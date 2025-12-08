Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

Sergio Pérez será recordado por ser el piloto más exitoso que tuvo la escudería. (Sauber)

El cierre de la temporada en Abu Dhabi significó la despedida de una de las escuderías más emblemáticas del paddock, pues Sauber cedió su lugar para Audi en la próxima temporada.

Los aficionados mexicanos siempre recordarán que fue Sauber quien le brindó a Sergio “Checo” Pérez su debut en la Fórmula 1 en 2011.

Con el paso del tiempo, el piloto se convirtió en el más exitoso en la historia del equipo, acumulando un total de tres podios, la cifra más alta alcanzada por un corredor de la escudería.

Un piloto histórico para la escudería

El legado del mexicano lo coloca como uno de los pilotos más exitosos en la historia de la franquicia. (@Francodari325)

El 4 de octubre de 2010, Sauber confirmó la contratación de Sergio “Checo” Pérez como su nuevo piloto para la temporada 2011, en sustitución de Nick Heidfeld, convirtiéndolo en el quinto mexicano en competir en la Fórmula 1.

Pérez debutó en el Gran Premio de Australia de 2011, finalizando en el lugar 17 tras ser descalificado junto con su compañero Kamui Kobayashi.

Sin embargo, su primer podio llegó en el Gran Premio de Malasia 2012, donde finalizó en segundo lugar después de una carrera interrumpida por lluvia durante 51 minutos. En aquella ocasión, partió desde la novena posición y su actuación lo llevó a ganar el título de piloto de la carrera.

Además de esta hazaña en Malasia, el mexicano brilló al finalizar dentro del top 3 en un par de ocasiones más, donde logró el tercer puesto en el Gran Premio de Montréal y el segundo lugar en Monza, convirtiéndose en el piloto con más logros en la historia de la escudería.

Sus grandes actuaciones en pista catapultaron a Sergio Pérez hacia McLaren, que lo contrató para la temporada 2013.

El sustituto de Sergio Pérez

Esteban Gutiérrez corrió por dos temporadas en el equipo. (Foto: Twitter)

Tras la salida de Sergio Pérez en 2013, Sauber apostó por otro talento mexicano, Esteban Gutiérrez, quien compartió equipo con Nico Hülkenberg.

En su debut en el Gran Premio de Australia, Gutiérrez clasificó decimoctavo y remontó hasta el decimotercer puesto. Una semana después, en Malasia, avanzó por primera vez a la Q2.

La mejor carrera de la temporada llegó en Japón, donde a pesar de clasificar en la decimocuarta posición, escaló al séptimo lugar y resistió los ataques de Nico Rosberg en las últimas diez vueltas, sumando así sus primeros seis puntos en la Fórmula 1.​

Tras una temporada irregular en 2014, Sauber decidió prescindir de Gutiérrez a finales de año para fichar a Felipe Nasr. El mexicano encontró lugar en Ferrari, que lo contrató como piloto de reserva para 2015.