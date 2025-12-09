Helmut Marko se va de Red Bull, el enemigo número 1 de Checo Pérez dice adiós

La escudería austriaca anunció en sus redes sociales la salida de Helmut Marko de su cargo como asesor deportivo.
Esta decisión se tomó debido a los malos resultados obtenidos durante la presente temporada, así como a las cuestionadas decisiones en las contrataciones de Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quienes no cumplieron las expectativas.
Durante su etapa en el equipo, Marko fue especialmente crítico con Sergio Pérez, lanzando duras críticas que muchas veces menospreciaron su desempeño y privilegiaron a Max Verstappen, generando un ambiente difícil para el piloto mexicano dentro del equipo.
Con estos cambios, el equipo inicia una nueva etapa tras la salida a mitad de temporada del director del equipo, Christian Horner.
Ahora, con la partida de Marko, buscan renovar su rumbo junto a Max Verstappen e Isaac Hadjar, con el objetivo de retomar el primer lugar tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.
Helmut Marko y sus comentarios en contra de Checo Pérez
Durante su etapa en Red Bull, Helmut Marko se distinguió por realizar comentarios ofensivos y racistas hacia el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, lo cual causó indignación dentro del país.
En una declaración polémica, Marko afirmó: “Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max (Verstappen) y Sebastian (Vettel)”. Este tipo de lenguaje, que vinculaba el bajo rendimiento de Checo con su nacionalidad, fue considerado inapropiado y ofensivo.
Numerosas figuras del automovilismo y del ámbito de los medios de comunicación percibieron estas declaraciones como un evidente acto de prejuicio racial, que no solo perjudicaba a Checo como piloto, sino que también dañaba la imagen del equipo y ponía en entredicho la reputación de Marko como asesor deportivo.
Debido a la fuerte presión mediática generada por sus declaraciones, la Fórmula 1 obligó a Helmut Marko a disculparse públicamente con Checo Pérez. Sin embargo, a pesar de este gesto, Marko continuó menospreciando la carrera del piloto mexicano y desacreditando sus logros, no solo durante la temporada en la que fue subcampeón mundial, sino a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Se acaba la hegemonía de Max Verstappen y Red Bull
Esta temporada marca el punto final a una racha impresionante de cuatro campeonatos consecutivos de Max Verstappen en Fórmula 1 (2022, 2023, 2024 y 2025), consolidando su estatus como uno de los pilotos más dominantes de la era moderna.
Sin embargo, los cambios internos en Red Bull durante la temporada y el mal funcionamiento del coche causaron estragos en el piloto neerlandés, quien pese a todos los problemas se quedó a solamente dos puntos de conseguir el pentacampeonato del mundo.