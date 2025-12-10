Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo

Chapulín Salas puede convertirse en campeón del mundo este fin de semana (Instagram | chapulinsalas130)

El boxeo mexicano puede tener otro campeón del mundo este fin de semana cuando José “Chapulín” Salas pelee contra el sudafricano Landie Ngxeke por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división Gallo.

El pugilista mexicano que marcha con un récord invicto se subirá al ring en la Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde tendrá la oportunidad de su vida al tratar de consagrarse como nuevo monarca de las 115 libras, aunque enfrente tendrá a un sudafricano que tiene las mismas peleas en el nivel profesional.

¿Quién es José “Chapulín” Salas, boxeador mexicano que puede convertirse en campeón del mundo?

La carrera de José Salas inició de manera profesional en la ciudad fronteriza de Tijuana el 27 de noviembre de 2020, cuando debutó peleando bajo la promotora Bxrumble y con el respaldo del equipo Jackie Nava Gym. Desde entonces, no solo acumuló victorias sino que logró posicionarse entre las principales nuevas figuras mexicanas, reflejando en su desempeño el aprendizaje adquirido tanto en su entorno local como en experiencias internacionales.

José Salas podría convertirse en campeón mundial este fin de semana (X@TUDNMEX)

La trayectoria de Salas, quien ostenta actualmente el título de campeón juvenil Intercontinental del CMB, destaca por experiencias que han ido más allá del cuadrilátero local. Con apenas 23 años, el boxeador nacido en Tijuana ha acumulado vivencias internacionales, como su estadía en el campamento del japonés Naoya Inoue, donde observó de cerca la disciplina y los métodos de entrenamiento de uno de los peleadores más reconocidos de la actualidad.

Actualmente, Salas continúa defendiendo este título y perfilándose como una de las promesas más firmes del pugilismo mexicano.

Chapulín Salas puede convertirse en campeón del mundo este fin de semana (Instagram | chapulinsalas130)

¿En qué canal ver la pelea entre José Chapulín Salas y Landie Ngxeke?

La pelea entre José Chapulín Salas y Landie Ngxeke se podrá ver este sábado 13 de diciembre de 2025 por ESPN y Box Televisa en Canal 5 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 23:00 horas aproximadamente (tiempo del centro de México)

Sede: Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero

Transmisión: ESPN y Box Televisa Canal 5

Salas podría meterte a la lista de campeones mundiales que tiene México

Gilberto Ramírez ostenta actualmente los títulos de campeón crucero de la AMB y la OMB. En el peso superpluma, México cuenta con Eduardo Núñez como representante de la FIB, mientras que Emanuel Navarrete domina en la OMB.

En la división de peso pluma, Rey Vargas se mantiene como monarca del CMB y Rafael Espinoza lidera en la OMB. En el rango supermosca, el país suma a Willibaldo García como campeón de la FIB y Christian Medina en la OMB. Si Salas logra la victoria este fin de semana, se sumará a esta distinguida lista de campeones mundiales mexicanos.