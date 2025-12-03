Quién es Brian Gutiérrez, el jugador del Chicago Fire que es buscado por Chivas

Los reportes indican que las negociaciones están avanzadas entre el mediocampista y el Guadalajara. (Instagram: Brian Gutiérrez)

A pocos días de su eliminación en el Apertura 2025, el Guadalajara ya mueve fichas en el mercado de transferencias para armar un plantel competitivo rumbo a la siguiente temporada.

Entre los nombres que más resuenan destaca Brian Gutiérrez, mediocampista mexico-estadounidense de 22 años del Chicago Fire, quien ha llamado la atención de la directiva rojiblanca por su explosión en la MLS.​

Según información de César Luis Merlo, periodista deportivo, Chivas ya tuvo contacto con el jugador y le ofreció un contrato por cuatro años con opción a un quinto, por lo que solamente falta llegar a un acuerdo con Chicago para cerrar la negociación.

El equipo de la MLS valuó a Gutiérrez en 4 millones de dólares, una cifra que está totalmente al alcance de la escuadra tapatía. Además, el futbolista ya cuenta con pasaporte mexicano, lo que facilitará su incorporación al conjunto rojiblanco.

Trayectoria de Brian Gutiérrez

Chivas sigue apostando por jugadores de doble nacionalidad para seguir compitiendo la siguiente temporada. (Instagram: Brian Gutiérrez)

Brian Gutiérrez, nacido en Berwyn, Illinois, Estados Unidos, pero con padres originarios de Jalisco, es un mediocampista que ha despertado el interés de varios equipos de la Liga MX.

Actualmente, Chivas compite con Rayados y América por su fichaje, aunque la cercanía familiar del futbolista con el Rebaño Sagrado le da una ventaja al club tapatío, según información de Mediotiempo.

Con 22 años, Gutiérrez ha tenido una destacada actuación en la presente temporada de la MLS con el Chicago Fire, donde anotó 10 goles y brindó 4 asistencias.

Su trayectoria comenzó en 2015 en la academia juvenil del Chicago Fire, y el 9 de marzo de 2020 firmó su primer contrato profesional con el primer equipo en la Major League Soccer, donde debutó el 20 de agosto en un partido contra Columbus Crew, entrando como suplente en los últimos minutos.

A nivel internacional, ha representado a Estados Unidos en categorías juveniles , y fue considerado para el campamento del equipo mayor en diciembre de 2021.

La participación más reciente del futbolista con el seleccionado de las barras y las estrellas ocurrió el 8 de octubre de 2023, cuando fue convocado con la sub-23 para disputar partidos amistosos contra México y Japón.

Otras incorporaciones que llegan al Rebaño para la próxima temporada

Ricardo Marín

El artillero rojiblanco regresa después de dos temporadas con Puebla. (EFE/ Francisco Guasco)

Después de haber estado a préstamo con el Puebla durante las últimas dos temporadas, Ricardo Marín regresa a Chivas con la misión de ganarse un lugar fijo dentro del conjunto rojiblanco.

Marín llegó a la franja para el Clausura 2025, donde disputó 28 partidos entre los dos torneos que estuvo, anotando un total de ocho goles, cuatro en cada semestre. Aunque en el Apertura 2025 jugó dos partidos más que en el torneo anterior, sus minutos en cancha disminuyeron, sumando 861 frente a los 1039 de la campaña anterior.

Esta será su segunda temporada con Chivas, club en el que buscará consolidarse y demostrar que puede ser pieza clave para el equipo después de su crecimiento y experiencia adquirida durante su paso por el Puebla.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda podría dejar a Cruz Azul para ir a las Chivas de Guadalajara (REUTERS)

Aunque la llegada de Ángel Sepúlveda al Guadalajara aún no se concreta, las negociaciones entre el delantero de Cruz Azul y Chivas avanzan por buen camino de cara al Clausura 2026, según reportes de ESPN.

Según diversas fuentes, Ángel Sepúlveda ya dio luz verde para su traspaso al Rebaño Sagrado, aunque se mantiene concentrado en sus compromisos actuales con Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX y la Copa Intercontinental.​

Las negociaciones entre Guadalajara y La Máquina avanzan favorablemente, respaldadas por el visto bueno del delantero y el técnico Gabriel Milito, pero se espera mayor claridad una vez que concluyan ambos torneos para el club celeste.​

Ante la posible salida de Javier “ El Chicharito” Hernández y Alan Pulido, Chivas busca un delantero que refuerce su ataque y sirva como reemplazo de Armando “La Hormiga” González, en caso de que el joven delantero sufra alguna lesión.