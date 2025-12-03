Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez (X@Turki_alalshikh)

Terence Crawford hizo historia en el pugilismo mundial al arrebatarle todos los campeonatos mundiales de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense fue amplio dominador del combate y tras 12 asaltos intensos llenos de estrategia, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

De este modo, la era de Saúl Álvarez como dominador absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras varios años de dominio, mientras que Bud Crawford escribió su nombre con letras de oro al convertirse en el primer peleador en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

En entrevista con MillCity Boxing, el entrenador Bernie Davis, aseguró que Terence Crawford solamente volverá a pelear contra Canelo Álvarez si le dan 100 millones de dólares. Además, durante la misma charla, el entrenador señaló que su pupilo es por mucho el mejor boxeador del mundo.

“A Crawford no le queda por hacer. Les digo esto: si no le dan $100 millones de dólares, si no los escuchan, no se dará. Esas son las palabras de Crawford. Por mucho (es el mejor boxeador del mundo)”, comentó el entrenador.

Cabe señalar que Crawford subió hasta tres divisiones de peso y aunque no llegó como favorito el día del combate, rompió todos los pronósticos y se llevó la victoria ante más de 70 mil aficionados.

¿Qué sigue en las carrera de Canelo Álvarez?

Además de valorar una revancha contra Terence Crawford, entre la lista de posibles rivales para Canelo Álvarez se encuentra Hamzah Sheeraz. El británico ha expresado su intención de enfrentarse al ex campeón mexicano, a quien considera una de las figuras más destacadas del boxeo. Hace unos meses, Sheeraz noqueó a Edgar Berlanga en el quinto asalto durante su combate del 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, resultado que lo convirtió en retador obligatorio al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso supermediano.

Asimismo, Álvarez podría contemplar la opción de subirse al ring con Christian Mbilli, quien ostenta un récord invicto de 29 victorias y un empate. Mbilli ahora se prepara para una revancha con Lester Martínez (19-0-1), luego del empate registrado durante la velada encabezada por Canelo y Crawford.

¿Qué sigue en la carrera de Terence Crawford?

Por su parte, aunque todavía no se ha definido quién será el próximo adversario de Terence Crawford tras su triunfo frente a Saúl Álvarez, el nombre de Janibek Alimkhanuly aparece entre las posibles opciones. El propio Alimkhanuly señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que los aficionados al boxeo desean verlo enfrentarse con Bud, una pelea que podría concretarse el próximo año.

Alimkhanuly es campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en peso mediano, la única categoría que falta en la trayectoria de títulos de Crawford desde las 135 hasta las 168 libras. Además de este posible combate, se suma una tentativa revancha contra el ex campeón mexicano.