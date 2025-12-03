México Deportes

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Después de conseguir el campeonato con las Amazonas, la futbolista española volvió a levantar un título con su selección

Guardar
Por segunda vez consecutiva, España
Por segunda vez consecutiva, España se proclamó campeona tras vencer 3-0 a Alemania. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Apenas dos semanas después de conquistar su primer campeonato en la Liga MX Femenil con las Amazonas, Jennifer Hermoso volvió a celebrar un título con la selección española.

Las campeonas del mundo vencieron 3-0 a Alemania en la final de la UEFA Women ‘s Nations League, disputada en el Estadio Metropolitano de Madrid, revalidando su corona de la edición anterior.​

El partido arrancó con llegadas constantes de ambos lados, donde las guardametas fueron pieza fundamental para mantener el cero en el arco durante la primera mitad.

En la segunda parte, España abrió el marcador al minuto 61 con un potente disparo de Claudia Pina desde fuera del área, tras una gran combinación con Mariona Caldentey. Su disparo, preciso y fuerte, superó a la portera alemana Ann-Katrin Berger, para poner el 1-0.

Siete minutos después, al 68′, Vicky López amplió la ventaja con el 2-0 tras una jugada colectiva impecable. Alemania, al adelantar líneas en busca del empate, dejó espacios que Pina explotó para firmar su doblete al 74′, sellando el 3-0 definitivo en el Estadio Metropolitano.​

Qué dijo Jennifer Hermoso sobre el título conseguido

Jennifer Hermoso, de Tigres Femenil,
Jennifer Hermoso, de Tigres Femenil, celebra el bicampeonato de España en la UEFA Women's Nations League (3-0 vs Alemania) con lágrimas de emoción, destacando su orgullo por volver a la Roja tras un año de ausencia. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Jennifer Hermoso, delantera de Tigres Femenil en México, expresó sentirse profundamente orgullosa de vestir la camiseta de la selección española tras conquistar la UEFA Women’s Nations League con una victoria de 3-0 sobre Alemania:

“No quiero pensar en nada más. Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, no te voy a mentir. Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volverme a poner esta camiseta”, comentó en la zona mixta posterior al partido.

La futbolista madrileña destacó que su rostro reflejaba toda la felicidad después de estar ausente de la selección durante un año, desde octubre de 2024 cuando jugó brevemente contra Canadá, hasta su convocatoria reciente por la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez:

“Volver, poder estar en mi ciudad, que se me pongan los ojos llorosos al estar con mi gente y mi familia, y que hayamos dado un espectáculo para llevarnos este título otra vez… es impresionante”, añadió Hermoso, mostrando la emoción de reencontrarse con el equipo.

Hay que recordar los momentos difíciles que vivió Jennifer Hermoso tras el polémico incidente del beso no consentido por Luis Rubiales durante la celebración del Mundial Femenil.

Por ello, este nuevo logro de conquistar la UEFA Women ‘s Nations League representa mucho más que un título para Hermoso, es una muestra de su resiliencia y fortaleza, tras meses complejos en los que tuvo que enfrentar la presión pública y personal derivada del caso.

Temas Relacionados

Jennifer HermosoEspañaTigresLiga Mx FemenilWomen´s Nations Leaguemexico-deportes

Más Noticias

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina

El campeón intercontinental de WWE protagonizó un videoclip junto a Adriel Favela y Calle 24

Dominik Mysterio sorprende al aparecer

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Así se arman los 12 grupos y sus reglas ocultas

FIFA revela el paso a paso para ordenar a las 48 selecciones en el torneo más grande de la historia

¿Cómo funciona el sorteo del

Randy Arozarena regala autos deportivos de miles de pesos a quienes impulsaron su carrera beisbolera

El pelotero mexicano entregó dos automóviles a quienes lo guiaron en su camino a las Grandes Ligas

Randy Arozarena regala autos deportivos

Cadillac presentará el monoplaza de Checo Pérez durante el Super Bowl 2026

La decoración del primer coche en la historia de la escudería se dará a conocer en uno de los eventos más vistos a nivel mundial

Cadillac presentará el monoplaza de

Agente de Gilberto Mora asegura que no necesita de la Selección Mexicana o el Mundial para ir a Europa: “Lo puede hacer sin eso”

La representante está convencida de que el juvenil de los Xolos de Tijuana tiene todas las armas para emigrar en poco tiempo

Agente de Gilberto Mora asegura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intensifican cacería en Tabasco en

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’ a sus shows en CDMX: te explicamos de que se trata la nueva zona

Policía de la Ciudad de México detuvo a 19 personas durante el primer concierto de Dua Lipa

Spotify Wrapped 2025: estos son los mejores memes que dejó en México

Fuerza Regida: únicos mexicanos en conquistar las listas globales de Spotify Wrapped 2025

Eduardo Capetillo Jr. revela que quiere colaborar musicalmente con Cazzu: “Es la jefa”

DEPORTES

Dominik Mysterio sorprende al aparecer

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Así se arman los 12 grupos y sus reglas ocultas

Randy Arozarena regala autos deportivos de miles de pesos a quienes impulsaron su carrera beisbolera

Cadillac presentará el monoplaza de Checo Pérez durante el Super Bowl 2026

Agente de Gilberto Mora asegura que no necesita de la Selección Mexicana o el Mundial para ir a Europa: “Lo puede hacer sin eso”