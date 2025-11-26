México Deportes

Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

El ex arquero manifestó su opinión ante una de las incertidumbres más grandes que tiene México de cara a la justa mundialista

Guardar
Una de las incertidumbres que
Una de las incertidumbres que tiene México de cara a la siguiente Copa del Mundo es quién será el arquero titular que debutará en el partido inaugural (Foto: Sashenka Gutiérrez/ Cuartoscuro)

Una de las incertidumbres que tiene México de cara a la siguiente Copa del Mundo es quién será el arquero titular que debutará en el partido inaugural, pues durante el proceso que ha tenido Javier Aguirre, ningún guardameta se ha adueñado de un lugar en el once inicial.

Esta competencia rumbo a la próxima justa mundialista ha sumado la opinión de una voz autorizada: Óscar “Conejo” Pérez, ex arquero del Tri, analizó el momento que atraviesan Raúl Rangel y Ángel Malagón, dos de los principales candidatos a defender el arco nacional.

El análisis de Conejo Pérez sobre Malagón y Rangel

En entrevista con el Diario de los Deportistas, Oscar “Conejo” Pérez señaló que ambos guardametas deben elevar su nivel y que la decisión final sobre la titularidad dependerá del rendimiento que muestren en la etapa previa al torneo.

Pérez, figura emblemática del fútbol mexicano, reconoció que la exigencia de la selección obliga a los porteros a buscar un desempeño superior. Destacó que tanto Rangel como Malagón han demostrado calidad para ser titulares en sus respectivos equipos, pero advirtió que la confianza y la regularidad serán determinantes para consolidarse en el puesto.

“Para estar en la selección necesitas dar un plus más, un nivel más arriba, y lo tienen que encontrar. A veces se pasa por momentos difíciles, sí, sin duda, pero tienen que retomar y volver a proyectar esa confianza para despejar dudas. En este caso, creo que es bien difícil”, comentó.

Tala Rangel, Futbolista mexicano Crédito: IG/@raulra_22
Tala Rangel, Futbolista mexicano Crédito: IG/@raulra_22

Al referirse al presente de Ángel Malagón, el Conejo señaló que el portero, quien fue campeón y bicampeón recientemente, no atraviesa su mejor etapa.

“Había sido campeón, fue bicampeón, mantenía un buen nivel, pero creo que este último cierre le ha costado mantener ese nivel que mostró cuando su equipo logró hacer el campeonato”, explicó el exarquero.

Conejo Pérez elige entre Luis Ángel Malagón y Tala Rangel

En contraste, el análisis de Pérez sobre Raúl Rangel fue positivo, resaltando el crecimiento y la adaptación que ha mostrado, y manifestó que se perfila como una alternativa cada vez más sólida y se acerca a la conversación por la titularidad en el Tri.

“Creo que va a estar el que ande mejor previo al Mundial. Ahorita me parece que Tala se está acercando ahí. A lo mejor a tener una opción de poder mostrarse, que ya la ha tenido”, concluyó Pérez.

Fotografía de archivo del guardameta
Fotografía de archivo del guardameta Luis Ángel Malagón en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Con este panorama, la lucha por la portería de la Selección Mexicana se mantiene como uno de los temas más observados en la preparación rumbo al Mundial 2026, y la opinión de figuras como Pérez aporta una visión experimentada sobre el desafío que enfrentan los arqueros nacionales.

Ochoa y la lucha por ir a su sexta Copa del Mundo

Aunque Rangel y Malagón parecen posicionarse como los principales candidatos de Aguirre, Guillermo Ochoa continúa en la contienda. No solo lucha por asistir a su sexto Mundial, sino que también aspira a ocupar un lugar en el once titular.

El narrador de TV Azteca aseguró que Ochoa está por debajo de Luis Ángel Malagón y el Tala Rangel Crédito: TikTok / Azteca Deportes

El experimentado arquero, reconocido por sus actuaciones en citas mundialistas, sigue compitiendo profesionalmente a los 40 años con el AEL Limassol.

Temas Relacionados

Oscar PérezConejo PérezÓscar "Conejo" PérezCopa del Mundo 2026Mundial 2026PorteríaLuis Ángel MalagónRaúl RangelTala Rangelmexico-deportes

Más Noticias

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

El “monstruo mexicano” ya visualizó una nueva rivalidad y se olvidó de Saúl Álvarez, ex campeón de los supermedianos

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

El debut del Tricolor podría ser contra selecciones lideradas por referentes de talla mundial

Las estrellas que podrían enfrentar

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

El club América jugará como local el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, un horario poco habitual para las águilas

Alcaldía Benito Juárez reacciona a

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

El mediocampista mexicano vive negociaciones avanzadas para dar su primer salto al futbol europeo

La joya del Pachuca, Elías

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos

El modelo tecnológico estudia tendencias y coloca el partido como uno de los más atractivos

La IA predice el desenlace
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exhiben fallas de audio durante

Exhiben fallas de audio durante concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en Guadalajara

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

Los podcasts de terror y temática paranormal conquistan a la audiencia de Spotify México esta semana

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

DEPORTES

Golpe para América: Saint‑Maximin no

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes