redujo de 20 a 18 los clubes de Primera División, ‘sacrificando’ a los Emplumados.

No obstante, los Gallos regresaron al Máximo Circuito para el Apertura 2009, completando un ciclo de altibajos que define su identidad como equipo resiliente del estado queretano.

Mazatlán FC a Monarcas Morelia

El 2 de junio de 2020, Monarcas Morelia anunció su salida de la ciudad purépecha para mudarse a Mazatlán, marcando el fin de una era tras 31 años en el Estadio Morelos.

La franquicia, con raíces en el Club Atlético Morelia fundado en 1950, explicó los motivos del cambio en un comunicado oficial, mientras la Liga MX confirmó la recepción de la solicitud para modificar nombre y sede.

El club comenzó como Club Deportivo Morelia al inscribirse en la Federación Mexicana de Fútbol. Logró el ascenso a Primera División en la temporada 1956-57, aunque descendió en 1967-68; regresó en 1980-81 y debutó en el Estadio Morelos en 1988-89 con una victoria 2-1 sobre América.

Bajo la administración de Grupo Salinas desde 1996, adoptó el nombre Monarcas Morelia y alcanzó su mayor gloria con el título del Invierno 2000, al vencer a Toluca.

Esta mudanza a Mazatlán, causó mucha molestia en la institución purépecha, ya que argumentan que les quitaron su historia.

FC Juárez a Lobos Buap

En 2018, la Liga MX estableció una multa de 120 millones de pesos como alternativa al descenso deportivo, permitiendo a los clubes vulnerables permanecer en Primera División mediante pago económico.

Los Lobos BUAP, equipo universitario, fueron los pioneros en aprovechar esta medida: recurrieron al empresario Mario Mendívil, externo a la institución, para cubrir esa cantidad más nueve millones de dólares en nómina, salvando su estancia tras finalizar en la decimosegunda posición el torneo anterior.

Sin embargo, el modelo dejó de ser rentable para la franquicia poblana, por lo que con el aval de la Federación Mexicana de Fútbol, optaron por vender su plaza a los Bravos de Ciudad Juárez, escuadra que regresó al Máximo Circuito tras años de ausencia en 2019.

Santos al Ángeles del Puebla

Hace varias décadas, la Comarca Lagunera vivió un hito deportivo inolvidable: la llegada del fútbol profesional de Primera División con Santos Laguna.

Tras años de anhelo, los aficionados de Torreón celebraron el regreso a la máxima categoría, impulsado por visionarios empresarios locales liderados por Salvador Necochea.

El 30 de julio de 1988, la región estalló en júbilo al confirmarse la adquisición de la franquicia de los Ángeles de Puebla.

Necochea y su grupo concretaron la compra, asegurando que el Estadio Corona recibiera mejoras urgentes para albergar a los nuevos inquilinos.

Aunque los Ángeles habían librado una temporada difícil luchando por no descender, la afición lagunera confió en el nuevo proyecto, anticipando refuerzos y una administración revitalizada. Surgieron dudas sobre el destino de los jugadores del Santos local previo, pero Necochea prometió aclaraciones rápidas sobre transferencias o retenciones.

Este arribo transformó la identidad regional y Santos Laguna se erigió como estandarte de la Comarca, cosechando títulos nacionales y consolidándose como ícono perdurable del fútbol mexicano.

Leones Negros al Torreón

En la temporada 1972-73, el equipo debutó en Segunda División adoptando el nombre de “Leones” con la creación de la Comisión Administrativa del Equipo de Fútbol.

Para el 73-74, brillaron como líderes generales, pero cayeron en la final ante la Universidad Autónoma de Nuevo León por 2-3 global.

El rector Rafael García de Quevedo no cesó en su empeño por llegar a Primera División, lográndolo en 1974-75 con la compra de la franquicia del Club de Fútbol Torreón por tres millones de pesos.

Debutaron en primera división el 14 de junio en el Estadio Azteca frente al Club América, destacando el portero René Vizcaíno y brasileños como Jair, Nené, Roberto da Silva, João Amaral y Carlos Eusebio.

El cronista Ángel Fernández Rugama los bautizó “Leones Negros” por su presencia, mote que perduró.

Tras la desaparición de la franquicia principal por decisión de la Federación Mexicana de Fútbol, sobrevivió su filial “Bachilleres” en Segunda, que fue subcampeón en 1994-95 ante Cruz Azul Hidalgo y campeón en 1996-97, ascendiendo a Primera “A” hasta su venta en 2002.

El fútbol universitario continuó con los “Cachorros UdeG” en Segunda División desde el Apertura 2002, rozando el ascenso en Clausura 2005 bajo Luis Plasencia, pero cayendo en final y promoción.

El 21 de mayo de 2009 regresaron a Liga de Ascenso comprando la franquicia de Chivas Tapatío por 800 mil dólares, impulsados por empresarios como Salvador Martínez Garza.