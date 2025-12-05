El sorteo de México 86: el evento que cambió de sede por el terremoto 1985

El sorteo del Mundial 1986 se realizó en Televisa San Ángel, decorado con motivos aztecas, apenas tres meses después del devastador terremoto que impactó a México. (PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El sorteo de la Copa Mundial de México 1986 significó un punto de inflexión en la historia de los Mundiales, llevándose a cabo en un contexto marcado por la tragedia. Apenas unos meses antes del evento, el país sufrió una de sus mayores catástrofes: el terremoto de 1985, el cual dejó múltiples personas fallecidas y daños materiales.

Originalmente, la FIFA había planeado realizar el sorteo en el Palacio de Bellas Artes o en las instalaciones de Televisa Chapultepec, dos lugares emblemáticos de la capital. Sin embargo, los daños causados por el sismo obligaron a cambiar la sede, un reflejo de la capacidad de adaptación y resiliencia ante las adversidades que vivió la organización de esta Copa del Mundo.

Debido a los daños sufridos en el edificio de Chapultepec, el comité organizador decidió trasladar el sorteo al teleauditorio de Televisa San Ángel, un espacio habitualmente dedicado a telenovelas y programas de entretenimiento.

Para esta especial ocasión, el foro fue decorado con elementos inspirados en la cultura azteca, buscando ofrecer al mundo una muestra representativa y auténtica del México tradicional.

El sorteo se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1985, apenas tres meses después del terremoto, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia para México, que se preparaba para superar la tragedia y recibir la Copa del Mundo al año siguiente.

Un sorteo que pudo llevarse a cabo en medio de la tragedia

Luis Javier Barroso Cañedo, de cinco años y nieto del presidente del comité organizador, protagonizó una de las imágenes más memorables del sorteo, que contó con la presencia de Joao Havelange y Joseph Blatter, y marcó el último sin apoyo tecnológico. (Archivo)

El encargado de extraer las pelotas de los bombos fue Luis Javier Barroso Cañedo, un niño de cinco años y nieto de Guillermo Cañedo, presidente del comité organizador de México 86.

Este evento contó con la presencia del entonces presidente de la FIFA, Joao Havelange, y fue conducido por Joseph Blatter, secretario general de la organización en ese momento. Además, este sorteo es recordado por ser el último realizado sin apoyo tecnológico, utilizando un tablero manual para definir los grupos.

Antes de la existencia del Ranking FIFA, que se creó en 1992, la conformación de los bombos se basó en criterios históricos y geográficos. México, como país anfitrión, junto con los cinco mejores equipos del Mundial de España 82 (Italia, Alemania, Polonia, Francia y Brasil) fueron designados cabezas de serie y ubicados en el primer bombo.

En el segundo bombo se colocaron potencias restantes de UEFA y Conmebol como Argentina, Uruguay, Paraguay, Inglaterra, Unión Soviética y España.

El tercer bombo estuvo integrado exclusivamente por equipos europeos, como Irlanda del Norte, Bélgica, Hungría, Escocia, Portugal y Bulgaria.

Finalmente, el cuarto bombo reunió a selecciones de África, Asia y otras regiones como Argelia, Marruecos, Corea del Sur, Irak, Canadá y Dinamarca, que fue excluida del tercer bombo por no contar con historial previo en Mundiales.

Este Mundial también fue pionero al introducir la ronda de Octavos de Final tras la fase de grupos, reemplazando la antigua segunda ronda sectorizada.

Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: Italia, Bulgaria, Argentina y Corea del Sur

Grupo B: México, Bélgica, Paraguay e Irak

Grupo C: Francia, Canadá, Unión Soviética y Hungría

Grupo D: Brasil, España, Argelia e Irlanda del Norte

Grupo E: Alemania, Uruguay, Escocia y Dinamarca

Grupo F: Polonia, Marruecos, Portugal e Inglaterra

Previo al evento, surgió una controversia en Europa debido a que el comité organizador solicitó un pago por los derechos de transmisión para esa región. Aunque finalmente el sorteo fue transmitido en Europa, ningún periodista europeo viajó a México en señal de protesta por esta decisión.

Así se desarrolló un sorteo que quedó marcado por la reorganización logística, los ajustes en el formato y la peculiar participación del nieto de Guillermo Cañedo.