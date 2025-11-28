Chivas presenta alineación al estilo Dragon Ball Z y la afición enloquece en el Akron

La directiva rojiblanca entregó figuras de cartón para motivar al equipo y generar ambiente previo al duelo de liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

La pasión por Dragon Ball volvió a sentirse en el futbol mexicano, esta vez en casa de las Chivas, donde la fiebre por el anime contagió a todo el Estadio Akron.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la presentación de la alineación rojiblanca previo al encuentro frente a Cruz Azul se realizó completamente al estilo de Dragon Ball Z, un detalle que sorprendió tanto a aficionados como a los propios jugadores.

El sonido local anunció uno a uno a los futbolistas del Guadalajara con la clásica música de fondo del anime, acompañada de una tipografía inspirada en la serie y efectos visuales que imitaban la estética del universo creado por Akira Toriyama.

(X / Chivas)

Sin embargo, el momento cumbre llegó al mencionar el nombre de Armando “La Hormiga” González, quien se ha convertido en una de las figuras emergentes del equipo. La afición explotó en júbilo al escucharlo, mostrando su apoyo al joven atacante en un partido determinante.

Previo al juego de Ida de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el sonido local presentó a cada uno de los jugadores de Chivas con la temática de Dragon Ball. Crédito: TikTok / @kikex_rojiblanco

En redes sociales, la presentación generó una ola de comentarios que rápidamente se volvieron virales. “Lugares donde me hubiera gustado un chingo estar”, “Jajá, los van a demandar”, “Puro Krilin, Yamcha, Mr. Popo, Chaos y Yajirobe nombraron”, y “Lo peor es que Goku le va al América”, fueron algunas de las reacciones más compartidas por los usuarios, quienes mezclaron humor, nostalgia y picardía en sus publicaciones.

La afición se contagio del fenómeno de Dragon Ball Z, gracias a la Hormiga González.

Como parte de la temática, la directiva del club también repartió entre los asistentes figuras de cartón con el característico cabello de Goku y Vegeta, lo que ayudó a crear un ambiente festivo e inusual antes del arranque del duelo.

(X / Chivas)

A pesar de la energía generada por el espectáculo previo, el entusiasmo no pudo traducirse en goles. Chivas y Cruz Azul empataron 0-0, dejando al Rebaño en una situación complicada rumbo al partido de vuelta.

Debido a los criterios de posición en la tabla, el conjunto tapatío está obligado a ganar este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. Cualquier empate dejaría fuera al Guadalajara y otorgaría el pase a Cruz Azul a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.