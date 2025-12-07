México Deportes

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

El Diablo se le apareció a la pandilla y no cayó nada bien para jugadores y aficionados del cuadro regiomontano donde hasta Samuel García se vio implicado

Guardar
Los Rayados no dejaron solo
Los Rayados no dejaron solo al ícono español. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca avanzó a la final del Apertura 2025 tras eliminar a Rayados de Monterrey en una semifinal marcada por la tensión en la cancha y la polémica en redes sociales. El conjunto escarlata se impuso 3-2 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Nemesio Díez, logrando el pase por mejor posición en la tabla tras un empate global de 3-3, sin embargo, la broma que hicieron en redes sociales no cayó nada bien para Gerardo Arteaga quien no dudó en defender al capitán Sergio Ramos.

La eliminación de Rayados no solo significó el fin de su participación en la Liguilla, sino que también desencadenó reacciones y movimientos internos que impactaron al club regiomontano.

El encuentro, que representó la segunda semifinal consecutiva para Toluca, tuvo como protagonista al defensa español Sergio Ramos, quien convirtió un penalti para poner el marcador 3-1 y celebró pidiendo silencio a la tribuna.

Tras el pitazo final, el club mexiquense publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Rayados: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Ramos en su gesto de celebración. La publicación, con tono de burla, generó una ola de comentarios y respuestas en el entorno digital.

Los equipos se enfrascaron en
Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (RRSS Club Toluca)

Arteaga no deja solo a su capitán

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Gerardo Arteaga, lateral de Rayados, quien respondió al mensaje de Toluca con una defensa directa hacia su compañero: “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, escribió, en referencia a la trayectoria de Ramos frente a la del club escarlata y la capital mexiquense.

Los equipos se enfrascaron en
Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (IG Club Toluca)

Samuel García se mete en la conversación

La polémica no se limitó a los jugadores. Samuel García, gobernador de Nuevo León, también se sumó a la conversación digital, replicando en la publicación de Toluca: “Descansando te van a dejar los Tigres, papá”. Con este mensaje, el mandatario estatal aludió a la inminente final entre Toluca y Tigres, avivando la rivalidad y el ambiente previo al duelo decisivo de la Liga MX.

Los equipos se enfrascaron en
Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (TW Samuel García)

Una derrota muy cara para los Rayados

La derrota ante Toluca marcó el final de una etapa para Monterrey. Sergio Ramos anunció que el partido en el Nemesio Díez fue su último con la camiseta de Rayados y en la Liga MX, confirmando su salida del fútbol mexicano.

A la baja del experimentado defensa podría sumarse la del director técnico Domenec Torrent, quien, tras no alcanzar los objetivos en la Liga MX y la Leagues Cup, comunicó su decisión de regresar a España para reunirse con su familia. Distintas versiones apuntan a una mala relación entre jugadores y cuerpo técnico, y Torrent ya se habría despedido del plantel tras la eliminación, sin abordar la planeación para el siguiente torneo ni mantener reuniones con la directiva.

Con Toluca instalado en su segunda final consecutiva, el equipo escarlata se medirá ante Tigres en la disputa por el título del Apertura 2025, mientras Monterrey inicia un proceso de reestructuración tras la salida de dos de sus figuras más relevantes.

Temas Relacionados

TolucaApertura 2025Rayados de MonterreySergio RamosLiga MXDomenec TorrentEstadio Nemesio DíezGerardo ArteagaSamuel Garcíamexico-deportes

Últimas Noticias

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025

Las escuadras protagonizarán una final inédita en el fútbol mexicano, pero ya han tenido roces decisivos en otras competiciones

Tigres vs Toluca: este es

Yuki Tsunoda no puede replicar lo conseguido por Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto japonés no pudo contener a Lando Norris para ayudarle a su coequipero.

Yuki Tsunoda no puede replicar

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

El estratega de Cruz Azul recalcó que la derrota en la última jornada afectó gran parte de las aspiraciones del equipo en la temporada

Nicolás Larcamón recuerda la lesión

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Colombia disputará dos partidos de la Copa del Mundo en México, uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México

Cuáles son los jugadores colombianos

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

El futbolista español se despidió de la afición a través de un mensaje en redes sociales, donde agradeció todo el apoyo brindado

Sergio Ramos anuncia su salida
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo