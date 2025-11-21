El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Benavidez sigue con la esperanza de pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

Aunque David Benavidez afronta la defensa de su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de semipesados ante Anthony Yarde este fin de semana en Riad, el combate que muchos aficionados anhelan continúa en el centro del debate: un enfrentamiento ante Saúl Álvarez o Dmitry Bivol. La postura de ambos rivales ha sido no acceder hasta ahora a esa pelea, a pesar de que el CMB los designó como contrincantes obligatorios de Benavidez.

El “Bandera Roja” se prepara para su tercer combate en la categoría de 175 libras (79,4 kilogramos), demostrando concentración absoluta en superar el reto que representa Yarde. Sin embargo, su atención no se limita únicamente a consolidarse entre los semipesados.

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol

En entrevista con The Ring, David Benavidez aseguró que la negativa de Bivol por enfrentarlo se parece a lo que hizo Canelo Álvarez en las 168 libras, aunque consideró que el peleador ruso tiene más palabra que el mexicano, y espera pelear contra él en un futuro.

“Esto es parecido a lo que pasaba con Canelo. Pero no lo descartaría (pelear contra Bivol). Creo que Dmitry Bivol es más hombre de palabra que Canelo”, comentó el Bandera Roja.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - Weigh-in - Anb Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 21, 2025 David Benavidez and Anthony Yarde go head to head during the weigh-in REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué el combate Canelo vs Benavidez no se ha dado?

Tras no concretarse la esperada pelea entre David Benavidez y Saúl Álvarez, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana optó por buscar alternativas en la categoría de los semipesados. El Bandera Roja se mantuvo durante más de dos años como el oponente obligatorio de Álvarez en los supermedianos, aunque el campeón mexicano eligió en varias ocasiones enfrentarse a otros boxeadores.

El prolongado bloqueo en las conversaciones llevó a Benavidez a subir a las 175 libras (alrededor de 79,3 kilogramos). El cambio trajo resultados inmediatos: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le reconoció como campeón de la categoría, ante la falta de acuerdo para una pelea con Dmitry Bivol, quien rechazó la oferta de enfrentarlo.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

Ahora, el combate de este fin de semana en Arabia Saudita representa para Benavidez no solo una oportunidad de defender su campeonato, sino un paso fundamental para continuar presionando por la realización de una de las peleas más esperadas del circuito mundial.

Canelo Álvarez y el siguiente paso en su carrera

Por su parte, luego de perder de manera dolorosa ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre y ser operado del codo, Canelo Álvarez por fin dio pistas sobre su futuro en el pugilismo internacional. El día de ayer en una publicación de los Prota y Azteca Deportes, se aseguró que el tapatío buscará hacer una revancha inmediata ante el estadounidense en busca de recuperar su campeonato indiscutido de las 168 libras.

El histórico entrenador ha cuestionado en diversas ocasiones la carrera del tapatío. (Crédito: Facebook | Upper-Box)

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez visitó TV Azteca y dejó claro sobre sus planes para el próximo año. Confirma su objetivo: ir por la revancha ante Terence Crawford", se indicó en la publicación.

Cabe señalar que el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes en su contrato multimillonario con el jeque árabe, Turki Al-Alshikh, quien se ha encargado de orquestar las últimas grandes peleas en el mundo del boxeo.