Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

La liguilla del futbol mexicano se vio marcada por la tragedia después de que un aficionado americanista perdiera la vida horas antes del encuentro en entre América y Monterrey. REUTERS/Raquel Cunha

La jornada futbolera que prometía ser una fiesta para los seguidores del Club América se vio empañada por una tragedia. Horas antes del esperado encuentro contra Rayados de Monterrey, un aficionado perdió la vida en un accidente vial ocurrido en Tultitlán, Estado de México, mientras se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a su equipo.

El incidente se suscitó aproximadamente entre las 12:30 y 13:00 horas de este sábado 29 de noviembre, en la antesala del enfrentamiento que definiría a uno de los semifinalistas del torneo. El entusiasmo por ver al América disputar su pase se transformó en dolor y consternación para sus seres queridos y compañeros que se trasladaban con él.

La noticia generó conmoción entre la afición azulcrema y en la comunidad deportiva en general. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en un recordatorio de los riesgos que enfrentan los seguidores en sus traslados hacia los estadios.

El incidente se dio apenas un par de horas antes del encuentro, mientras el aficionado se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes. REUTERS/Raquel Cunha

Las circunstancias del accidente del aficionado previo al América vs. Monterrey

El incidente ocurrió en la Vía López Portillo, una de las arterias más transitadas del Estado de México. El aficionado viajaba acompañado de amigos rumbo al partido, pero antes hicieron una parada en el Templo de la Santa Muerte, un lugar de culto muy concurrido en la zona.

Hasta el momento no se han revelado los detalles sobre la identidad de la víctima, así como la plenitud de las circunstancias del accidente. La única información confirmada es que el hombre perdió la vida después de ser arrollado mientras se desplazaba por el carril exclusivo del Mexibús.

La presencia de las autoridades fue inmediata: la Policía Municipal de Tultitlán acordonó el área y la Fiscalía del Estado de México inició labores de retiro de la persona y abrió la carpeta de investigación pertinente. El automóvil involucrado quedó detenido metros adelante, lo que permitió a los peritos realizar las diligencias correspondientes.

El Templo de la Santa Muerte, ubicado en Tultitlán, es uno de los recintos más visitados de la vialidad. Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

La tragedia que marcó la previa del América vs Monterrey

El duelo entre América y Monterrey estaba programado para las 17:00 horas, mientras que el accidente ocurrió entre las 12:30 y 13:00, apenas un par de horas antes del silbatazo inicial.

Miles de aficionados se movilizaban hacia el Estadio Ciudad de los Deportes, generando un ambiente de expectativa y emoción. Sin embargo, la noticia del fallecimiento se difundió rápidamente, tiñendo de tristeza la previa del encuentro.

Aunque el partido se disputó con normalidad, un sector de la afición americanista no pudo evitar recordar al compañero que perdió la vida en su camino al estadio.

El ambiente entre la afición americanista y la comunidad deportiva se vio alterado debido al accidente del aficionado. REUTERS/Eloisa Sánchez

Este suceso reabrió el debate en redes sobre la seguridad de los aficionados en sus traslados hacia los estadios. Las vías de acceso, especialmente en zonas metropolitanas como el Estado de México y la Ciudad de México, suelen estar saturadas y representan un riesgo constante para quienes viajan en grupo o realizan paradas en lugares concurridos.

La intervención de las autoridades fue fundamental para atender el caso, pero también dejó en evidencia la necesidad de reforzar medidas de prevención y concientización para disfrutar del deporte sin que la tragedia se cruce en el camino.