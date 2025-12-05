Javier Aguirre habla sobre la portería de la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial 2026: “No tengo ninguna duda”

Soccer Football - International Friendly - Mexico Press Conference - Estadio Corona, Torreon, Mexico - November 14, 2025 Mexico coach Javier Aguirre during press conference REUTERS/Henry Romero

Estamos a tan solo unos meses de que inicie el Mundial 2026 y una de las incertidumbres en la Selección Mexicana es quién será el guardameta titular que debute en el partido inaugural. Javier Aguirre, encargado de llevar el proceso mundialista, aseguró que no tiene dudas en esa posición.

Durante el proceso del Vasco Aguirre, los dos porteros que más han tenido acción dentro del terreno de juego son Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel, aunque también se han metido en la competencia Carlos Acevedo y el veterano jugador, Guillermo Ochoa.

Javier Aguirre habla sobre la portería de la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial

En entrevista con TUDN, Javier Aguirre fue cuestionado sobre el tema y aseguró que tiene definidos a casi todos los futbolistas que irán a la Copa del Mundo. En la charla, el estratega señaló que ha probado y visto a muchos futbolistas en esa posición (portero), por lo que no tiene ninguna duda sobre quién resguardará el arco del Tricolor el torneo mundial.

“Bueno, yo tengo ya los porteros en mente, me faltan 4 o 5 jugadores de campo de los 24 o 25 que quiero tener, pero bueno vamos a esperar. Es un puesto (la portería) donde no tengo ninguna duda, he probado mucho, he visto muchos, los he visto entrenar más que jugar y lo tengo clarísimo”, comentó el Vasco.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 America's Luis Malagon looks on as Cruz Azul's Jose Rivero scores their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Ochoa, Malagón o Rangel para portero titular en el Mundial 2026?

Luis Ángel Malagón se perfila como favorito, dado que ha formado parte del once inicial en la mayoría de los encuentros recientes. Esta tendencia ha impulsado las expectativas sobre su probable consolidación como portero titular, aunque la incertidumbre aún persiste.

No obstante, Aguirre se enfrenta a otras opciones de jerarquía y proyección. Raúl “Tala” Rangel, por su desempeño constante en el torneo local, se suma a la competencia por la titularidad, aportando juventud y reflejos destacados.

Por otro lado, la experiencia de Guillermo Ochoa, quien ha defendido la portería nacional en múltiples ediciones mundialistas, continúa siendo un factor de peso. Cabe señalar que “Memo” podría hacer historia e ir a su sexta Copa del Mundo, donde ha figurado distintas veces.

El guardameta del AEL Limassol fue visto con el uniforme del Tri junto a Luis Ángel Malagón.

El camino de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

El 11 de junio, México debutará en el torneo con el partido inaugural del Grupo A frente a Sudáfrica en el Estadio CDMX, que vivirá su tercer duelo de apertura mundialista.

Posteriormente, la Selección Nacional viajará a Guadalajara para medirse a Corea del Sur en su segundo compromiso de la fase de grupos, programado para el 18 de junio en el Estadio Akron.

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del Mundial 2026 Crédito: Presidencia

El 24 de junio, El Tri regresará a la capital para disputar su tercer encuentro del grupo ante el ganador del Repechaje UEFA D en el Estadio CDMX. Según los resultados obtenidos, existe la opción de que México vuelva a jugar en este recinto durante las siguientes rondas.