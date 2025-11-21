México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil iniciará su camino hacia el Mundial Brasil 2027. (@miseleccionfem)

La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles anunció la convocatoria con la que México iniciará su camino en las eliminatorias de Concacaf W rumbo a la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027. El listado, dado a conocer este 21 de noviembre desde Toluca, fue definido por el director técnico Pedro López e incluye a 23 futbolistas.

El representativo nacional comenzará concentración el domingo 23 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento. Las jugadoras involucradas en la Final de la Liga MX Femenil se integrarán el lunes 24 para completar el grupo que viajará el miércoles a San Vicente y las Granadinas, sede del primer partido clasificatorio.

México inicia concentración rumbo a su primer duelo eliminatorio

La Selección Mexicana Femenil viajará a San Vicente y las Granadinas para disputar su primer compromiso de las eliminatorias el 29 de noviembre a las 17:00 horas (Centro de México), en el Arnos Vale Sporting Complex.

El equipo se ubica en el Grupo A junto a Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y el conjunto caribeño que fungirá como su primer rival.

Las 23 futbolistas convocadas por Pedro López

El cuerpo técnico llamó a 23 jugadoras que militan en clubes nacionales e internacionales. A continuación, la lista completa según el boletín oficial:

América: Scarlett Camberos, Nicolette Hernández, Kiana Palacios, Kimberly Rodríguez, Montserrat Saldívar, Itzel Velasco

Cruz Azul: Ivonne Gutiérrez

Guadalajara: Celeste Espino

Orlando Pride: Jacqueline Ovalle

Pachuca: Esthefanny Barreras, Charlyn Corral, Karla Nieto, Kenti Robles

Portland Thorns: Reyna Reyes

Rayadas: Fátima Servín, Alice Soto

Tigres: Alexia Delgado, Greta Espinoza, Aaliyah Farmer, Stephany Mayor, Diana Ordóñez, María Sánchez

Washington Spirit: Rebeca Bernal

Brasil 2027: formato, sedes y proceso clasificatorio

La Copa Mundial Femenina de 2027 se disputará del 24 de junio al 25 de julio en Brasil, país elegido como sede tras la votación realizada en el Congreso de la FIFA el 17 de mayo de 2024 en Bangkok.

Ocho ciudades recibirán el torneo: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

El certamen volverá a contar con 32 selecciones, y cada confederación organizará sus torneos clasificatorios.

Según el portal oficial de la FIFA, las últimas tres plazas se asignarán mediante un torneo intercontinental en el que participarán diez selecciones provenientes de AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA.

La primera fase del torneo intercontinental se disputará entre noviembre y diciembre de 2026, mientras que la segunda fase, programada para febrero de 2027, definirá a los tres equipos que completarán el cuadro mundialista rumbo a Brasil.