Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México

La final revive la tensión de 2021, cuando los verdiblancos ganaron en tiempo extra el único antecedente entre ambos.

La Copa Libertadores 2025 volverá a tener un desenlace cien por ciento brasileño, reafirmando una tendencia que ya parece inamovible en el futbol sudamericano. Palmeiras y Flamengo, los dos proyectos más sólidos del continente en los últimos años, se verán nuevamente cara a cara en una final que promete emociones al límite y que coronará al próximo tetracampeón del torneo.

Ambos clubes han construido una hegemonía casi impenetrable desde finales de la década pasada. Entre 2019 y 2024 levantaron en conjunto cuatro títulos, se cruzaron en fases definitivas y protagonizaron algunos de los duelos más mediáticos del continente. Su superioridad ha sido tan constante que ningún otro país ha logrado romper la racha de campeones brasileños en las últimas siete ediciones, y este año no será la excepción.

Palmeiras se medirá con Flamengo en el estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores 2025

El enfrentamiento tiene un sabor especial porque revive el único antecedente directo entre ambos en una final de Libertadores. Aquel duelo se disputó en 2021 y terminó con victoria del Palmeiras por 2-1 en tiempo extra, con Raphael Veiga como figura determinante. Desde entonces, cada choque entre los dos en el Brasileirao o en torneos locales ha elevado la rivalidad, y ahora la historia vuelve a colocar a ambos en un escenario de máxima presión.

Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Flamengo - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - November 27, 2021 Palmeiras' Felipe Melo and teammates celebrate winning the Copa Libertadores with the trophy REUTERS/Agustin Marcarian

La sede será el Estadio Monumental de Lima, un recinto imponente que se ha convertido en anfitrión recurrente de finales continentales. Con capacidad para albergar a miles de aficionados y una atmósfera reconocida por su intensidad, el escenario peruano recibirá este nuevo capítulo entre los gigantes brasileños el sábado 29 de noviembre, a las 3:00 PM, horario del centro de México.

Final de la Libertadores 2025: así luce el Estadio Monumental antes de Palmeiras vs Flamengo| Daniel Bracamonte (Andina)

Para la afición mexicana, la transmisión estará disponible únicamente a través de ESPN, mientras que la opción digital será por medio de Disney+, que tendrá los derechos de manera exclusiva. Con dos equipos que atraviesan un momento estelar, planteles llenos de figuras internacionales y un historial reciente marcado por la tensión, la final Palmeiras vs Flamengo se perfila como uno de los partidos más esperados del año futbolístico en América.