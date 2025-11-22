México Deportes

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

La Inteligencia Artificial anticipa triunfo del pugilista mexicano en Arabia Saudita, con desenlace por nocaut técnico en rounds intermedios

Guardar
David Benavidez defiende su título
David Benavidez defiende su título mundial semipesado del CMB ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita. REUTERS/Hamad I Mohammed

El boxeo internacional se concentra este fin de semana en Riad, Arabia Saudita, donde David Benavidez defenderá por primera vez su campeonato mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al británico Anthony Yarde, dentro del evento The Ring IV: Night of the Champions.

Según el análisis de la Inteligencia Artificial (Copilot), el mexicano tiene mayores probabilidades de imponerse y se proyecta que vencerá a Yarde por nocaut técnico en los asaltos medios, gracias a su presión constante y volumen de golpes.

El llamado Monstruo Mexicano busca consolidarse en las 175 libras, luego de haber obtenido el cinturón tras la negativa de Dmitry Bivol de enfrentarlo. Para Benavidez, esta defensa representa la oportunidad de demostrar que puede dominar una nueva división y acercarse a peleas de unificación.

La expectativa es alta en México, donde la pelea podrá verse exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate, con un costo de 366 pesos. El duelo está programado para este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en la ANB Arena de Riad.

¿Cómo llegan David Benavidez y Anthony Yarde?

La Inteligencia Artificial proyecta victoria
La Inteligencia Artificial proyecta victoria de Benavidez por nocaut técnico en los asaltos medios frente a Yarde. REUTERS/Hamad I Mohammed

David Benavidez (31-0, 25 KOs) llega invicto y con un triunfo reciente sobre David Morrell en Las Vegas, donde los jueces reflejaron su superioridad con tarjetas de 115-111, 115-111 y 118-108. Su estilo se caracteriza por el volumen de golpes y la presión constante, cualidades que lo han convertido en uno de los peleadores más temidos de la actualidad.

Anthony Yarde (27-4, 24 KOs), originario de Ilford, también atraviesa un buen momento tras vencer por decisión unánime a Lyndon Arthur en abril. Sus tarjetas de 115-113, 116-112 y 116-112 confirmaron su capacidad para competir en la élite, aunque su historial muestra desgaste en peleas largas frente a rivales de alto ritmo.

Ambos pugilistas llegan con confianza y victorias recientes, lo que convierte este enfrentamiento en un choque de estilos: resistencia y presión contra potencia explosiva.

Análisis de la Inteligencia Artificial

La pelea Benavidez vs Yarde
La pelea Benavidez vs Yarde podrá verse en México exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate. REUTERS/Hamad I Mohammed

La IA (Copilot) evaluó factores como récord, estilo de combate, resistencia y desempeño en peleas recientes. El resultado proyecta una ventaja clara para Benavidez, quien domina en volumen de golpes y control del ritmo.

  • Resistencia superior: Benavidez mantiene presión constante y desgasta rivales.
  • Defensa de Yarde: Aunque potente, suele abrirse en intercambios prolongados.
  • Probabilidad de desenlace: Mayor opción de triunfo para Benavidez por nocaut técnico en rondas 7 u 8.

Este pronóstico se integra al contexto: la presión del mexicano y su capacidad para mantener ritmo alto contrastan con la potencia explosiva de Yarde, que podría sorprender en los primeros asaltos, pero cuya defensa se debilita con el paso del tiempo.

Cartelera completa del evento

La cartelera de The Ring
La cartelera de The Ring IV incluye combates por títulos mundiales OMB, CMB y AMB, con presencia de talento mexicano. REUTERS/Hamad I Mohammed

El programa de The Ring IV incluye combates de gran nivel y la presencia de talento mexicano:

  • David Benavidez vs Anthony Yarde – título semipesado CMB.
  • Brian Norman Jr. vs Devin Haney – título welter OMB.
  • Jesse Rodríguez vs Fernando Daniel Martínez – títulos supermosca CMB y AMB.
  • Abdullah Mason vs Sam Noakes – título ligero vacante OMB.
  • Vito Mielnicki Jr. vs Samuel Nmomah – peso mediano.
  • Mohammed Alakel vs Jiaming Li – peso superpluma.
  • Julio Porras Ruiz vs Pius Mpenda – peso supermediano.
  • Sultan Almohammed vs Umesh Chavan – peso ligero.
  • Juan “El Güerito de Tepito” Pérez vs Barker Ssewanyana – peso gallo.

Temas Relacionados

BoxeoDavid BenavidezAnthony YardeArabia Sauditamexico-deportes

Más Noticias

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

“El Monstruo Mexicano” defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división de los semipesados

David Benavidez vs Anthony Yarde

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

El delantero azteca volvió a marcar en la liga inglesa y aseguró tres unidades vitales para el conjunto londinense

Fulham vence 1-0 al Sunderland

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México

“El Monstruo Mexicano” defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división de los semipesados

David Benavidez vs Anthony Yarde:

Leyenda de Rayados se retiró hace unas semanas y ya dirige a su primer club

Humberto Suazo comenzó su etapa en los banquillos en Chile, mientras Rayados prepara un homenaje en reconocimiento a su trayectoria

Leyenda de Rayados se retiró

Penta Zero Miedo brilla en WWE SmackDown y se acerca a la última lucha de John Cena

Con un arsenal de castigos explosivos, el ídolo enmascarado logró imponerse para seguir avanzando en el torneo que definirá al rival final de Cena

Penta Zero Miedo brilla en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un escolta de Carlos Manzo

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México

Leyenda de Rayados se retiró hace unas semanas y ya dirige a su primer club