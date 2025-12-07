TUDN incorpora a los comediantes Iztaparrasta y Ojitos de Huevo a su equipo para el Mundial 2026

La televisora optó por darle oportunidad a nuevas promesas de la comedia en México. (IG Lalo Elizarraráz)

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, TUDN anunció la incorporación de los comediantes Lalo Elizarrarás, conocido como Iztaparrasta, y Alexis Renato Arroyo Mendoza, popularmente llamado Ojitos de Huevo, a su equipo de transmisiones.

Recreando la fórmula que han utilizado en Copas del Mundo y Olimpiada, la empresa busca aportar humor en transmisiones deportivas y entretenimiento a la cobertura del torneo, con el objetivo de conectar con nuevas audiencias y enriquecer la experiencia de los espectadores, pero a diferencia de otras ocasiones lo hacen con rostros nuevos.

¿Cuáles serán las funciones de los comediantes?

La integración de Elizarrarás y Arroyo Mendoza responde a una estrategia de contenido que pretende sumar un grupo cómico al equipo de TUDN para el próximo verano futbolero. Ambos humoristas participarán en cápsulas, intervenciones especiales y segmentos digitales durante la transmisión de los partidos mundialistas. Su presencia se suma al trabajo de analistas, narradores y periodistas, con la intención de ofrecer una cobertura más dinámica y atractiva.

La dupla llevará el seguimiento de cápsulas acerca de los partidos y lo que suceda dentro y fuera de los estadios. (IG Lalo Elizarraráz)

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es atraer a públicos más jóvenes, especialmente aquellos que han seguido la trayectoria de los comediantes en redes sociales. El estilo humorístico de la dupla se integrará en distintos formatos dentro de la programación, buscando diferenciar la oferta de TUDN frente a otras cadenas y añadir un componente de frescura y cercanía.

Se integran al equipo de Televisa Deportes

La presentación oficial de los nuevos integrantes se realizó mediante un video difundido en redes sociales. En el material, David Faitelson, reconocido analista de la cadena, aparece en un ambiente que simula una reunión secreta y les da la bienvenida, solicitando que aporten “mucha diversión” durante la Copa del Mundo. El tono del video subraya la apuesta de TUDN por la espontaneidad, la inclusión y la conexión directa con el público, elementos que marcarán la participación de los comediantes en la cobertura.

El comediante se mostró muy agradecido por la oportunidad de llegar a este evento. (IG Lalo Elizarrarás)

Esta incorporación se enmarca en una tendencia dentro de los medios deportivos, donde las televisoras buscan complementar la narración tradicional de los partidos con figuras del entretenimiento ahora desde los creadores de contenido en redes sociales y dejando de lado figuras como Eugenio Derbez o Adrián Uribe, dos actores que también han formado parte del cast.

El objetivo para esta justa es ofrecer una experiencia más completa y diferenciada, sumando humor y dinamismo a la transmisión de uno de los eventos más esperados del fútbol internacional.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo?

El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y dará inicio el 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Banorte. La expectativa es alta tanto por el desarrollo del torneo como por las innovaciones en la cobertura mediática.

Con la suma de Elizarrarás y Ojitos de Huevo, TUDN apuesta por una fórmula que combina información, análisis y entretenimiento, en busca de cautivar a millones de espectadores durante la próxima Copa del Mundo.