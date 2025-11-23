Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

Los exitosos hermanos mexicanos protagonizarán una de las luchas más esperadas en la WWE.

El regreso de los Lucha Brothers, Penta Zero Miedo y Rey Fénix ha sacudido el panorama de la lucha libre mexicana tras su sorpresiva aparición en la función de AAA en la Ciudad de México. La legendaria dupla irrumpió en las pantallas del Gimnasio Juan de la Barrera para lanzar un reto directo a Los Gringos Locos, el equipo conformado por Dominik Mysterio y El Grande Americano, quienes venían de una victoria contundente.

El desafío quedó pactado para el evento Guerra de Titanes 2025, generando una ola de expectativas entre los aficionados y marcando el regreso de una de las rivalidades más esperadas del año, sobre todo por la reunión de los mexiquenses.

El impacto de la reaparición de los Lucha Brothers se sintió de inmediato entre los seguidores del pancracio nacional. Considerados una de las parejas más queridas y respetadas, Penta Zero Miedo y Rey Fénix eligieron un momento estratégico para volver a escena, justo cuando la Caravana Estelar se prepara para su último magno evento del año. Su presencia revitaliza el cartel de Guerra de Titanes y promete un enfrentamiento de alto voltaje ante una de las duplas más dominantes del circuito actual.

La rivalidad entre estos grandes de la lucha libre genera altas expectativas entre los aficionados a este deporte. (Captura de pantalla)

¿Cómo se dio el encuentro?

La antesala de este reto se vivió en la Ciudad de México, donde Los Gringos Locos, integrados por Dominik Mysterio y El Grande Americano, se impusieron sin dificultades a Dragon Lee y El Hijo del Vikingo. El dominio de la pareja ruda fue absoluto, lo que les permitió adjudicarse la victoria de manera clara y sin sobresaltos.

Tras el combate, Mysterio tomó el micrófono para provocar a la afición, declarando que él y su compañero eran “los mejores luchadores que el suelo mexicano ha tenido”. Esta afirmación encendió los ánimos en el recinto y preparó el terreno para la intervención de los Lucha Brothers.

La reacción del público fue inmediata. La ovación se desató cuando las pantallas mostraron a Penta Zero Miedo y Rey Fénix, quienes, fieles a su estilo desafiante, lanzaron un mensaje claro y directo: buscan enfrentar a Los Gringos Locos en el próximo gran evento de AAA. El reto fue aceptado y la rivalidad quedó oficialmente sembrada, elevando la tensión y la expectativa rumbo a Guerra de Titanes.

El hijo de la leyenda de San Diego se ha ganado el repudio de la afición mexicana al retar a Penta y Rey Fénix. (Captura de video AAA)

La lucha más esperada por los fanáticos

Con el combate ya pactado para celebrarse en Guadalajara, la atención se centra en el choque de estilos y personalidades que protagonizarán ambas parejas. El duelo entre Dominik Mysterio y Penta Zero Miedo se perfila como uno de los momentos estelares de la velada, mientras que la participación de Rey Fénix y El Grande Americano añade un atractivo especial al enfrentamiento. La combinación de experiencia, carisma y técnica augura un espectáculo memorable para los seguidores de la lucha libre.

La expectativa crece entre los aficionados, quienes aguardan con entusiasmo el desenlace de esta rivalidad, convencidos de que el choque entre estas dos duplas podría marcar el cierre de temporada de AAA.