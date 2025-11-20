“¿Quién es él?”: influencer entrevista a Checo Pérez sin saber que es piloto de Fórmula 1

Mientras el video se difundía, Checo Pérez continuaba su preparación para volver a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac. (TikTok / @mer.gordeeva)

Sergio ‘Checo’ Pérez protagonizó un momento inesperado durante un paseo por Madrid, donde fue detenido por una influencer interesada en su estilo sin reconocer que se trataba del piloto mexicano de Fórmula 1.

La creadora de contenido española, Maria Gordeeva, compartió el encuentro en redes sociales, lo que rápidamente generó atención entre los seguidores del automovilismo.

Gordeeva, quien se presenta como “stylist y personal shopper”, explicó que se acercó a Pérez únicamente por la forma en que iba vestido. Tras publicar el video inicial pidiendo ayuda para identificarlo, usuarios le informaron que había entrevistado a uno de los pilotos más reconocidos de México.

La entrevista que pasó desapercibida

La influencer española Maria Gordeeva detuvo a Sergio “Checo” Pérez en Madrid para hacerle preguntas de moda sin reconocer que era piloto de Fórmula 1. Crédito: (TikTok / @mer.gordeeva)

El encuentro ocurrió en las calles de Madrid, donde Gordeeva le hizo preguntas a Pérez relacionadas con moda: cómo le gusta que vista una mujer, qué looks prefiere y si estaría dispuesto a cambiar su estilo por su pareja. El video original incluía el mensaje:

“TikTok, hagan su magia, ayúdenme a saber quién es él. Iba de prisa y no me dio su cuenta de Instagram”.

Después de recibir decenas de comentarios aclarando la identidad del entrevistado, la influencer publicó la entrevista completa agradeciendo a los fanáticos del piloto por la información proporcionada.

La reacción de la creadora de contenido

En una grabación posterior, la influencer explicó que desconocía quién era el tapatío.

“Me da gusto eso (que sea casado y con hijos), pero cómo se supone que yo debía saber eso. Él no dijo nada, le hablé porque iba muy bien vestido, me gustó mucho su estilo. Simplemente lo detuve porque me gustó su estilo como hombre y quería hacerle algunas preguntas de moda. Juro que no sabía quién era”, comentó.

Checo Pérez y su regreso a la Fórmula 1

El mexicano condujo un Ferrari SF-23 negro bajo la supervisión del equipo Cadillac. (Jesús Aviles / Infobae México)

Mientras el video se viralizaba, Pérez continúa con su preparación rumbo a 2026, año en que regresará al campeonato de la máxima categoría con la escudería Cadillac.

Tras su salida de Red Bull Racing y un año fuera del serial, el mexicano competirá junto al finlandés Valtteri Bottas.

El piloto estuvo recientemente en el circuito de Imola realizando pruebas con ingenieros y mecánicos del equipo estadounidense, utilizando un Ferrari de 2023.

Esto fue posible gracias a un acuerdo con la marca italiana, proveedora de las unidades de potencia, conforme a la normativa de la FIA sobre Pruebas con Coches Anteriores (TPC).