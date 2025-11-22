David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez defiende su título mundial semipesado del CMB ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita. REUTERS/Hamad I Mohammed

El boxeo internacional se concentra este fin de semana en Riad, Arabia Saudita, donde David Benavidez defenderá por primera vez su campeonato mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al británico Anthony Yarde, dentro del evento The Ring IV: Night of the Champions.

Según el análisis de la Inteligencia Artificial (Copilot), el mexicano tiene mayores probabilidades de imponerse y se proyecta que vencerá a Yarde por nocaut técnico en los asaltos medios, gracias a su presión constante y volumen de golpes.

El llamado Monstruo Mexicano busca consolidarse en las 175 libras, luego de haber obtenido el cinturón tras la negativa de Dmitry Bivol de enfrentarlo. Para Benavidez, esta defensa representa la oportunidad de demostrar que puede dominar una nueva división y acercarse a peleas de unificación.

La expectativa es alta en México, donde la pelea podrá verse exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate, con un costo de 366 pesos. El duelo está programado para este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en la ANB Arena de Riad.

¿Cómo llegan David Benavidez y Anthony Yarde?

La Inteligencia Artificial proyecta victoria de Benavidez por nocaut técnico en los asaltos medios frente a Yarde. REUTERS/Hamad I Mohammed

David Benavidez (31-0, 25 KOs) llega invicto y con un triunfo reciente sobre David Morrell en Las Vegas, donde los jueces reflejaron su superioridad con tarjetas de 115-111, 115-111 y 118-108. Su estilo se caracteriza por el volumen de golpes y la presión constante, cualidades que lo han convertido en uno de los peleadores más temidos de la actualidad.

Anthony Yarde (27-4, 24 KOs), originario de Ilford, también atraviesa un buen momento tras vencer por decisión unánime a Lyndon Arthur en abril. Sus tarjetas de 115-113, 116-112 y 116-112 confirmaron su capacidad para competir en la élite, aunque su historial muestra desgaste en peleas largas frente a rivales de alto ritmo.

Ambos pugilistas llegan con confianza y victorias recientes, lo que convierte este enfrentamiento en un choque de estilos: resistencia y presión contra potencia explosiva.

Análisis de la Inteligencia Artificial

La pelea Benavidez vs Yarde podrá verse en México exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate. REUTERS/Hamad I Mohammed

La IA (Copilot) evaluó factores como récord, estilo de combate, resistencia y desempeño en peleas recientes. El resultado proyecta una ventaja clara para Benavidez, quien domina en volumen de golpes y control del ritmo.

Resistencia superior: Benavidez mantiene presión constante y desgasta rivales.

Defensa de Yarde: Aunque potente, suele abrirse en intercambios prolongados.

Probabilidad de desenlace: Mayor opción de triunfo para Benavidez por nocaut técnico en rondas 7 u 8.

Este pronóstico se integra al contexto: la presión del mexicano y su capacidad para mantener ritmo alto contrastan con la potencia explosiva de Yarde, que podría sorprender en los primeros asaltos, pero cuya defensa se debilita con el paso del tiempo.

Cartelera completa del evento

La cartelera de The Ring IV incluye combates por títulos mundiales OMB, CMB y AMB, con presencia de talento mexicano. REUTERS/Hamad I Mohammed

El programa de The Ring IV incluye combates de gran nivel y la presencia de talento mexicano:

David Benavidez vs Anthony Yarde – título semipesado CMB.

Brian Norman Jr. vs Devin Haney – título welter OMB.

Jesse Rodríguez vs Fernando Daniel Martínez – títulos supermosca CMB y AMB.

Abdullah Mason vs Sam Noakes – título ligero vacante OMB.

Vito Mielnicki Jr. vs Samuel Nmomah – peso mediano.

Mohammed Alakel vs Jiaming Li – peso superpluma.

Julio Porras Ruiz vs Pius Mpenda – peso supermediano.

Sultan Almohammed vs Umesh Chavan – peso ligero.

Juan “El Güerito de Tepito” Pérez vs Barker Ssewanyana – peso gallo.