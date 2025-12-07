Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid, reconoce que el partido contra Toluca fue su último con Rayados de Monterrey en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de la eliminación de Rayados de Monterrey ante Toluca en las semifinales de la Liga MX, Sergio Ramos fue entrevistado por Javier Rojas, reportero de TUDN, quien le preguntó si ese había sido su último partido en México, a lo cual respondió:

“Al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y obviamente sí, es mi último partido”, declaró el ex defensa del Real Madrid.

Qué dijo Sergio Ramos sobre la eliminación de su equipo

Sergio Ramos﻿ resaltó la actitud de Rayados tras la derrota en semifinales en el Estadio Nemesio Diez, y aunque se acerca al final de su carrera, no descarta regresar a Europa para continuar jugando. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sobre la derrota en el Estadio Nemesio Diez, donde su equipo quedó cayó eliminado en semifinales, el futbolista ibérico destacó la capacidad que tuvieron los Rayados de nunca rendirse, a pesar del 0-3 en contra:

”Siempre duele perder una Semifinal, quedarnos a la puerta de una Final, creo que mucho que analizar, la primera parte prácticamente la regalamos, nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, personalidad, tener el balón, y bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte", comentó.

A pesar de estar en la recta final de su carrera, de acuerdo a diversos reportes, Sergio Ramos no pensaría en el retiro y su destino podría estar de nueva cuenta en Europa.

Cómo le fue a Sergio Ramos en Monterrey

Sergio Ramos﻿ se destacó en Monterrey no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad para generar juego ofensivo, dejando un mensaje emotivo a la afición tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025.(REUTERS/Eloisa Sánchez)

A pesar de las dudas iniciales debido a su edad, Sergio Ramos demostró en México por qué es considerado uno de los mejores defensores en la historia del futbol.

Aunque, en ocasiones era superado por velocidad, su liderazgo en cancha, su sentido táctico y su capacidad para realizar pases filtrados desde la zona defensiva para generar oportunidades de ataque generaron constante peligro en ofensiva.

Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, llegó a Monterrey en febrero y participó en dos torneos de liga.

En el Clausura 2025 alcanzó los cuartos de final, mientras que en el Apertura 2025 fue eliminado en semifinales tras perder 3-2 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

En total, Sergio Ramos disputó 27 partidos con Monterrey, anotando seis goles en la liga mexicana.

También participó en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, donde marcó un gol, aunque Rayados fue eliminado en octavos de final.

En la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS, Ramos jugó dos partidos antes de la eliminación en la fase inicial.

Además, en el Mundial de Clubes disputó cuatro encuentros y anotó un gol, pero Monterrey quedó eliminado en octavos de final.

A través de sus redes sociales, Ramos compartió un emotivo mensaje expresando que la “pena más grande fue no poder darle a la afición “una nueva final, que es quien más lo merece”, donde agradeció el apoyo constante que recibió durante su etapa con Rayados.