Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Después de finalizar en el top 3 de Barcelona, el mexicano volvió a subirse al podio. (Jovani Pérez)

Rafael Villagómez sumó su segundo podio de la temporada 2025 en Fórmula 2 al finalizar tercero en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

El piloto mexicano de Van Amersfoort Racing mostró solidez desde el viernes, donde capturó la octava posición en la sesión de clasificación, lo cual le permitió arrancar desde el tercer lugar para la carrera sprint del sábado por la noche, bajo el sistema de parrilla invertida que se usa en esta categoría.

Con este desempeño, Rafael Villagómez se afirma como uno de los máximos referentes del automovilismo mexicano con el objetivo de acumular éxitos para captar la atención de los equipos de Fórmula 1 y abrirse paso hacia la máxima categoría del deporte motor.

El auto de seguridad que cambió el desenlace de la carrera

Verschoor lidera, Durksen P2, Villagómez pierde P3 ante Tsolov en largada.(X/Van Amersfoort Racing)

En la largada, el holandés Richard Verschoor, mantuvo la primera plaza mientras que el paraguayo Joshua Durksen se situó segundo. Por su parte, Villagómez perdió el tercero atacando a Nikola Tsolov.

El mexicano intentó sobrepasar a Verschoor, pero en su ataque en los primeros metros abrió la puerta a su rival que ascendió al top tres.

Tal y como sucede cada año en Qatar, la carrera se tornó monótona durante algunas vueltas y no hubo muchas emociones dentro de la pista.

Sin embargo, a tres giros del final hubo un giro de 180 grados provocado por un trompo del piloto británico Cian Shields, compañero de Durksen, lo cual provocó la salida del coche de seguridad.

Esto compactó al grupo que, originalmente, no podía atacarse unos a otros ante la imposibilidad de estar a menos de un segundo para activar el DRS.

A falta de una vuelta, la carrera reinició con Montoya haciendo una fuerte presión sobre el piloto mexicano, mientras que adelante Tsolov no reaccionó correctamente a la bandera verde y se vio involucrado en la pelea con los dos latinos.

La polémica que casi acaba con el podio del mexicano

Villagómez y Tsolov citados a comisarios por duelo límite en reinicio final F2 Catar sprint. (X/F2)

La maniobra decisiva entre Rafael Villagómez y Nikola Tsolov por el tercer puesto generó controversia al final de la carrera sprint. Durante el reinicio a una vuelta del final, ambos pilotos protagonizaron un duelo intenso que se extendió por varios metros, forzando a Tsolov a salirse de la trazada y ceder la posición al mexicano.​

Los comisarios de la FIA citaron a ambos pilotos para declarar por posible exceso de límites de pista y conducción peligrosa, ya que el forcejeo ocurrió más allá de los bordes del circuito de Lusail.

La investigación evaluó si Villagómez defendió de forma excesivamente agresiva, empujando al búlgaro fuera de pista.​ Finalmente, los stewards desestimaron las protestas y confirmaron el podio de Villagómez en tercer lugar sin sanción.