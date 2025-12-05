México Deportes

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026

El capitán del Tricolor reconoce dominio, pero admite que la falta de definición ha costado resultados

Nov 18, 2025; San Antonio,
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Edson Alvarez (4) warms up ahead of the match between Mexico and Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Tras conocerse a los posibles rivales de la Selección Mexicana para la fase de grupos del Mundial 2026, el capitán del equipo nacional, Edson Álvarez, ofreció un análisis detallado del momento que vive el representativo tricolor.

El mediocampista del Fenerbahçe de Turquía reconoció que el equipo llega con áreas por mejorar, pero también con aspectos positivos que han marcado el funcionamiento reciente del combinado mexicano.

El Machín fue enfático al señalar que, sin importar el nombre del adversario, cada duelo mundialista representa un reto de máxima exigencia.

El Tricolor se medirá a
El Tricolor se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y a un representativo de Europa

En estas instancias no hay rival fácil, siempre lo he pensado. Los equipos se preparan tanto física, mentalmente, en todos los aspectos, expresó. Desde su perspectiva, México ha mostrado solidez en ciertos momentos, aunque también admitió que los últimos resultados no han sido favorables.Y bueno, haciendo un, un pequeño resumen de nuestros últimos partidos, no hemos podido sumar, no hemos podido ganar. Pero sí es claro que también hemos tenido mucha posesión de balón, hemos sido... hemos sido protagonistas”, comentó.

En su evaluación, Álvarez señaló que la falta de claridad al frente ha sido determinante para que el conjunto mexicano no logre concretar sus oportunidades.

Tal vez nos está faltando un poco más de idea en la fase de ataque. Nos hace falta tal vez ese último pase, esa calma a la hora de estar enfrente de la portería. Pero bueno, yo creo que si mejoramos eso, podemos hacer grandes cosas, yo creo que defensivamente hemos estado sólidos”, puntualizó el capitán, reforzando la idea de que el equipo tiene bases firmes desde lo defensivo.
Sudafríca será el rival de
Sudafríca será el rival de la selección mexicana durante la inauguración del mundial. Crédito: TV Azteca

Durante una conversación con Ricardo La Volpe —técnico que lo dirigió en sus inicios en el América—, Álvarez profundizó sobre lo que dejó la reciente serie de amistosos ante selecciones de renombre.Y te digo, por cuestión de balón, en cuanto a protagonismo, no me vas a dejar mentir, contra Uruguay, tuvimos el balón, contra Paraguay me parece que fuimos protagonistas. Obviamente que son selecciones grandes y, y los errores, los pagamos caro, ¿no?”, explicó. Para él, el siguiente paso consiste en pulir la toma de decisiones en ataque. Podría decirte que mejorar un poco en parte más ofensiva y terminar jugadas, que me parece que eso es fundamental”, añadió.

Soccer Football - FIFA World
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Draw Assistant Aaron Judge draws South Africa during the FIFA World Cup 2026 draw Pool via REUTERS/Dan Mullan

En el sorteo, México quedó emparejado con Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que el tercer integrante del sector saldrá del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda. Para Álvarez, cualquiera de estos rivales representará un desafío importante, pero confía en que el equipo podrá competir si ajusta los detalles que aún impiden obtener resultados positivos.

Soccer Football - FIFA World
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Mexico's President Claudia Sheinbaum draws Mexico during the draw Pool via REUTERS/Mandel Ngan

Con el cierre del análisis, el capitán reiteró su compromiso con el grupo y la confianza que mantiene en el cuerpo técnico y sus compañeros. Aunque el Tricolor no ha logrado traducir dominio en victorias, Álvarez cree que el equipo está cerca de encontrar el equilibrio que necesita para afrontar con autoridad la Copa del Mundo que se disputará en casa.

Edson Álvarez Selección Mexicana Mundial 2026 Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección

Cuáles han sido los grupos

Este será el camino en

Este será el rival de

Cómo llega Sudáfrica al Mundial
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Michael Landon: de tener una

Marco Rubio calificó la multa

