Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”

Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez sigue posicionando su nombre entre los mejores boxeadores del mundo de la actualidad y su posible enfrentamiento contra Dmitry Bivol ha dado mucho de qué hablar entre los aficionados y expertos del deporte.

El Monstruo Mexicano ha sostenido una carrera ascendente, que sumada a su versatilidad y fortaleza dentro del ring, lo postulan como un contendiente ideal para medirse frente a los campeones establecidos en la categoría de semipesado. Por su lado, Bivol se mantiene como el mejor de las 175 libras y ostenta los campeonatos mundiales de la AMB, OMB y FIB de la división.

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Dmitry Bivol

En un comunicado publicado por The Ring, el promotor Sampson Lewkowicz, aseguró que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) les garantizó que David Benavidez será el retador mandatorio de quien salga vencedor entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev en una posible trilogía.

“La AMB nos ha garantizado que David es el retador obligatorio para el ganador de Bivol-Beterviev. Bivol tendrá que actuar como un 'Canelo ruso' y dejar vacante otro título para evitar enfrentar a David” comentó.

Durante la misma charla, Lewkowicz también señaló que si Bivol sale con la victoria, volverá a evitar el combate como lo hizo Canelo Álvarez en lo que calificó como un “Canelo ruso”.

Al término de la pelea Canelo vs Munguía, el tapatío lanzó un gesto a David Benavidez Crédito:X/ @BoxAzteca7

Cabe recordar que después de que Benavidez subió a las 175 libras, se convirtió en rival obligatorio de Bivol por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin embargo, el ruso no quiso enfrentarlo. Esta situación causó que el organismo le entregara el cinturón mundial al Bandera Roja sobre la mesa.

¿Qué sigue para David Benavidez?

Aunque David Benavidez todavía no anuncia quién será su próximo rival, todo indica que se subirá al ring a pelear contra Gilberto “Zurdo” Ramírez en mayo de 2026. Cabe señalar que el Bandera Roja ganó de manera contundente por nocaut técnico en el séptimo asalto el pasado 22 de noviembre cuando venció a Anthony Yarde.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué no se dio la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez?

El estancamiento en las negociaciones impulsó a El Bandera Roja a explorar alternativas en una categoría superior, tras abandonar sus intentos de medirse con el campeón mexicano.

Benavidez había aguardado durante años la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez en la división de los supermedianos, pero el peleador tapatío rechazó de manera constante cualquier posibilidad de combate.

Según Canelo, el boxeador de raíces estadounidenses no presentaba ningún incentivo relevante para él, salvo la diferencia de 20 libras el día de la pelea. En respuesta, el apodado Monstruo Mexicano afirmó que el jalisciense evitó el enfrentamiento por temor.