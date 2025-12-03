Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Por segunda vez consecutiva, España se proclamó campeona tras vencer 3-0 a Alemania. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Apenas dos semanas después de conquistar su primer campeonato en la Liga MX Femenil con las Amazonas, Jennifer Hermoso volvió a celebrar un título con la selección española.

Las campeonas del mundo vencieron 3-0 a Alemania en la final de la UEFA Women ‘s Nations League, disputada en el Estadio Metropolitano de Madrid, revalidando su corona de la edición anterior.​

El partido arrancó con llegadas constantes de ambos lados, donde las guardametas fueron pieza fundamental para mantener el cero en el arco durante la primera mitad.

En la segunda parte, España abrió el marcador al minuto 61 con un potente disparo de Claudia Pina desde fuera del área, tras una gran combinación con Mariona Caldentey. Su disparo, preciso y fuerte, superó a la portera alemana Ann-Katrin Berger, para poner el 1-0.

Siete minutos después, al 68′, Vicky López amplió la ventaja con el 2-0 tras una jugada colectiva impecable. Alemania, al adelantar líneas en busca del empate, dejó espacios que Pina explotó para firmar su doblete al 74′, sellando el 3-0 definitivo en el Estadio Metropolitano.​

Qué dijo Jennifer Hermoso sobre el título conseguido

Jennifer Hermoso, de Tigres Femenil, celebra el bicampeonato de España en la UEFA Women's Nations League (3-0 vs Alemania) con lágrimas de emoción, destacando su orgullo por volver a la Roja tras un año de ausencia. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Jennifer Hermoso, delantera de Tigres Femenil en México, expresó sentirse profundamente orgullosa de vestir la camiseta de la selección española tras conquistar la UEFA Women’s Nations League con una victoria de 3-0 sobre Alemania:

“No quiero pensar en nada más. Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, no te voy a mentir. Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volverme a poner esta camiseta”, comentó en la zona mixta posterior al partido.

La futbolista madrileña destacó que su rostro reflejaba toda la felicidad después de estar ausente de la selección durante un año, desde octubre de 2024 cuando jugó brevemente contra Canadá, hasta su convocatoria reciente por la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez:

“Volver, poder estar en mi ciudad, que se me pongan los ojos llorosos al estar con mi gente y mi familia, y que hayamos dado un espectáculo para llevarnos este título otra vez… es impresionante”, añadió Hermoso, mostrando la emoción de reencontrarse con el equipo.

Hay que recordar los momentos difíciles que vivió Jennifer Hermoso tras el polémico incidente del beso no consentido por Luis Rubiales durante la celebración del Mundial Femenil.

Por ello, este nuevo logro de conquistar la UEFA Women ‘s Nations League representa mucho más que un título para Hermoso, es una muestra de su resiliencia y fortaleza, tras meses complejos en los que tuvo que enfrentar la presión pública y personal derivada del caso.