Director técnico de Tigres Femenil desafía al América previo a la final: “Somos el equipo más ganador de México”

Las regiomontanas abrirá la final este 20 de noviembre ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes

El técnico de Tigres Femenil
El técnico de Tigres Femenil destacó la identidad trabajadora que representa el club en cada competencia. (REUTERS/Molly Darlington)

Tigres se prepara para disputar una nueva final en la Liga MX Femenil, y su técnico, Pedro Martínez Losa, afronta su primera serie por el título con un mensaje claro sobre la identidad del club.

El entrenador destacó que la institución representa a la clase trabajadora de Monterrey, un elemento que considera fundamental en la motivación del equipo para encarar el duelo ante el América en el Apertura 2025.

En conferencia de prensa, Martínez Losa enfatizó el orgullo que le genera dirigir a un equipo con un significado social tan fuerte y aseguró que esta final es una oportunidad para corresponder a quienes siguen al club desde su esfuerzo diario.

Para el estratega, Tigres llega preparado para competir con la convicción que caracteriza a una plantilla acostumbrada a estos escenarios.

Tigres Femenil, un equipo acostumbrado a los momentos decisivos

(EFE/ Miguel Sierra)
(EFE/ Miguel Sierra)

Martínez Losa subrayó que Tigres ha demostrado cómo convertir la presión en una motivación que impulsa al plantel en instancias clave. Recordó que esta es la onceava final del equipo y que la experiencia acumulada fortalece su preparación.

“Transformamos esa presión en motivación y la motivación en la oportunidad, somos el equipo más ganador de México”, afirmó al analizar la importancia del momento.

Aunque Tigres cerrará la serie como local y terminó la fase regular como líder con 42 puntos (cuatro más que América), el técnico evitó asumir cualquier etiqueta de favorito. Consideró que en una final la jerarquía se demuestra en la cancha y que el desempeño inmediato es lo que define al contendiente.

“En las finales el favorito lo demuestra en el campo… Pero en el final no hay favoritos”, agregó.

Martínez Losa se mantiene ajeno a la presión externa

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El estratega señaló que el equipo permanece enfocado en su propio rendimiento, sin prestar atención al ruido generado fuera del vestidor. Comentó que las críticas sobre el estilo de juego o el camino recorrido hacia la final no modifican el trabajo del grupo. Su prioridad, dijo, es ofrecer a las jugadoras las herramientas necesarias para competir.

“Nosotros nos enfocamos más a nosotras que a todo lo demás… y creo que lo hemos demostrado durante nuestra trayectoria en la temporada”, remató.

Horario y dónde ver la final de ida entre América y Tigres

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El partido está programado para disputarse el jueves 20 de noviembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde Tigres Femenil y América abrirán la serie por el título.

El encuentro dará inicio a las 20:00 horas del centro de México, mientras que en Estados Unidos comenzará a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico, para quienes sigan la final desde territorio estadounidense.

La transmisión en México estará disponible a través de TUDN, Canal 9 y ViX, mientras que en Estados Unidos el duelo podrá verse exclusivamente por ViX.

