México Deportes

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

El sujeto arremetió contra el equipo rival luego de que iniciara una riña entre los futbolistas

Guardar
Se espera que las sanciones
Se espera que las sanciones tanto de las autoridades locales como de parte de instituciones deportivas se revelen en las próximas horas. (IG Tepa Lomelí)

Un partido de fútbol amateur en El Salto, Jalisco, terminó en violencia y generó alarma social cuando José “El Tepa” Lomelí, exfutbolista profesional de los Leones Negros y tesorero del Club Deportivo Atlante, fue señalado de sacar un arma de fuego e intentar disparar durante una pelea campal.

El incidente involucró a jugadores y aficionados de los equipos Atlante y Potros, lo que llevó a la intervención de las autoridades y a la apertura de una investigación policial, principalmente por el tema del exjugador.

Se espera que las sanciones
Se espera que las sanciones tanto de las autoridades locales como de parte de instituciones deportivas se revelen en las próximas horas. (IG Tepa Lomelí)

¿Qué sucedió?

El enfrentamiento ocurrió en las canchas del Club Deportivo Atlante, donde se disputaba un partido correspondiente a la liga local. El encuentro transcurría con normalidad hasta que la tensión entre los equipos aumentó. Jugadores del Atlante agredieron a futbolistas rivales y a integrantes de la porra, lo que desató una gresca generalizada.

En medio del caos, Lomelí, identificado como exjugador profesional y directivo del Atlante, descendió de las gradas y accedió al campo por un hueco en la malla, portando una pistola que le entregó un hombre con gorra.

Según el video difundido por el periodista David Medrano, el exfutbolista intentó accionar el arma, pero esta aparentemente se encasquilló, lo que impidió que se produjera un disparo. La violencia continuó: jugadores de ambos equipos y miembros de las porras invadieron la cancha y protagonizaron una pelea masiva. Como resultado, un hombre sufrió lesiones en el rostro y el cuerpo, por lo que fue trasladado a una unidad médica para recibir atención.

Las acciones quedaron registradas por los asistentes al encuentro. Crédito: Twitter @medranoazteca

¿Qué pasará con el equipo del ‘Tepa’?

Ante la gravedad de los hechos, la Comisaría de Seguridad Pública de El Salto anunció la clausura del Club Deportivo Atlante y la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, se implementó un operativo para localizar a los responsables, entre ellos Lomelí, cuya participación quedó registrada en los videos que circularon ampliamente en plataformas digitales.

El lesionado, cuya identidad no fue revelada, recibió atención médica tras los golpes sufridos durante la trifulca. No se proporcionaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

Se espera que las sanciones
Se espera que las sanciones tanto de las autoridades locales como de parte de instituciones deportivas se revelen en las próximas horas. (IG Tepa Lomelí)

¿Quién es el ‘Tepa’ Lomelí?

José Inés Lomelí López, conocido como “El Tepa”, tiene 31 años y comenzó su carrera profesional en 2017. Se desempeñó como mediocampista de contención en equipos de divisiones menores, incluyendo Leones Negros, y alcanzó su mayor valor de mercado en 2019, cuando su ficha fue tasada en EUR 200.000, según datos de Transfermarkt.

La Comisaría de Seguridad Pública de El Salto reiteró su postura de tolerancia cero ante hechos violentos en eventos deportivos y subrayó que no permitirá que situaciones de este tipo se repitan en la localidad.

Temas Relacionados

José Inés Lomelí LópezClub Deportivo AtlanteEl Saltoarma de fuegofútbol amateurLeones Negrosmexico-deportes

Más Noticias

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

La rivalidad pactada para el cierre de temporada en Guadalajara promete emociones inéditas para los seguidores de la AAA y de la WWE

Penta y Fénix reviven a

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

El adolescente capitalino causó sensación en su primera aparición como profesional, aunque también desató críticas por

El ‘Güerito de Tepito’ debuta

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

La jugadora española cuenta con siete títulos de la Liga Española, cinco Copas de la Reina y una Champions League, además de un campeonato del mundo con España

Jennifer Hermoso busca su primer

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

La española confía en que la localía para las Amazonas será clave para poder llevar a las vitrinas un nuevo campeonato

Jenni Hermoso calienta la final

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil

Maricarmen Reyes, jugadora del equipo felino, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar los cánticos de los seguidores de las Amazonas que se congregaron en el hotel de concentración

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

México destaca en el Festival

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Alberto del Río ‘El Patrón’ es captado pateando a un cerdito

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

DEPORTES

Penta y Fénix reviven a

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil