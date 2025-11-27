Canelo Álvarez sale del top 10 del ranking mundial de boxeo tras su derrota contra Terence Crawford

Su más reciente derrota terminó por mermar la percepción de su actual nivel en los ránkings especializados.

Tal parece que una era ha llegado a su fin luego de que se diera a conocer que Saúl “Canelo” Álvarez quedó fuera del ranking libra por libra de The Ring, una de las clasificaciones más influyentes del boxeo internacional, por primera vez desde 2013.

La reciente actualización de la revista, que reúne a los diez mejores boxeadores del momento, marca un momento de introspección en la trayectoria del púgil mexicano y, además, en el panorama global del boxeo con la llegada de las nuevas generaciones de peleadores.

Con la falta de actividad y la derrota que tuvo contra Terence Crawford en donde perdió los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB en septiembre pasado, el jalisciense ya no figura dentro de los mejores 10 pugilistas del mundo, situación que no había pasado desde hace más de una década.

Las Vegas, Nevada, fue el punto donde parece que su carrera tomó un descenso. (Credit: Joe Camporeale-Imagn Images)

¿Quiénes se encuentran en el ránking?

El ascenso de Devin Haney al décimo puesto, tras noquear a Brian Normal y obtener el campeonato wélter de la Organización Mundial de Boxeo, resultó determinante en la reconfiguración del listado.

Jesse Rodríguez avanzó hasta la cuarta posición después de unificar cinturones, mientras que David Benavidez se mantuvo entre los mejores al superar a Anthony Yarde en su defensa semipesada. Estos movimientos, junto con la derrota de Álvarez ante Terence Crawford en septiembre, propiciaron su salida del ranking.

Desde su ingreso en 2013, tras vencer a Austin Trout, Álvarez solo había abandonado la lista en 2018, cuando cumplió una suspensión de seis meses por un caso de clembuterol. En esta ocasión, la combinación de la derrota ante Crawford y los recientes resultados en Arabia Saudita fueron factores clave para su exclusión.+

El estadounidense es el peleador con mayor dominio en la actualidad. (IG/ @tbudcrawford)

Actualmente, el ranking libra por libra está encabezado por Terence Crawford, seguido de Oleksandr Usyk y Naoya Inoue. También figuran en posiciones destacadas boxeadores invictos como Junto Nakatani y Shakur Stevenson, lo que evidencia la consolidación de una nueva generación de talentos en la élite del boxeo.

Top 10 de los mejores boxeadores de la actualidad

Terence Crawford (42-0-0, 31 KO)

Oleksandr Usyk (24-0-0, 15 KO)

Naoya Inoue (31-0-0, 27 KO)

Jesse Rodríguez (23-0-0, 16 KO)

Dmitry Bivol (24-1-0, 12 KO)

Artur Beterbiev (21-0-0, 20 KO)

Junto Nakatani (31-0-0, 24 KO)

Shakur Stevenson (24-0-0, 11 KO)

David Benavidez (31-0-0, 25 KO)

Devin Haney (30-0-0, 15 KO)

La ausencia de Álvarez en el listado simboliza el avance de una nueva camada de figuras que, tras los recientes combates en Arabia Saudita, han comenzado a marcar el ritmo del boxeo internacional.

Ningún mexicano figura en la lista de los mejores del mundo. (Reuters/Andrew Couldridge/File Photo)

¿Habrá nueva pelea de Canelo?

Si bien el pugilista tapatío había mencionado que ya estaba buscando sus últimos combates antes de anunciar un posible retiro del ring, el tropiezo que tuvo contra el estadounidense Crawford habría hecho que cambiara de opinión.

Aunque David Benavidez ha sido incisivo en tener una lucha contra Saúl, aparentemente el 2026 únicamente tendrá de regreso a Álvarez cuando pida la revancha contra su más reciente rival, aunque aún no hay fecha pactada.