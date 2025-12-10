México Deportes

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Quedaron definidos los duelos para la Concacaf Champions Cup y uno de los partidos más atractivos será el Pumas vs San Diego FC

Quedaron definidos los partidos de
Quedaron definidos los partidos de la Concacaf Champions Cup 2026 ( Kirby Lee-Imagn Images)

El sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 definió el camino de los seis clubes mexicanos que buscarán el título regional y el pase a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029. Este martes 9 de diciembre se dio a conocer cómo quedó la primera fase del torneo, donde se enfrentan clubes de la Liga MX y la MLS.

Entre los cruces más destacados, el equipo de Pumas se enfrentará en la primera ronda al San Diego FC, equipo que cuenta con el delantero mexicano Hirving Chucky Lozano, mientras que Toluca avanzó directamente a los octavos de final.

La Concacaf confirmó que el formato de la edición número 61 de la Copa de Campeones contempla la participación de 27 clubes, distribuidos entre equipos preclasificados y dos bombos que determinaron el trayecto de cada conjunto en el certamen.

Ocho equipos, entre ellos Toluca, recibieron el pase directo a los octavos de final, mientras que el resto deberá disputar la primera ronda para avanzar en la competencia. El organismo regional detalló que la ubicación de los clubes en el cuadro principal responde al Ranking de Clubes Concacaf, lo que influye en los posibles cruces de las siguientes fases.

Cruz Azul se enfrentará a
Cruz Azul se enfrentará a Vancouver FC, como en la reciente final de Concachampions (Kirby Lee-Imagn Images)

Así quedaron los rivales de los equipos de la Liga MX para la Concacaf Champions Cup 2026

En cuanto a los equipos mexicanos, Toluca, como campeón de la Liga MX, accedió directamente a los octavos de final y espera rival de la llave entre Pumas y San Diego FC. Los otros cinco representantes nacionales conocieron a sus oponentes tras el sorteo realizado este martes.

Cruz Azul quedó emparejado con Vancouver FC, Tigres UANL enfrentará a Forge FC de Canadá y Club América se medirá ante Olimpia de Honduras. Monterrey, por su parte, jugará contra Xelajú de Guatemala y, en caso de avanzar, podría cruzarse con Cruz Azul en la siguiente ronda.

El duelo entre Pumas UNAM y San Diego FC destaca por la presencia de Hirving Lozano en el conjunto californiano, que logró su clasificación a la Concachampions tras conquistar la Conferencia Oeste de la MLS en su primera temporada competitiva. El ganador de este enfrentamiento se medirá a Toluca en los octavos de final, lo que podría generar un atractivo duelo entre clubes mexicanos en la siguiente fase.

Así quedaron los cruces de
Así quedaron los cruces de la Champions Cup Concacaf 2026 (X/ @TheChampions)

En el resto de los cruces, la Concacaf informó que LA Galaxy se enfrentará a Sporting San Miguelito, con el ganador avanzando para medirse a MT Pleasant. LAFC jugará ante Real España de Honduras y, si avanza, será rival de Alajuelense. Inter Miami, otro de los equipos preclasificados, esperará al vencedor del duelo entre Nashville y Ottawa, mientras que Philadelphia Union se medirá a Defense Force de Trinidad y Tobago. Cincinnati FC jugará contra O&M, y Vancouver Whitecaps, finalista de la edición anterior, enfrentará a Cartaginés, con el ganador cruzándose con Seattle Sounders.

La Concacaf subrayó que los ocho clubes preclasificados, entre ellos Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, Alajuelense y MT Pleasant, ocuparán posiciones específicas en el cuadro principal, lo que determinará su trayecto en la competencia y los posibles rivales en las siguientes rondas.

Partidos de la Liga MX en Concacaf Champions Cup 2026

  • Pumas vs San Diego FC
  • Cruz Azul vs Vancouver FC
  • Monterrey vs Xelajú
  • Club América vs Olimpia
  • Tigres vs Forge FC

Partidos de la Concacachampions 2026

  • LA Galaxy vs Sporting San Miguelito
  • LAFC vs Real España
  • Nashville SC vs Atlético Ottawa
  • Philadelphia Union vs Defence Force
  • FC Cincinnati vs O&M FC
  • Vancouver Whitecaps vs Club Sport Cartaginés

