Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

Los Rayados no dejaron solo al ícono español. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca avanzó a la final del Apertura 2025 tras eliminar a Rayados de Monterrey en una semifinal marcada por la tensión en la cancha y la polémica en redes sociales. El conjunto escarlata se impuso 3-2 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Nemesio Díez, logrando el pase por mejor posición en la tabla tras un empate global de 3-3, sin embargo, la broma que hicieron en redes sociales no cayó nada bien para Gerardo Arteaga quien no dudó en defender al capitán Sergio Ramos.

La eliminación de Rayados no solo significó el fin de su participación en la Liguilla, sino que también desencadenó reacciones y movimientos internos que impactaron al club regiomontano.

El encuentro, que representó la segunda semifinal consecutiva para Toluca, tuvo como protagonista al defensa español Sergio Ramos, quien convirtió un penalti para poner el marcador 3-1 y celebró pidiendo silencio a la tribuna.

Tras el pitazo final, el club mexiquense publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Rayados: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Ramos en su gesto de celebración. La publicación, con tono de burla, generó una ola de comentarios y respuestas en el entorno digital.

Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (RRSS Club Toluca)

Arteaga no deja solo a su capitán

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Gerardo Arteaga, lateral de Rayados, quien respondió al mensaje de Toluca con una defensa directa hacia su compañero: “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, escribió, en referencia a la trayectoria de Ramos frente a la del club escarlata y la capital mexiquense.

Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (IG Club Toluca)

Samuel García se mete en la conversación

La polémica no se limitó a los jugadores. Samuel García, gobernador de Nuevo León, también se sumó a la conversación digital, replicando en la publicación de Toluca: “Descansando te van a dejar los Tigres, papá”. Con este mensaje, el mandatario estatal aludió a la inminente final entre Toluca y Tigres, avivando la rivalidad y el ambiente previo al duelo decisivo de la Liga MX.

Los equipos se enfrascaron en una serie de comentarios en redes sociales. (TW Samuel García)

Una derrota muy cara para los Rayados

La derrota ante Toluca marcó el final de una etapa para Monterrey. Sergio Ramos anunció que el partido en el Nemesio Díez fue su último con la camiseta de Rayados y en la Liga MX, confirmando su salida del fútbol mexicano.

A la baja del experimentado defensa podría sumarse la del director técnico Domenec Torrent, quien, tras no alcanzar los objetivos en la Liga MX y la Leagues Cup, comunicó su decisión de regresar a España para reunirse con su familia. Distintas versiones apuntan a una mala relación entre jugadores y cuerpo técnico, y Torrent ya se habría despedido del plantel tras la eliminación, sin abordar la planeación para el siguiente torneo ni mantener reuniones con la directiva.

Con Toluca instalado en su segunda final consecutiva, el equipo escarlata se medirá ante Tigres en la disputa por el título del Apertura 2025, mientras Monterrey inicia un proceso de reestructuración tras la salida de dos de sus figuras más relevantes.