El ‘Cubo’ Torres brilla en la liga de Costa Rica y sueña con volver a México

El delantero mexicano pelea el liderato de goleo con Sporting FC y busca una última oportunidad en la Liga MX

Erick 'Cubo' Torres se consolida
Erick 'Cubo' Torres se consolida como uno de los máximos goleadores del Sporting FC en el torneo de Costa Rica. Crédito: IG/@estefano_erick

El atacante mexicano Erick “Cubo” Torres vive un renacer futbolístico en Costa Rica, donde se ha convertido en uno de los goleadores más destacados del torneo con el Sporting FC.

Tras superar una suspensión de casi año y medio, el delantero ha retomado protagonismo y hoy pelea el liderato de goleo, lo que lo mantiene en la mira de la afición y de posibles clubes interesados.

A sus 32 años, Torres reconoce que este momento representa una revancha personal y deportiva. “Venía de casi un año y medio por el tema de mi sanción. Mi regreso lo he sentido muy bien… Estoy en segundo lugar de la tabla de goleo y mi intención es hacer goles”, declaró en entrevista.

El “Cubo” no oculta su deseo de regresar al futbol mexicano, donde inició su carrera con Chivas y vivió etapas en equipos como Houston Dynamo y Xolos. “Voy con el cuchillo entre los dientes para tener una última oportunidad en la Liga MX. Si se abre una puerta, haré todo por regresar”, aseguró.

Además de su rendimiento en cancha, Torres ha generado conversación por sus críticas al sistema de oportunidades en México. Señaló que los extranjeros reciben más margen de error, mientras que a los nacionales se les exige resultados inmediatos. “¿Por qué no darle una oportunidad a un mexicano que sigue en ritmo de juego y haciendo goles en otra liga?”, cuestionó.

A sus 32 años, Erick
A sus 32 años, Erick Torres considera este momento como una revancha personal y deportiva en su carrera profesional. Foto: Cuartoscuro

Del castigo al protagonismo

El delantero vivió un periodo complicado tras la sanción que lo alejó de las canchas, pero su regreso en Costa Rica ha sido contundente. Con regularidad y minutos de juego, se ha consolidado como pieza clave del Sporting FC, equipo que lo fichó con contrato vigente por 18 meses.

Torres ha respondido con goles y liderazgo, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del torneo costarricense. Su desempeño lo ha colocado en la conversación sobre los mejores atacantes de la liga, donde compite directamente con otros goleadores mexicanos como Daniel López.

Sueño de volver a la Liga MX

El atacante destaca la importancia
El atacante destaca la importancia de dar oportunidades a futbolistas mexicanos que mantienen ritmo y nivel en otras ligas. REUTERS/Daniel Becerril

El “Cubo” mantiene la ilusión de regresar a México y cerrar su carrera en el máximo circuito. Su objetivo inmediato es seguir marcando goles y competir por el título de goleo en Costa Rica, pero no pierde de vista la posibilidad de que un club mexicano le abra las puertas.

“Si se abre una puerta, haré todo por regresar”, reiteró, convencido de que su experiencia y ritmo de juego pueden ser valiosos en la Liga MX.

Crítica al sistema de oportunidades

Torres también aprovechó para señalar la desigualdad que percibe en el futbol mexicano. Considera que los extranjeros suelen recibir más oportunidades incluso con rendimientos irregulares, mientras que los nacionales son descartados rápidamente.

Su caso, dijo, es ejemplo de que un jugador mexicano puede mantenerse competitivo en otra liga y aún tener nivel para aportar en el país. La discusión ha generado eco entre aficionados que ven en su desempeño un argumento para replantear las políticas de contratación en la Liga MX.

