Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Un partido de fútbol amateur en El Salto, Jalisco, terminó en violencia y generó alarma social cuando José “El Tepa” Lomelí, exfutbolista profesional de los Leones Negros y tesorero del Club Deportivo Atlante, fue señalado de sacar un arma de fuego e intentar disparar durante una pelea campal.

El incidente involucró a jugadores y aficionados de los equipos Atlante y Potros, lo que llevó a la intervención de las autoridades y a la apertura de una investigación policial, principalmente por el tema del exjugador.

¿Qué sucedió?

El enfrentamiento ocurrió en las canchas del Club Deportivo Atlante, donde se disputaba un partido correspondiente a la liga local. El encuentro transcurría con normalidad hasta que la tensión entre los equipos aumentó. Jugadores del Atlante agredieron a futbolistas rivales y a integrantes de la porra, lo que desató una gresca generalizada.

En medio del caos, Lomelí, identificado como exjugador profesional y directivo del Atlante, descendió de las gradas y accedió al campo por un hueco en la malla, portando una pistola que le entregó un hombre con gorra.

Según el video difundido por el periodista David Medrano, el exfutbolista intentó accionar el arma, pero esta aparentemente se encasquilló, lo que impidió que se produjera un disparo. La violencia continuó: jugadores de ambos equipos y miembros de las porras invadieron la cancha y protagonizaron una pelea masiva. Como resultado, un hombre sufrió lesiones en el rostro y el cuerpo, por lo que fue trasladado a una unidad médica para recibir atención.

¿Qué pasará con el equipo del ‘Tepa’?

Ante la gravedad de los hechos, la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto anunció la clausura del Club Deportivo Atlante y la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, se implementó un operativo para localizar a los responsables, entre ellos Lomelí, cuya participación quedó registrada en los videos que circularon ampliamente en plataformas digitales.

El lesionado, cuya identidad no fue revelada, recibió atención médica tras los golpes sufridos durante la trifulca. No se proporcionaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

Se espera que las sanciones tanto de las autoridades locales como de parte de instituciones deportivas se revelen en las próximas horas. (IG Tepa Lomelí)

¿Quién es el ‘Tepa’ Lomelí?

José Inés Lomelí López, conocido como “El Tepa”, tiene 31 años y comenzó su carrera profesional en 2017. Se desempeñó como mediocampista de contención en equipos de divisiones menores, incluyendo Leones Negros, y alcanzó su mayor valor de mercado en 2019, cuando su ficha fue tasada en EUR 200.000, según datos de Transfermarkt.

La Comisaría de Seguridad Pública de El Salto reiteró su postura de tolerancia cero ante hechos violentos en eventos deportivos y subrayó que no permitirá que situaciones de este tipo se repitan en la localidad.