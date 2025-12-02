FIFA anuncia la fecha en la que dará a conocer el calendario completo para el Mundial 2026 en México

El próximo sábado 6 de diciembre, los países conocerán en dónde y a qué hora jugarán. (FIFA)

La FIFA revelará el calendario completo de partidos del mundial 2026 en una transmisión global en vivo el sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) desde Washington D.C, donde se revelarán fechas, horarios y sedes de cada uno de los 104 encuentros.

El evento será encabezado por el presidente Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas mundialistas y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar en la repesca.

Este anuncio se dará a conocer apenas un día del sorteo, donde los países conocerán cuáles serán sus rivales y su camino de cara a conseguir el campeonato del mundo.

Una transmisión sin precedentes

FIFA transmitirá en vivo el anuncio del calendario de partidos con horarios y sedes. (REUTERS/Denis Balibouse)

Por primera vez en la historia, la FIFA tiene preparada una cobertura especial para dar a conocer el calendario oficial de una Copa del Mundo.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis detallados, reacciones en tiempo real y relatos sobre el proceso organizativo del torneo, además de perspectivas sobre las 16 ciudades sede que recibirán a las delegaciones y aficionados en junio y julio de 2026.

Además, también se compartirán avances en infraestructura, movilidad, alojamiento y medidas de seguridad para los espectadores.

El evento podrá seguirse a través de FIFA.com, el canal oficial de YouTube de la FIFA y señales internacionales para televisoras, asegurando así un alcance global y una experiencia completa para los seguidores en todo el mundo.​

Qué detalles se conocen del calendario hasta ahora

México jugará dos de sus partidos en Ciudad de México y uno en Guadalajara. (Esaú Sumano)

La selección mexicana disputará dos partidos de la fase de grupos (el primero y el tercero) en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, mientras que el segundo lo jugará en el Estadio Guadalajara.

Si avanza como líder de grupo, recibiría tanto los dieciseisavos como los octavos de final en la capital mexicana.

Monterrey albergará tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final en el Estadio Monterrey , mientras que la perla tapatía tendrá cuatro encuentros en primera ronda sin fases eliminatorias.​

Estados Unidos abrirá en Los Ángeles, jugará el segundo partido en Seattle y cerrará su fase de grupos nuevamente en la ciudad californiana.

Canadá debutará en Toronto y disputará sus dos partidos restantes en Vancouver.

Las semifinales se van a llevar a cabo en Dallas y Atlanta, mientras que la gran final se disputará en la ciudad de Nueva York con el duelo por el tercer lugar en Miami.