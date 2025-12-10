México Deportes

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo

El tijuanense ostenta el título de campeón juvenil Intercontinental del CMB

Guardar
Chapulín Salas puede convertirse en
Chapulín Salas puede convertirse en campeón del mundo este fin de semana (Instagram | chapulinsalas130)

El boxeo mexicano puede tener otro campeón del mundo este fin de semana cuando José “Chapulín” Salas pelee contra el sudafricano Landie Ngxeke por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división Gallo.

El pugilista mexicano que marcha con un récord invicto se subirá al ring en la Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde tendrá la oportunidad de su vida al tratar de consagrarse como nuevo monarca de las 115 libras, aunque enfrente tendrá a un sudafricano que tiene las mismas peleas en el nivel profesional.

¿Quién es José “Chapulín” Salas, boxeador mexicano que puede convertirse en campeón del mundo?

La carrera de José Salas inició de manera profesional en la ciudad fronteriza de Tijuana el 27 de noviembre de 2020, cuando debutó peleando bajo la promotora Bxrumble y con el respaldo del equipo Jackie Nava Gym. Desde entonces, no solo acumuló victorias sino que logró posicionarse entre las principales nuevas figuras mexicanas, reflejando en su desempeño el aprendizaje adquirido tanto en su entorno local como en experiencias internacionales.

José Salas podría convertirse en
José Salas podría convertirse en campeón mundial este fin de semana (X@TUDNMEX)

La trayectoria de Salas, quien ostenta actualmente el título de campeón juvenil Intercontinental del CMB, destaca por experiencias que han ido más allá del cuadrilátero local. Con apenas 23 años, el boxeador nacido en Tijuana ha acumulado vivencias internacionales, como su estadía en el campamento del japonés Naoya Inoue, donde observó de cerca la disciplina y los métodos de entrenamiento de uno de los peleadores más reconocidos de la actualidad.

Actualmente, Salas continúa defendiendo este título y perfilándose como una de las promesas más firmes del pugilismo mexicano.

Chapulín Salas puede convertirse en
Chapulín Salas puede convertirse en campeón del mundo este fin de semana (Instagram | chapulinsalas130)

¿En qué canal ver la pelea entre José Chapulín Salas y Landie Ngxeke?

La pelea entre José Chapulín Salas y Landie Ngxeke se podrá ver este sábado 13 de diciembre de 2025 por ESPN y Box Televisa en Canal 5 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: sábado 13 de diciembre de 2025
  • Hora: 23:00 horas aproximadamente (tiempo del centro de México)
  • Sede: Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero
  • Transmisión: ESPN y Box Televisa Canal 5

Salas podría meterte a la lista de campeones mundiales que tiene México

Gilberto Ramírez ostenta actualmente los títulos de campeón crucero de la AMB y la OMB. En el peso superpluma, México cuenta con Eduardo Núñez como representante de la FIB, mientras que Emanuel Navarrete domina en la OMB.

En la división de peso pluma, Rey Vargas se mantiene como monarca del CMB y Rafael Espinoza lidera en la OMB. En el rango supermosca, el país suma a Willibaldo García como campeón de la FIB y Christian Medina en la OMB. Si Salas logra la victoria este fin de semana, se sumará a esta distinguida lista de campeones mundiales mexicanos.

Temas Relacionados

José "Chapulín" SalasChapulín SalasBoxeoCampeones mexicanosCampeonato Mundial Gallomexico-deportes

Últimas Noticias

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

El técnico uruguayo estaría analizando sus oportunidades laborales ante la desaparición del conjunto cañonero en Primera División

Robert Dante Siboldi saldría de

FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Ivar Sisniega ratificó la continuidad del “Káiser” como director técnico tras concluir su etapa como auxiliar de Javier Aguirre

FMF confirma que Rafa Márquez

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

La IA elabora un pronóstico de los cuadros que se presentarán a la cita futbolística que reunirá a los campeones de la Concacaf y la Conmebol

Partido de Cruz Azul vs

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Los cementeros se medirán ante el actual campeón del Brasileirao este miércoles

Cruz Azul vs Flamengo en

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

El conjunto de los “Potros de Hierro” competirá en la Primera División en 2026

Atlante regresa a la Liga
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Gwyneth Paltrow revela el impacto

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

El retorno de C. G.

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

“Aún estoy aquí”, el libro de la película que ganó el Oscar mostrando la dictadura de Brasil

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años