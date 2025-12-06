México Deportes

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

El defensor mexicano enfrenta obstáculos para relanzar su carrera tras dejar al cuadro cementero

Guardar
El defensor mexicano enfrenta obstáculos
El defensor mexicano enfrenta obstáculos para relanzar su carrera tras dejar Cruz Azul (REUTERS)

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana en lo que será la semifinal de vuelta del Apertura 2025 en el Estadio Universitario de la UANL. Ambos equipos empataron 1 a 1 en la ida y ahora buscarán su pase a la Gran Final del futbol mexicano en un duelo que promete dejar grandes emociones.

Sin embargo, una de las cosas que ha llamado la atención previo al duelo, es el bajo rendimiento que ha mostrado un jugador de Cruz Azul que llegó al cuadro felino como una joven promesa. El defensor surgido de las fuerzas básicas de la Máquina, dejó el club en 2024 con la intención de encontrar mayor protagonismo en Tigres, aunque una grave lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un año y, pese a su regreso, su presente en la temporada 2025-26 sigue marcado por la escasa participación y la dificultad para consolidarse.

Rafel Guerrero no ha respondido y apenas suma 5 minutos en el Apertura 2025

En julio de 2024, Rafael Guerrero fue transferido de manera definitiva a Tigres, motivado por la promesa de mayor competencia interna y la posibilidad de sumar minutos, una expectativa compartida con Uriel Antuna, quien también llegó al club regiomontano en ese periodo. El proyecto de los felinos representaba una oportunidad para relanzar su carrera y dejar atrás la falta de oportunidades en Cruz Azul.

No obstante, el panorama cambió drásticamente pocas semanas después de su arribo. En septiembre de 2024, el “Cachorro” Guerrero sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo tras una fuerte entrada durante un partido de categoría. La gravedad de la lesión requirió una intervención quirúrgica inmediata y un extenso proceso de recuperación, que lo alejó de la actividad competitiva durante casi doce meses. Durante ese periodo, el defensor se enfocó en la rehabilitación y el trabajo físico individual, mientras Tigres reorganizaba su defensa sin poder contar con él.

Jul 21, 2023; Fort Lauderdale,
Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Cruz Azul defender Rafael Guerrero (33) moves in for the ball against Inter Miami CF forward Leonardo Campana (9) during the first half at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports

El paso de Rafael Guerrero en Cruz Azul

El paso de Rafel Guerrero por Cruz Azul estuvo condicionado por la inestabilidad en el banquillo y la falta de continuidad. Tras debutar en Primera División en 2022 y acumular 27 partidos entre Liga MX, Copa y amistosos, el zaguero no logró afianzarse como titular.

La llegada de Martín Anselmi como entrenador a comienzos de 2024 terminó por cerrarle las puertas en el primer equipo, ya que el técnico optó por otros defensores y Guerrero quedó relegado, sin sumar minutos oficiales en el primer semestre del año. Ante este panorama, el jugador solo fue considerado en convocatorias esporádicas, lo que lo llevó a buscar una salida.

(X / Cruz Azul)
(X / Cruz Azul)

Tigres mantiene a Rafael Guerrero como un proyecto a largo plazo

Tigres mantiene a Guerrero como un proyecto a largo plazo, aunque su presente inmediato continúa marcado por la falta de ritmo competitivo y las dificultades para consolidarse en la plantilla.

El defensor azteca enfrenta el reto de superar las secuelas de su lesión y revertir una situación adversa que se instaló desde su llegada al club regiomontano. En la campaña actual solo ha disputado 2 partidos, acumulando 5 minutos en la Liga MX. No ha logrado anotar ni asistir, y su participación en las convocatorias permanece esporádica.

Temas Relacionados

Cruz AzulTigresClub TigresLiga MXApertura 2025Rafael Guerreromexico-deportes

Últimas Noticias

Cuantas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Para el estratega, la semifinal representa la oportunidad de ampliar su historial en el futbol mexicano y acercarse a un nuevo título con el club escarlata

Cuantas veces ha clasificado Antonio

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

El pugilista mexicano defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del CMB de peso superligero

Pitbull Cruz vs Lamont Roach:

La IA predice al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul después del empate en semifinales de la Liga MX

El pronóstico anticipa que Tigres llega como favorito ante Cruz Azul, como resultado de una serie igualada y un escenario complicado para jugar de visita

La IA predice al ganador

Terence Crawford responde a quienes lo critican por “no vender” y se acuerda de Canelo Álvarez

El estadounidense ya no es campeón indiscutido de las 168 libras luego de que el CMB le quitara el cinturón mundial

Terence Crawford responde a quienes

Javier Aguirre habla sobre la portería de la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial 2026: “No tengo ninguna duda”

Una de las incertidumbres del cuadro nacional ha sido quién estará bajo los tres postes en el partido inaugural de la justa mundialista

Javier Aguirre habla sobre la
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Jane Fonda advierte que la

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Cervantes atesora el

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado