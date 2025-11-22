México Deportes

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México

“El Monstruo Mexicano” defenderá por primera vez su campeonato mundial del CMB en la división de los semipesados

David Benavidez y Anthony Yarde
David Benavidez y Anthony Yarde se medirán el día de hoy en Riad, Arabia Saudita (REUTERS)

Este fin de semana el boxeo internacional se concentrará en David Benavidez, quien defenderá por primera vez su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división de los semipesados ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita en un evento de ‘The Ring IV: Night of the Champions’.

Esta será la oportunidad para que el Monstruo Mexicano logre su consolidación en las 175 libras luego de haber obtenido el cinturón mundial bajo la mesa. Cabe recordar que Benavidez fue nombrado como rival obligatorio de Dmitry Bivol, sin embargo, el ruso decidió no enfrentarlo.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de David Benavidez vs Anthony Yarde desde México?

La pelea de David Benavidez vs Anthony Yarde se podrá ver en vivo desde México exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate, que tiene un costo de 366 pesos. Y aunque no hay una hora Bodefinida para que ambos pugilistas se enfrenten, se espera que la pelea entre ambos comience a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: sábado 22 de noviembre de 2025.
  • Hora: aproximadamente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: ANB Arena, Riad
  • Transmisión en México: exclusivamente por DAZN dentro del paquete Ultimate
David Benavidez sigue con la
David Benavidez sigue con la esperanza de pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

¿Cómo llegan David Benavidez y Anthony Yarde a la pelea este fin de semana en Riad, Arabia Saudita?

La reciente trayectoria deportiva de David Benavidez y Anthony Yarde ha estado marcada por victorias convincentes en combates clave, reafirmando su posición en la élite del boxeo mundial. El pasado 1 de febrero, “El Bandera Roja”, sumó un importante triunfo en la ciudad de Las Vegas, donde participó en su segundo enfrentamiento dentro de la categoría de supermedianos. Los jueces reflejaron la amplia superioridad del estadounidense en las tarjetas, asignándole puntuaciones de 115-111, 115-111 y 118-108, lo que consolidó su victoria por decisión unánime frente a David Morrell.

En paralelo, Anthony Yarde, proveniente de Ilford, enfrentó a Lyndon Arthur el 26 de abril y logró también una victoria por decisión unánime. En esa jornada, las tarjetas de los jueces le otorgaron márgenes de 115-113, 116-112 y 116-112, constituyendo su segundo triunfo consecutivo en la división.

Ambos púgiles llegan así a su próximo compromiso tras superar a rivales de peso y dejando en evidencia el sólido momento por el que atraviesan en sus respectivas carreras.

Boxing - David Benavidez v
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - Weigh-in - Anb Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 21, 2025 David Benavidez poses during the weigh-in REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Cuál es la cartelera completa de David Benavidez vs Anthony Yarde?

Dentro de la cartelera de David Benavidez vs Anthony Yarde, también debutará una de las promesas que tiene el boxeo mexicano, Juan “El Güerito de Tepito”, quien se enfrentará a Barker Ssewanyana en una pelea en peso gallo.

Cartelera completa

  • David Benavidez vs. Anthony Yarde por el título semipesado CMB de Benavidez.
  • Brian Norman Jr. vs. Devin Haney por el título peso welter OMB que ostenta el primero.
  • Jesse Rodríguez vs. Fernando Daniel Martínez por el título supermosca CMB de Rodriguez y AMB de Martinez.
  • Abdullah Mason vs. Sam Noakes por el título peso ligero vacante OMB.
  • Vito Mielnicki Jr. vs. Samuel Nmomah en peso mediano.
  • Mohammed Alakel vs. Jiaming Li en peso superpluma.
  • Julio Porras Ruiz vs. Pius Mpenda en peso supermediano.
  • Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan en peso ligero.
  • Juan “Güerito de Tepito” Pérez vs. Barker Ssewanyana en peso gallo.

