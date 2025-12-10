FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Ivar Sisniega ratificó a Rafa Márquez como futuro entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó en conferencia de prensa que Rafael Márquez será el próximo entrenador de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026. Con motivo de la Asamblea de Dueños de la Liga MX, el presidente ejecutivo ofreció una conferencia de prensa y aclaró el futuro del Tri.

Rafa Márquez seguirá como auxiliar técnico de Javier Aguirre, posteriormente se convertirá en el estratega del conjunto azteca. Con ello, Ivar Sisniega desmintió los supuestos rumores que dejaban fuera al Káiser del Tricolor, y que lo vinculaban con un club de la Liga MX.

Con la ratificación de Rafa Márquez en su cargo, la FMF también acabó con los rumores que ponían a Antonio El Turco Mohamed en el banquillo del conjunto azteca. Sisniega subrayó que el plan de sucesión está definido y que Márquez, actual asistente de Javier Aguirre, asumirá el cargo principal una vez concluida la próxima Copa del Mundo.

Ivar Sisniega ratifica a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

Ivar Sisniega ratifica a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS/Henry Romero)

Durante la conferencia de prensa, Sisniega abordó directamente las especulaciones recientes que situaban a Rafa Márquez fuera del proyecto de la selección y al Turco Mohamed como candidato para dirigir al equipo nacional. Por ello expresó lo siguiente:

“Lo de Rafa Márquez es un contrato firmado, termina su empleo después de la Copa del Mundo y se integra como entrenador, es un plan que está en marcha”, afirmó el directivo, dejó en claro que no existen alternativas contempladas para el puesto de entrenador principal tras 2026.

El presidente de la FMF detalló que el ex futbolista cuenta con un contrato que estipula su ascenso a entrenador principal después de la Copa del Mundo, y que ya se han realizado reuniones para definir la composición de su futuro cuerpo técnico.

“El tema de Rafa Márquez... tiene contrato en donde él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra como el entrenador principal de la selección. Yo ya he tenido reuniones con él y con Duilio Davino para explorar su cuerpo técnico y con quien va a trabajar. Es un plan que está en marcha”, ratificó Sisniega en la conferencia de prensa posterior a la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga MX.

Respecto a la situación de otros miembros del staff, Sisniega también confirmó la continuidad de Andrés Lillini como director deportivo de selecciones menores. “Alguien como Andrés siempre tendrá ofertas. Es alguien importante de nuestro proyecto por lo que esperemos que continúe. Ayer hablé con él y manifestó sus ganas de seguir”, explicó el presidente de la FMF durante la misma conferencia de prensa.

México rumbo al Mundial 2026

En cuanto a la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Ivar Sisniega explicó que el equipo ya conoce a sus rivales de la fase de grupos y que se ha diseñado una agenda de partidos amistosos para llegar en óptimas condiciones al torneo. Antes del encuentro ante Sudáfrica el 11 de junio, el combinado nacional se enfrentará a Portugal, Bélgica y Argentina, se contempla la posibilidad de disputar partidos adicionales contra Islandia, Panamá y Bolivia. Tanto Javier Aguirre como Márquez colaboran para que el equipo llegue listo al debut mundialista.

Con la hoja de ruta establecida y el respaldo institucional, la Federación Mexicana de Futbol avanza en la ejecución de su plan para el futuro de la selección mexicana, con el objetivo de cumplir cada etapa conforme a los acuerdos y contratos vigentes.