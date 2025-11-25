México Deportes

Penta Zero Miedo sufre lesión en el hombro en WWE Raw y se queda sin oportunidad de enfrentar a John Cena

El luchador mexicano quedó eliminado del Torneo ‘The Last Time Is Now’ tras una lesión en su hombro izquierdo

El oriundo de Ecatepec cayó
El oriundo de Ecatepec cayó con todo el peso sobre su hombro izquierdo durante una hurracarrana que salió mal fuera del ring. (Captura de pantalla)

El luchador mexicano Penta Zero Miedo quedó fuera del Torneo ‘The Last Time Is Now’, una competencia especial organizada por WWE para definir al último rival de John Cena antes de su retiro definitivo. El gladiador de Ecatepec enfrentaba en los Cuartos de Final a Solo Sikoa, actual líder de la agrupación MFT (My Family Tree), en un combate que inició con intensidad desde los primeros instantes.

Ambos contendientes comenzaron intercambiando llaves y movimientos a ras de lona, mostrando un duelo equilibrado entre estilos completamente distintos. Penta apostó por la agilidad y las maniobras aéreas características que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas de México, mientras que Sikoa utilizó la fuerza y resistencia que lo distinguen como uno de los elementos más dominantes dentro de la compañía.

Penta no midió bien la
Penta no midió bien la forma de aplicar la hurracarrana y terminó lesionado. (Captura de pantalla)

El momento decisivo llegó cuando las acciones salieron del cuadrilátero. Durante un intercambio cerca de las bardas de protección, Solo Sikoa lanzó una poderosa lanza que proyectó a Penta contra la zona de contención. Sin embargo, el samoano quedó sorprendido al ver que el mexicano reaccionó con rapidez al subir a la barda y ejecutar una hurracarrana sobre su oponente. Aunque la maniobra lució espectacular, el impacto tuvo consecuencias graves para el representante de México.

El momento de la caída
El momento de la caída de Penta tras aplicarle la llave a Solo Sikoa. (Captura de pantalla)

La caída fue completamente desfavorable para Penta, ya que todo el peso de su cuerpo se estrelló sobre su hombro izquierdo, provocando que quedara tendido en el suelo con visibles señales de dolor. De inmediato, el equipo médico de WWE acudió para revisarlo mientras las cámaras captaban la preocupación de los aficionados.

Solo Sikoa tras la lesión
Solo Sikoa tras la lesión de Penta, avanzó a la semifinal. (Captura de pantalla)

Tras varios minutos de revisión al aire, la anunciadora de RAW tomó el micrófono para comunicar que Penta Zero Miedo no estaba en condiciones de continuar con el combate, por lo que la campana sonó de inmediato. En consecuencia, Solo Sikoa fue declarado ganador y avanzó a la semifinal, donde enfrentará a Gunther en la siguiente fase del torneo.

La lesión de Penta hace
La lesión de Penta hace dudar sobre el reencuentro de los Lucha Brothers. (Captura de pantalla)

La lesión llega en un momento particularmente delicado para Penta, ya que WWE tenía planes para integrarlo en una gira por México junto a su hermano Rey Fénix, retomando la mancuerna conocida como Los Lucha Brothers. La idea contemplaba enfrentamientos ante Dominik Mysterio y El Grande Américano, lo que incluso habría marcado el regreso de la dupla a AAA.

Sin embargo, con la reciente lesión del Zero Miedo, estos proyectos podrían verse comprometidos, dejando en incertidumbre su participación en futuras fechas tanto en México como en otras presentaciones de la empresa.

