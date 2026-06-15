Diego Lopes lleva “La Chona” a la Casa Blanca y le roba el show al cumpleaños de Trump

El artista marcial mixto, nacido en Sudamérica y formado en Puebla, mantiene su vínculo con la cultura mexicana en una función de alta solemnidad, mientras circulan versiones sobre una supuesta restricción musical. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images

La UFC instaló un octágono en el jardín sur de la Casa Blanca para la función Freedom 250, celebrada el mismo día del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump y en el marco de los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El evento tuvo lugar en un momento de alta tensión en la relación entre Washington y sus vecinos, marcada por disputas arancelarias, políticas migratorias y un clima diplomático que ha generado fricciones con buena parte del mundo.

Trump apareció ante más de 4 mil invitados seleccionados entre aplausos, acompañado del CEO de la UFC, Dana White. Según reportes, entre el público se encontraban figuras como Mark Zuckerberg y Melania Trump. Analistas y usuarios en redes sociales no tardaron en señalar que la elección del evento —transmitido globalmente— difícilmente puede leerse como ajena al calendario político del mandatario, cuya aprobación ha fluctuado en las encuestas recientes. Aunque se trató oficialmente de una celebración deportiva y patriótica, el contexto lo convirtió en algo más.

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Y fue precisamente en ese escenario donde sonó “La Chona”.

El montaje se realiza durante el cumpleaños 80 de Donald Trump y como parte de los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, con más de 4 mil asistentes seleccionados. KENT NISHIMURA/Pool via REUTERS

“La Chona” llega a donde nadie esperaba

En ese escenario de alta solemnidad, el primer peleador en hacer su caminata hacia el octágono fue Diego Lopes, y lo hizo a su manera.

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Lopes, quien históricamente ha utilizado “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana como su canción de entrada, también portó las banderas de Brasil y México durante su recorrido hacia la jaula. Nacido en Sudamérica pero formado deportivamente en México —en particular en Puebla—, el peleador tiene un vínculo profundo con la cultura mexicana que lleva consigo a cada evento.

Antes del combate, corrieron versiones en redes sociales sobre una posible restricción a su tema musical, dado el contexto político del evento. El propio Lopes descartó los rumores: “No sé de dónde viene eso, la gente habla. No tengo idea por qué la gente dijo esto”, declaró ante los medios. “Solo disfruto el momento, disfruto mi canción de entrada, disfruto mi camino hacia la jaula. Sé que hay gente importante en el recinto y que el mundo entero probablemente está viendo las peleas. Pero para mí, es mi momento.”

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El competidor afirma ante medios que desconoce el origen de las versiones difundidas en redes sociales y asegura que se concentra en disfrutar su caminata hacia la jaula, pese al contexto político del evento. REUTERS/Eric Lee

Del primer asalto complicado al nocaut en el segundo

Una vez dentro del octágono, Lopes enfrentó a Steve Garcia en la división de peso pluma. El inicio del combate no fue sencillo para él.

El estadounidense tomó el control durante el primer asalto, conectó mejores combinaciones y llegó a mandar a la lona al peleador con raíces deportivas en México. Sin embargo, Lopes reaccionó.

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En el segundo capítulo, tras un intercambio de golpes, Lopes mandó a su rival a la lona y se fue encima de él con golpes de seguimiento, lo que obligó al árbitro a detener la pelea y decretar el nocaut técnico.

Tras la victoria, Lopes se colocó su característico sombrero vaquero, saltó sobre la jaula para celebrar con la multitud y se encontró a pocos metros de Trump, quien sonrió y aplaudió.

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El combate de peso pluma se complica al inicio, cuando el estadounidense controla el primer round y lo derriba, pero la reacción llega tras un intercambio y el árbitro interviene para detenerlo. Credit: Amber Searls-Imagn Images

Una noche histórica para las MMA

Con este resultado, Lopes —clasificado entre los primeros contendientes de la división— consolida su posición en la búsqueda de una oportunidad por el campeonato mundial de peso pluma de la UFC.

En el combate estelar de la noche, Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por detención de su esquina en el cuarto asalto, coronándose campeón indiscutible de peso ligero. En el combate coestelar, Ciryl Gane venció a Álex Pereira por TKO en el segundo asalto para alzarse con el título interino de peso pesado.

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La noche quedará en los registros de la UFC como uno de los eventos más inéditos de su historia. Y entre toda la parafernalia patriótica, fue “La Chona” la que se robó los primeros aplausos del jardín sur de la Casa Blanca.