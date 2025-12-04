México Deportes

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

El tapatío perdió el cinturón del organismo el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado por el estadounidense

Mauricio Sulaimán defendió a Canelo
Mauricio Sulaimán defendió a Canelo Álvarez tras el resultado de la pelea contra Scull (Luz Coello Infobae México)

Terence Crawford dejó de ser campeón indiscutido de la división de los supermedianos luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le quitara el cinturón. El día de hoy, el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, confirmó la noticia, aunque también señaló que Canelo Álvarez podría volver a pelear por el título.

Sulaimán explicó que la decisión de despojar a Crawford del campeonato mundial no fue sencilla, sin embargo, señaló que el norteamericano no cumplió las cuotas reglamentarias y los múltiples llamados del organismo desde septiembre.

Ahora, con el campeonato supermediano vacante, el CMB indicó que los dos contendientes al cinturón serán Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs) y el británico Hamzah Sheeraz (22-1, 18 KOs), quien está clasificado como número dos en el ranking del organismo.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Sulaimán conforma que Canelo Álvarez podría volver a pelear por el campeonato mundial del CMB

En entrevista con los medios, Mauricio Sulaimán aseguró que Canelo Álvarez está clasificado como el número uno y señaló que el tapatío tiene las puertas abiertas para regresar a pelear por el campeonato del CMB si él así lo desea.

“Él (Canelo) tuvo una cirugía, por eso no se le tocó. Él está número uno y estará listo para cuando él nos notifique que está en posición para regresar a pelear. El tiene las puertas abiertas y una pelea directa por el campeonato si él así lo pide”, comentó el presidente del organismo.

Cabe recordar que Canelo perdió el cinturón del CMB junto con los otros tres campeonatos mundiales (OMB, AMB y FIB) el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado por Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Canelo Álvarez perdió sus cuatro
Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

¿Quién podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez además de Terence Crawford?

Durante varias semanas, la carrera de Canelo Álvarez se mantuvo en el aire, sin certezas sobre su próximo paso. Sin embargo, hace unos días se confirmó que el púgil jalisciense tiene intención de disputar una revancha ante Terence Crawford. Según publicaciones de Prota y Azteca Deportes en sus plataformas digitales, Saúl Álvarez busca pactar cuanto antes una pelea frente al boxeador estadounidense, con el objetivo de recuperar el cetro indiscutido de las 168 libras.

Aunque aún no existe una confirmación oficial, se estima que el regreso de Álvarez podría darse en mayo o septiembre de 2026, de acuerdo a la evolución de su recuperación, ya que se encuentra en proceso de rehabilitación tras ser sometido a una cirugía en el codo.

Durante el primer cara a cara de Canelo vs Crawford, los boxeadores protagonizaron un tenso momento al borde de los golpes, creó tensión de cara a su próximo enfrentamiento. Crédito: YouTube/ TV Azteca Deportes

¿Qué otras opciones tiene Terence Crawford aparte de Canelo Álvarez?

Aunque aún no se ha determinado quién será el próximo oponente de Terence Crawford después de su victoria sobre Saúl Álvarez, entre las alternativas surge el nombre de Janibek Alimkhanuly. Él mismo expresó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la afición del boxeo desea verlo enfrentar a Bud, y la posibilidad de concretar esa pelea el próximo año ha comenzado a tomar fuerza.

Alimkhanuly ostenta los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría de peso mediano, la cual constituye la única división ausente en la colección de títulos de Crawford, quien ha sumado cinturones desde las 135 hasta las 168 libras.

