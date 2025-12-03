México Deportes

Boletos México vs Portugal 2026: cuándo salen a la venta y cómo comprarlos

El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, reabrirá sus puertas con este encuentro, en donde podría participar Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana confirmó el
La Selección Mexicana confirmó el amistoso ante Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La expectativa por el regreso del futbol al renovado Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca) ha crecido de manera notable entre los aficionados mexicanos.

El partido preparatorio entre la Selección Nacional de México y la Selección de Portugal finalmente fue confirmado y está programado para el sábado 28 de marzo de 2026.

Este encuentro marcará la reinauguración del coloso capitalino, que también recibirá el primer partido de la Copa del Mundo 2026 tras una remodelación exigida por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El encuentro entre México vs Portugal representa un atractivo adicional ante la posible presencia de Cristiano Ronaldo, figura histórica lusitana, cuyo debut en territorio mexicano despierta un interés masivo.

El Tricolor reinaugura el Estadio
El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

Fecha de venta

De acuerdo con la información, la preventa de boletos para el México vs Portugal iniciará el miércoles 10 de diciembre de 2025 de forma exclusiva para clientes del banco Banorte. Según Claro Sports, dos días después se abriría la venta para el público general.

Cómo comprar boletos

La venta se realizará por medio del sistema Ticketmaster, a través de su página web y aplicación móvil. La preventa privilegiará únicamente a tarjetahabientes Banorte, según los criterios anunciados por la organización; luego a los demás tarjetahabientes.

Precios de los boletos

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha publicado información sobre el rango de precios de las entradas, manteniendo en suspenso otro de los datos más buscados por la afición.

En eventos previos de carácter internacional celebrados tanto en el ahora Estadio Banorte como en otros recintos del país, los precios han oscilado entre los 500 y 5.000 pesos mexicanos, aunque este rango podría variar por la magnitud del acontecimiento.

Estadio Banorte: nuevas características

Estadio Banorte. (Zurisaddai González/Infobae)
Estadio Banorte. (Zurisaddai González/Infobae)

El Estadio Banorte experimentó una remodelación importante para la Copa del Mundo. El aforo pasó de 83 mil 264 a 90 mil localidades, con la incorporación de butacas más cómodas, conexión Wi-Fi y césped híbrido (de grama natural y sintética), en cumplimiento de requisitos de la FIFA.

Además del cambio estructural, el histórico inmueble pasó a llevar el nombre de Banorte tras una inversión de 114,7 millones de dólares.

La reapertura del coloso marcará un precedente, ya que será el primer estadio a nivel mundial que alberga tres inauguraciones de Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

Expectativa de México vs Portugal

(Europa Press)
(Europa Press)

El anuncio del partido ha generado altas expectativas debido a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo dispute su primer encuentro en México. El balance previo entre ambos equipos es desfavorable para el combinado mexicano: México y Portugal se han enfrentado en cinco ocasiones, sin victorias para México, con tres triunfos europeos (uno durante el Mundial de Alemania 2006) y dos empates.

Según el acuerdo contractual entre federaciones, Portugal debe presentarse con todas sus figuras, como Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y João Cancelo, salvo impedimentos disciplinarios. La eventual asistencia de Cristiano Ronaldo depende en parte de la decisión del seleccionador Roberto Martínez y de que no surjan nuevas inhabilitaciones impuestas por la FIFA por conducta antideportiva.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, tiene previsto enfrentar también a Bélgica en el estadio Soldier Field de Chicago, el 31 de marzo, reforzando un calendario internacional de alto nivel antes del arranque del Mundial.

