El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

El defensor mexicano enfrenta obstáculos para relanzar su carrera tras dejar Cruz Azul (REUTERS)

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana en lo que será la semifinal de vuelta del Apertura 2025 en el Estadio Universitario de la UANL. Ambos equipos empataron 1 a 1 en la ida y ahora buscarán su pase a la Gran Final del futbol mexicano en un duelo que promete dejar grandes emociones.

Sin embargo, una de las cosas que ha llamado la atención previo al duelo, es el bajo rendimiento que ha mostrado un jugador de Cruz Azul que llegó al cuadro felino como una joven promesa. El defensor surgido de las fuerzas básicas de la Máquina, dejó el club en 2024 con la intención de encontrar mayor protagonismo en Tigres, aunque una grave lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un año y, pese a su regreso, su presente en la temporada 2025-26 sigue marcado por la escasa participación y la dificultad para consolidarse.

Rafel Guerrero no ha respondido y apenas suma 5 minutos en el Apertura 2025

En julio de 2024, Rafael Guerrero fue transferido de manera definitiva a Tigres, motivado por la promesa de mayor competencia interna y la posibilidad de sumar minutos, una expectativa compartida con Uriel Antuna, quien también llegó al club regiomontano en ese periodo. El proyecto de los felinos representaba una oportunidad para relanzar su carrera y dejar atrás la falta de oportunidades en Cruz Azul.

No obstante, el panorama cambió drásticamente pocas semanas después de su arribo. En septiembre de 2024, el “Cachorro” Guerrero sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo tras una fuerte entrada durante un partido de categoría. La gravedad de la lesión requirió una intervención quirúrgica inmediata y un extenso proceso de recuperación, que lo alejó de la actividad competitiva durante casi doce meses. Durante ese periodo, el defensor se enfocó en la rehabilitación y el trabajo físico individual, mientras Tigres reorganizaba su defensa sin poder contar con él.

Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Cruz Azul defender Rafael Guerrero (33) moves in for the ball against Inter Miami CF forward Leonardo Campana (9) during the first half at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports

El paso de Rafael Guerrero en Cruz Azul

El paso de Rafel Guerrero por Cruz Azul estuvo condicionado por la inestabilidad en el banquillo y la falta de continuidad. Tras debutar en Primera División en 2022 y acumular 27 partidos entre Liga MX, Copa y amistosos, el zaguero no logró afianzarse como titular.

La llegada de Martín Anselmi como entrenador a comienzos de 2024 terminó por cerrarle las puertas en el primer equipo, ya que el técnico optó por otros defensores y Guerrero quedó relegado, sin sumar minutos oficiales en el primer semestre del año. Ante este panorama, el jugador solo fue considerado en convocatorias esporádicas, lo que lo llevó a buscar una salida.

(X / Cruz Azul)

Tigres mantiene a Rafael Guerrero como un proyecto a largo plazo

Tigres mantiene a Guerrero como un proyecto a largo plazo, aunque su presente inmediato continúa marcado por la falta de ritmo competitivo y las dificultades para consolidarse en la plantilla.

El defensor azteca enfrenta el reto de superar las secuelas de su lesión y revertir una situación adversa que se instaló desde su llegada al club regiomontano. En la campaña actual solo ha disputado 2 partidos, acumulando 5 minutos en la Liga MX. No ha logrado anotar ni asistir, y su participación en las convocatorias permanece esporádica.