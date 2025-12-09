México Deportes

Helmut Marko se va de Red Bull, el enemigo número 1 de Checo Pérez dice adiós

Después de una temporada donde la escudería no pudo obtener ni el campeonato de pilotos ni el de constructores, se despide del equipo

La escudería austriaca apuesta a un nuevo rumbo con Max Verstappen e Isaac Hadjar tras la salida de Helmut Marko como asesor deportivo. (Jovani Pérez)

La escudería austriaca anunció en sus redes sociales la salida de Helmut Marko de su cargo como asesor deportivo.

Esta decisión se tomó debido a los malos resultados obtenidos durante la presente temporada, así como a las cuestionadas decisiones en las contrataciones de Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quienes no cumplieron las expectativas.

Durante su etapa en el equipo, Marko fue especialmente crítico con Sergio Pérez, lanzando duras críticas que muchas veces menospreciaron su desempeño y privilegiaron a Max Verstappen, generando un ambiente difícil para el piloto mexicano dentro del equipo.

Con estos cambios, el equipo inicia una nueva etapa tras la salida a mitad de temporada del director del equipo, Christian Horner.

Ahora, con la partida de Marko, buscan renovar su rumbo junto a Max Verstappen e Isaac Hadjar, con el objetivo de retomar el primer lugar tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

Helmut Marko y sus comentarios en contra de Checo Pérez

Helmut Marko enfrentó críticas y presiones tras sus declaraciones ofensivas hacia Checo Pérez, que dañaron su imagen y la del equipo Red Bull. (Jovani Pérez)

Durante su etapa en Red Bull, Helmut Marko se distinguió por realizar comentarios ofensivos y racistas hacia el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, lo cual causó indignación dentro del país.

En una declaración polémica, Marko afirmó: “Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max (Verstappen) y Sebastian (Vettel)”. Este tipo de lenguaje, que vinculaba el bajo rendimiento de Checo con su nacionalidad, fue considerado inapropiado y ofensivo.

Numerosas figuras del automovilismo y del ámbito de los medios de comunicación percibieron estas declaraciones como un evidente acto de prejuicio racial, que no solo perjudicaba a Checo como piloto, sino que también dañaba la imagen del equipo y ponía en entredicho la reputación de Marko como asesor deportivo.

Debido a la fuerte presión mediática generada por sus declaraciones, la Fórmula 1 obligó a Helmut Marko a disculparse públicamente con Checo Pérez. Sin embargo, a pesar de este gesto, Marko continuó menospreciando la carrera del piloto mexicano y desacreditando sus logros, no solo durante la temporada en la que fue subcampeón mundial, sino a lo largo de toda su trayectoria profesional.

Se acaba la hegemonía de Max Verstappen y Red Bull

Max Verstappen se despide de la posibilidad de ganar el pentacampeonato del mundo. (REUTERS/Amr Alfiky)

Esta temporada marca el punto final a una racha impresionante de cuatro campeonatos consecutivos de Max Verstappen en Fórmula 1 (2022, 2023, 2024 y 2025), consolidando su estatus como uno de los pilotos más dominantes de la era moderna.

Sin embargo, los cambios internos en Red Bull durante la temporada y el mal funcionamiento del coche causaron estragos en el piloto neerlandés, quien pese a todos los problemas se quedó a solamente dos puntos de conseguir el pentacampeonato del mundo.

Temas Relacionados

Helmut MarkoCheco PérezRed BullFórmula 1mexico-deportes

