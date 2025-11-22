México Deportes

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

La serie de Liguilla enfrenta complicaciones por la coincidencia con los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros, lo que obliga a ajustar horarios

Guardar
El partido América vs Rayados
El partido América vs Rayados de Cuartos de Final del Apertura 2025 enfrenta incertidumbre por la coincidencia con conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El América vs Rayados de Cuartos de Final del Apertura 2025 todavía no tiene horario confirmado y ya hay una polémica, ya que el partido coincide con los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México, recinto ubicado justo a un costado del Estadio Ciudad de los Deportes.

La alcaldía Benito Juárez exige que exista una separación mínima de tres horas entre ambos eventos, lo que obliga a la Liga MX a replantear la programación.

No es la primera vez que el América enfrenta problemas con la alcaldía. Desde que mudó sus partidos al Estadio Ciudad de los Deportes, las autoridades han sido estrictas en cuanto a logística, movilidad y seguridad, especialmente por la cercanía con la Plaza de Toros.

En otras ocasiones ya se habían registrado ajustes de horarios para evitar aglomeraciones, lo que ha generado fricciones entre el club y las autoridades locales.

Los Cuartos de Final y el calendario apretado

La Liga MX debe replantear
La Liga MX debe replantear la programación de la Liguilla debido a la cercanía entre el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Liguilla del Apertura 2025 tiene a Toluca y Tigres como los dos mejores sembrados, por lo que ambos equipos podrían solicitar jugar sus partidos de ida el sábado 29 de noviembre, complicando aún más la agenda. Si se confirma esa programación, el América tendría que disputar su encuentro el domingo, pero condicionado por los conciertos de Junior H.

El América, como segundo mejor clasificado, buscaba un horario estelar nocturno para cerrar su serie contra Rayados. Sin embargo, la coincidencia con los espectáculos musicales impide que el duelo se programe en la noche, y la única alternativa viable es que se juegue el domingo 30 de noviembre en horario vespertino, antes de las 17:00 horas.

Hasta el momento, la Liga MX no ha oficializado los horarios de los Cuartos de Final, lo que mantiene la incertidumbre entre aficionados y medios de comunicación.

La logística, movilidad y control
La logística, movilidad y control de accesos en la zona se ven afectados por la realización simultánea de eventos deportivos y musicales. EFE/Isaac Esquivel

Impacto en la organización

El conflicto de agenda no solo afecta al América, sino también a la logística de la ciudad. La cercanía entre el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México implica un reto de movilidad, seguridad y control de accesos.

La alcaldía Benito Juárez ha sido clara: los eventos deben tener una separación suficiente para evitar aglomeraciones y riesgos. Por ello, la presión recae en la Liga MX, que deberá ajustar la programación de la Liguilla sin afectar la experiencia de los aficionados al fútbol ni de los asistentes al concierto.

Conciertos confirmados de Junior H

Los conciertos de Junior H
Los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México, con boletos agotados, coinciden con la Liguilla y generan un reto inédito para la organización de eventos en la capital. REUTERS/Daniel Cole

Mientras el fútbol espera definiciones, los conciertos de Junior H ya están asegurados:

  • Sábado 29 de noviembre, 21:00 horas
  • Domingo 30 de noviembre, 20:00 horas

Ambos shows se realizarán en la Plaza de Toros México, con boletos agotados y gran expectativa. La coincidencia con la Liguilla ha generado un escenario inédito, donde la música y el deporte compiten por espacio en la misma zona de la capital.

Temas Relacionados

Club AméricaClub RayadosAlcaldía Benito JuárezJunior HLiguillaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

El tricampeón de goleo de la Liga MX atraviesa un gran momento y aseguró que está listo para responder al llamado de Roberto Martínez

Paulinho, figura de Toluca, se

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

El pugilista tapatío por fin dio pistas sobre el siguiente paso en su carrera luego de perder su campeonato indiscutido y ser operado del codo

La reacción de David Faitelson

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo

El estratega pudo llevar a la final a la Máquina, pero no consiguió romper la sequía sin títulos

Ex técnico de Cruz Azul

Cartel completo de Alianzas AAA: lucha estelar, títulos y figuras internacionales en CDMX

Máscaras, duelos mixtos y triple amenaza se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Juan de la Barrera

Cartel completo de Alianzas AAA:

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

La Máquina y el cuadro del Rebaño se medirán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

El pronóstico que lanzó Carlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Vadhir Derbez reacciona al supuesto

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

Tras declaraciones de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil deslinda a su hija de La Granja VIP

DEPORTES

Paulinho, figura de Toluca, se

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo

Cartel completo de Alianzas AAA: lucha estelar, títulos y figuras internacionales en CDMX