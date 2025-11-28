México Deportes

Chivas presenta alineación al estilo Dragon Ball Z y la afición enloquece en el Akron

El Rebaño sorprendió a su público con una introducción inspirada en el famoso anime japonés durante el duelo ante Cruz Azul

Guardar
La directiva rojiblanca entregó figuras
La directiva rojiblanca entregó figuras de cartón para motivar al equipo y generar ambiente previo al duelo de liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

La pasión por Dragon Ball volvió a sentirse en el futbol mexicano, esta vez en casa de las Chivas, donde la fiebre por el anime contagió a todo el Estadio Akron.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la presentación de la alineación rojiblanca previo al encuentro frente a Cruz Azul se realizó completamente al estilo de Dragon Ball Z, un detalle que sorprendió tanto a aficionados como a los propios jugadores.

El sonido local anunció uno a uno a los futbolistas del Guadalajara con la clásica música de fondo del anime, acompañada de una tipografía inspirada en la serie y efectos visuales que imitaban la estética del universo creado por Akira Toriyama.

(X / Chivas)
(X / Chivas)

Sin embargo, el momento cumbre llegó al mencionar el nombre de Armando “La Hormiga” González, quien se ha convertido en una de las figuras emergentes del equipo. La afición explotó en júbilo al escucharlo, mostrando su apoyo al joven atacante en un partido determinante.

Previo al juego de Ida de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el sonido local presentó a cada uno de los jugadores de Chivas con la temática de Dragon Ball. Crédito: TikTok / @kikex_rojiblanco

En redes sociales, la presentación generó una ola de comentarios que rápidamente se volvieron virales. “Lugares donde me hubiera gustado un chingo estar”, “Jajá, los van a demandar”, “Puro Krilin, Yamcha, Mr. Popo, Chaos y Yajirobe nombraron”, y “Lo peor es que Goku le va al América”, fueron algunas de las reacciones más compartidas por los usuarios, quienes mezclaron humor, nostalgia y picardía en sus publicaciones.

La afición se contagio del
La afición se contagio del fenómeno de Dragon Ball Z, gracias a la Hormiga González.

Como parte de la temática, la directiva del club también repartió entre los asistentes figuras de cartón con el característico cabello de Goku y Vegeta, lo que ayudó a crear un ambiente festivo e inusual antes del arranque del duelo.

(X / Chivas)
(X / Chivas)

A pesar de la energía generada por el espectáculo previo, el entusiasmo no pudo traducirse en goles. Chivas y Cruz Azul empataron 0-0, dejando al Rebaño en una situación complicada rumbo al partido de vuelta.

Debido a los criterios de posición en la tabla, el conjunto tapatío está obligado a ganar este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. Cualquier empate dejaría fuera al Guadalajara y otorgaría el pase a Cruz Azul a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Temas Relacionados

ChivasDragon Ball ZCruz AzulLiguillaTorneo Apertura 2025Mario Castañedamexico-deportes

Más Noticias

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

El técnico argentino destacó que el duelo de ida fue equilibrado y con oportunidades para ambos equipos

Gabriel Milito mantiene viva la

Nicolás Larcamón elogia a Andrés Gudiño y confía en Cruz Azul rumbo a la vuelta ante Chivas

La vuelta entre Cruz Azul y Guadalajara se jugará el 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario

Nicolás Larcamón elogia a Andrés

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Máquina y el Rebaño se miden este domingo en un duelo decisivo donde el empate favorece a los celestes por su posición en la tabla

Cruz Azul vs Chivas: cuándo,

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

La Máquina y el Rebaño se verán las caras el fin de semana en busca de su pase a las Semifinales del Apertura} 2025

Chivas y Cruz Azul empatan

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

El experimentado zaguero español estaría viviendo sus últimos minutos como capitán del conjunto regiomontano

Reportan que Sergio Ramos saldría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5: qué esperar

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

Feria de la Barbacoa en CDMX: cuándo y dónde ir al evento ideal para combatir el frío con sabor tradicional

Crece la familia De Nigris: Aldo anuncia la dulce espera de un bebé

La Granja VIP: sigue el minuto a minuto hoy 28 de noviembre

Natanael Cano confronta al SAT por el implacable cobro de sus impuestos: “Échenme la mano”

DEPORTES

Gabriel Milito mantiene viva la

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

Nicolás Larcamón elogia a Andrés Gudiño y confía en Cruz Azul rumbo a la vuelta ante Chivas

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

NBA en vivo: los duelos de hoy 28 de noviembre

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres