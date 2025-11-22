El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

El partido América vs Rayados de Cuartos de Final del Apertura 2025 enfrenta incertidumbre por la coincidencia con conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El América vs Rayados de Cuartos de Final del Apertura 2025 todavía no tiene horario confirmado y ya hay una polémica, ya que el partido coincide con los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México, recinto ubicado justo a un costado del Estadio Ciudad de los Deportes.

La alcaldía Benito Juárez exige que exista una separación mínima de tres horas entre ambos eventos, lo que obliga a la Liga MX a replantear la programación.

No es la primera vez que el América enfrenta problemas con la alcaldía. Desde que mudó sus partidos al Estadio Ciudad de los Deportes, las autoridades han sido estrictas en cuanto a logística, movilidad y seguridad, especialmente por la cercanía con la Plaza de Toros.

En otras ocasiones ya se habían registrado ajustes de horarios para evitar aglomeraciones, lo que ha generado fricciones entre el club y las autoridades locales.

Los Cuartos de Final y el calendario apretado

La Liga MX debe replantear la programación de la Liguilla debido a la cercanía entre el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Liguilla del Apertura 2025 tiene a Toluca y Tigres como los dos mejores sembrados, por lo que ambos equipos podrían solicitar jugar sus partidos de ida el sábado 29 de noviembre, complicando aún más la agenda. Si se confirma esa programación, el América tendría que disputar su encuentro el domingo, pero condicionado por los conciertos de Junior H.

El América, como segundo mejor clasificado, buscaba un horario estelar nocturno para cerrar su serie contra Rayados. Sin embargo, la coincidencia con los espectáculos musicales impide que el duelo se programe en la noche, y la única alternativa viable es que se juegue el domingo 30 de noviembre en horario vespertino, antes de las 17:00 horas.

Hasta el momento, la Liga MX no ha oficializado los horarios de los Cuartos de Final, lo que mantiene la incertidumbre entre aficionados y medios de comunicación.

La logística, movilidad y control de accesos en la zona se ven afectados por la realización simultánea de eventos deportivos y musicales. EFE/Isaac Esquivel

Impacto en la organización

El conflicto de agenda no solo afecta al América, sino también a la logística de la ciudad. La cercanía entre el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México implica un reto de movilidad, seguridad y control de accesos.

La alcaldía Benito Juárez ha sido clara: los eventos deben tener una separación suficiente para evitar aglomeraciones y riesgos. Por ello, la presión recae en la Liga MX, que deberá ajustar la programación de la Liguilla sin afectar la experiencia de los aficionados al fútbol ni de los asistentes al concierto.

Conciertos confirmados de Junior H

Los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México, con boletos agotados, coinciden con la Liguilla y generan un reto inédito para la organización de eventos en la capital. REUTERS/Daniel Cole

Mientras el fútbol espera definiciones, los conciertos de Junior H ya están asegurados:

Sábado 29 de noviembre, 21:00 horas

Domingo 30 de noviembre, 20:00 horas

Ambos shows se realizarán en la Plaza de Toros México, con boletos agotados y gran expectativa. La coincidencia con la Liguilla ha generado un escenario inédito, donde la música y el deporte compiten por espacio en la misma zona de la capital.