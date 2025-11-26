Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

Una de las incertidumbres que tiene México de cara a la siguiente Copa del Mundo es quién será el arquero titular que debutará en el partido inaugural (Foto: Sashenka Gutiérrez/ Cuartoscuro)

Una de las incertidumbres que tiene México de cara a la siguiente Copa del Mundo es quién será el arquero titular que debutará en el partido inaugural, pues durante el proceso que ha tenido Javier Aguirre, ningún guardameta se ha adueñado de un lugar en el once inicial.

Esta competencia rumbo a la próxima justa mundialista ha sumado la opinión de una voz autorizada: Óscar “Conejo” Pérez, ex arquero del Tri, analizó el momento que atraviesan Raúl Rangel y Ángel Malagón, dos de los principales candidatos a defender el arco nacional.

El análisis de Conejo Pérez sobre Malagón y Rangel

En entrevista con el Diario de los Deportistas, Oscar “Conejo” Pérez señaló que ambos guardametas deben elevar su nivel y que la decisión final sobre la titularidad dependerá del rendimiento que muestren en la etapa previa al torneo.

Pérez, figura emblemática del fútbol mexicano, reconoció que la exigencia de la selección obliga a los porteros a buscar un desempeño superior. Destacó que tanto Rangel como Malagón han demostrado calidad para ser titulares en sus respectivos equipos, pero advirtió que la confianza y la regularidad serán determinantes para consolidarse en el puesto.

“Para estar en la selección necesitas dar un plus más, un nivel más arriba, y lo tienen que encontrar. A veces se pasa por momentos difíciles, sí, sin duda, pero tienen que retomar y volver a proyectar esa confianza para despejar dudas. En este caso, creo que es bien difícil”, comentó.

Al referirse al presente de Ángel Malagón, el Conejo señaló que el portero, quien fue campeón y bicampeón recientemente, no atraviesa su mejor etapa.

“Había sido campeón, fue bicampeón, mantenía un buen nivel, pero creo que este último cierre le ha costado mantener ese nivel que mostró cuando su equipo logró hacer el campeonato”, explicó el exarquero.

Conejo Pérez elige entre Luis Ángel Malagón y Tala Rangel

En contraste, el análisis de Pérez sobre Raúl Rangel fue positivo, resaltando el crecimiento y la adaptación que ha mostrado, y manifestó que se perfila como una alternativa cada vez más sólida y se acerca a la conversación por la titularidad en el Tri.

“Creo que va a estar el que ande mejor previo al Mundial. Ahorita me parece que Tala se está acercando ahí. A lo mejor a tener una opción de poder mostrarse, que ya la ha tenido”, concluyó Pérez.

Con este panorama, la lucha por la portería de la Selección Mexicana se mantiene como uno de los temas más observados en la preparación rumbo al Mundial 2026, y la opinión de figuras como Pérez aporta una visión experimentada sobre el desafío que enfrentan los arqueros nacionales.

Ochoa y la lucha por ir a su sexta Copa del Mundo

Aunque Rangel y Malagón parecen posicionarse como los principales candidatos de Aguirre, Guillermo Ochoa continúa en la contienda. No solo lucha por asistir a su sexto Mundial, sino que también aspira a ocupar un lugar en el once titular.

El experimentado arquero, reconocido por sus actuaciones en citas mundialistas, sigue compitiendo profesionalmente a los 40 años con el AEL Limassol.