Chino Huerta enciende las alarmas en la Selección Mexicana: estará fuera ocho semanas

El exjugador de Pumas se suma a la serie de elementos que presentaron molestias físicas previo a la Copa del Mundo 2026

Chino Huerta se perderá varias
Chino Huerta se perderá varias semanas tras ser intervenido. (Jessica Alcheh-Imagn Images via REUTERS)

César ‘Chino’ Huerta, futbolista mexicano del club Anderlecht, estará fuera de las canchas lo que ha generado incertidumbre sobre su posible participación en la lista final de la Selección Mexicana a escasos meses de que dé inicio la Copa del Mundo México 2026.

¿Cuál fue el motivo?

Se estima que no podrá tener actividad entre seis y ocho semanas tras someterse a una cirugía de pelvis. Esta baja por cirugía representa un golpe tanto para su equipo en la Primera División de Bélgica como para el Tri donde Huerta era considerado una opción recurrente para el técnico Javier Aguirre.

El club belga informó que, después de realizar exámenes médicos adicionales, el extremo mexicano requirió intervención quirúrgica, lo que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva durante un periodo estimado de hasta dos meses entre recuperación y rehabilitación.

El delantero mexicano se suma
El delantero mexicano se suma a la lista de lesionados del Tri. (X / Selección Mexicana)

Su regreso podría producirse hasta febrero de 2026, lo que condiciona su participación en la actual temporada y en los compromisos internacionales próximos lo que, a su vez, disminuiría sus posibilidades de tener uno de los lugares para el Mundial.

El hospital de la Selección Mexicana

La ausencia de Huerta se suma a una serie de bajas que afectan a futbolistas mexicanos en Europa y en la Liga MX, varios de ellos considerados piezas clave para la Selección Mexicana. Entre los casos más relevantes figura Santiago Giménez, quien permanece sin fecha definida de retorno tras someterse a un tratamiento para reparar una lesión en el tobillo. La incertidumbre sobre su recuperación complica la planificación tanto de su club como del combinado nacional.

Santi Giménez no ha tenido
Santi Giménez no ha tenido su mejor año futbolístico. (Foto: Reuters)

Rodrigo Huescas y Luis Chávez también atraviesan procesos de rehabilitación por lesiones de ligamento cruzado. En el caso de Chávez, se mantiene la expectativa de que logre recuperarse a tiempo para estar disponible en la Copa del Mundo 2026, siempre que reciba la convocatoria de Aguirre.

Por su parte, Julián Quiñones continúa fuera de actividad debido a una lesión muscular que le impidió participar en la última fecha FIFA, donde la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay y Paraguay.

Alexis Vega, otro de los habituales en las convocatorias nacionales, sigue en duda para reaparecer tras una lesión muscular. Su regreso, al menos para el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca y FC Juárez, aún no está confirmado. Antonio Mohamed, director técnico de Toluca, no ha ofrecido detalles sobre la posible fecha de reincorporación del delantero, aunque las expectativas son positivas.

El corazón de los Diablos
El corazón de los Diablos busca retomar las actividades durante los cuartos de final del torneo Apertura 2025. (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kirby Lee)

A pesar de este panorama de lesiones, la expectativa se mantiene en torno a la recuperación de los jugadores afectados, con la mira puesta en que puedan estar disponibles para los compromisos internacionales más importantes, como la Copa del Mundo 2026, si así lo determina el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

